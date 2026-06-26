França e Noruega fazem, nesta sexta-feira, 26, um dos confrontos mais aguardados da fase de grupos da Copa do Mundo 2026. As seleções entram em campo às 16h, de Brasília, no Gillette Stadium, em Boston, nos Estados Unidos, disputando a liderança do Grupo I e, de quebra, um caminho potencialmente mais favorável no mata-mata.

Com duas vitórias em dois jogos, franceses e noruegueses chegam embalados. A França ocupa a primeira colocação por ter melhor saldo de gols (+5 contra +4), o que transforma o duelo em uma decisão pela ponta da chave. O segundo colocado ainda poderá cruzar o caminho do Brasil nas oitavas de final, caso a Seleção também avance.

Mbappé e Haaland roubam a cena

Grande parte das atenções estará voltada para o encontro entre Kylian Mbappé e Erling Haaland, dois dos principais atacantes do futebol mundial e candidatos a dominar o cenário internacional nos próximos anos.

Os dois vivem excelente fase na Copa do Mundo. Ambos marcaram quatro gols até aqui e dividem a vice-artilharia do torneio, atrás apenas de Lionel Messi, que soma cinco. O confronto também coloca frente a frente dois goleadores de números impressionantes por clubes e seleções.

Mbappé chega ao duelo como principal referência ofensiva da França. Campeão mundial em 2018 e vice em 2022, o atacante do Real Madrid voltou a demonstrar protagonismo na competição. Do outro lado, Haaland tenta conduzir a Noruega à melhor campanha de sua história em Mundiais desde 1998, quando o país alcançou as oitavas de final.

Elencos recheados de talento

Apesar do peso de suas estrelas, França e Noruega contam com outras peças capazes de decidir a partida. Os noruegueses apostam na criatividade de Martin Odegaard, maestro do meio-campo, e na velocidade de Antonio Nusa para abastecer Haaland.

Já os franceses chegam cercados de opções ofensivas, como Michael Olise e Ousmane Dembélé, que dão ainda mais qualidade ao ataque comandado por Mbappé.

O confronto também reúne duas seleções com vocação ofensiva. A Noruega foi dona do melhor ataque das Eliminatórias Europeias, marcando 37 gols em apenas oito partidas.

A França, por sua vez, manteve o alto nível apresentado nos últimos anos e criou inúmeras oportunidades nas duas primeiras rodadas da Copa, confirmando o favoritismo para brigar pelo título.

Técnico da Noruega projeta rivalidade histórica

Na véspera da partida, o técnico Stale Solbakken afirmou acreditar que Haaland e Mbappé estarão entre os protagonistas do futebol mundial pelos próximos anos, repetindo o impacto que Lionel Messi e Cristiano Ronaldo tiveram nas últimas décadas.

O treinador também fez questão de destacar o espírito coletivo de seu camisa 9. Segundo Solbakken, embora seja um atacante com faro de gol, Haaland prioriza o desempenho da equipe e coloca a classificação da Noruega acima de qualquer disputa individual pela artilharia.