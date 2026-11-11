Por que a Band acabou com o programa de Craque Neto após três anos?

A Band decidiu retirar o Apito Final de sua programação após pouco mais de três anos de exibição. Comandado por Craque Neto, o programa teve sua última edição na segunda-feira, 9 de novembro, e encerrou uma trajetória marcada por uma mudança de horário em 2026, que não foi suficiente para manter o projeto na grade.

A atração estreou em julho de 2023, nas noites de domingo, com a proposta de repercutir os principais assuntos do futebol. Em fevereiro deste ano, a emissora transferiu o programa para as segundas-feiras, por volta das 22h30. A alteração, porém, não conseguiu solucionar os problemas de audiência.

De acordo com a Folha, o desempenho abaixo do esperado e o retorno comercial inferior às metas da emissora estão entre os fatores apontados para o cancelamento. A faixa em que o programa era exibido também representava um desafio: a programação religiosa que antecedia a atração entregava o horário com índices baixos de audiência, dificultando a formação de público.

O que Craque Neto disse na despedida?

No encerramento da última edição, Neto confirmou que aquela seria a última transmissão do Apito Final e agradeceu aos telespectadores e aos profissionais que participaram do projeto.

“Hoje é o último Apito Final. Eu me dediquei muito para o Apito Final. Consegui ficar três anos. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado a você aí de casa que aguentou a gente”, afirmou.

A rotina profissional do apresentador também foi apontada pela Folha como um dos elementos envolvidos no fim da atração. Além do programa semanal, Neto comanda Os Donos da Bola de segunda a sexta-feira e mantém compromissos diários na rádio.

Craque Neto vai deixar a Band?

O encerramento do Apito Final não significa a saída de Craque Neto da emissora. O apresentador continuará à frente de Os Donos da Bola, programa esportivo exibido diariamente pela Band.

Com o fim da atração, a faixa das noites de segunda-feira será ocupada pelo Planeta Selvagem, sessão de documentários sobre animais, a partir de 16 de novembro, segundo informações divulgadas pelo colunista Gabriel de Oliveira, do O Dia.