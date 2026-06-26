Quem é Dembélé, que marcou três gols antes do intervalo no jogo França e Noruega

O atacante Ousmane Dembélé foi o destaque da França ao marcar um hat-trick ainda no primeiro tempo na vitória sobre a Noruega, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. O camisa 10 balançou as redes aos 6, 19 e 31 minutos, consolidando a atuação decisiva antes do intervalo.

O atacante do PSG foi o jogador que anotou três gols numa partida de Copa mais cedo na história do torneio, com exceção de Erich Probst em 1954 pela Áustria contra a então Tchecoslováquia.