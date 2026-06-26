Quem é Dembélé, que marcou três gols antes do intervalo no jogo França e Noruega

Ousmane Dembele celebra seu segundo gol na partida contra a Noruega (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Repórter
Publicado em 26 de junho de 2026 às 17h16.
O atacante Ousmane Dembélé foi o destaque da França ao marcar um hat-trick ainda no primeiro tempo na vitória sobre a Noruega, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. O camisa 10 balançou as redes aos 6, 19 e 31 minutos, consolidando a atuação decisiva antes do intervalo.
O atacante do PSG foi o jogador que anotou três gols numa partida de Copa mais cedo na história do torneio, com exceção de Erich Probst em 1954 pela Áustria contra a então Tchecoslováquia.
Aos 29 anos, Dembélé vive o auge da carreira. Revelado pelo Rennes e com passagens por Borussia Dortmund e Barcelona, o jogador se firmou como protagonista no Paris Saint-Germain, clube pelo qual acumulou títulos recentes e conquistou a Bola de Ouro de 2025. Pela seleção francesa, campeã mundial em 2018, ele passou de coadjuvante a peça central do ataque, formando parceria ofensiva com Kylian Mbappé.
Na Copa de 2026, o desempenho diante da Noruega reforça esse protagonismo. Com o hat-trick, Dembélé chegou a quatro gols no torneio e entrou na disputa pela artilharia. Além disso, tornou-se apenas o terceiro jogador francês a marcar três vezes em uma mesma partida de Mundial, repetindo feitos de Just Fontaine (1958) e Mbappé (final de 2022).
O feito específico — marcar três gols ainda no primeiro tempo — é raro na história das Copas. Embora dezenas de jogadores tenham registrado hat-tricks no torneio desde 1930, essa marca parcial é incomum e não aparece como um padrão recorrente nos registros históricos, que contabilizam os gols ao longo dos 90 minutos.
Na edição de 2026, outros jogadores também conseguiram hat-trick, como Lionel Messi, pela Argentina, na estreia contra a Argélia, e Jonathan David, pelo Canadá, diante do Catar. No entanto, nesses casos, os gols foram distribuídos ao longo da partida, e não concentrados integralmente na etapa inicial, como ocorreu com Dembélé.