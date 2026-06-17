Esporte

Fase de grupos copa 2026

Com três gols, Messi entra para lista exclusiva com CR7, Klose e Leônidas da Silva

Craque da Argentina alcançou uma marca registrada anteriormente apenas por Cristiano Ronaldo, Miroslav Klose e Leônidas da Silva

Lionel Messi: vitória da Argentina teve atuação de gala do astro, que entrou para uma lista exclusiva do torneio (ROBERTO SCHMIDT / AFP/AFP)

Lionel Messi: vitória da Argentina teve atuação de gala do astro, que entrou para uma lista exclusiva do torneio (ROBERTO SCHMIDT / AFP/AFP)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 17 de junho de 2026 às 12h45.

Lionel Messi voltou a fazer história em uma Copa do Mundo. Na vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Argélia, na noite da terça-feira, 16, pela primeira rodada do Mundial de 2026, o camisa 10 marcou os três gols da partida e alcançou uma marca rara na competição.

Com o hat-trick, o astro argentino passou a integrar uma lista formada por apenas quatro jogadores que conseguiram marcar três vezes em sua estreia em uma edição de Copa do Mundo.

Feito para poucos

Antes de Messi, apenas três nomes haviam alcançado a marca: Cristiano Ronaldo, no empate de 3x3 entre Portugal x Espanha em 2022, Miroslav Klose, na goleada de 8x0 da Alemanha contra a Arábia Saudita na Copa do Mundo de 2002, e Leônidas da Silva, pelo Brasil 6 x 5 Polônia, em 1938.

Com o feito, o atacante, que é dono de oito Bolas de Ouro, também chegou a 16 gols em Copas do Mundo e igualou o alemão Miroslav Klose no topo da artilharia histórica do torneio.

O argentino precisou de seis edições do Mundial para alcançar a marca e deu mais um passo para consolidar seu nome entre os maiores jogadores da história da competição.

Argentina começa com força

A vitória sobre a Argélia colocou a Argentina na liderança do Grupo J nessa primeira rodada da Copa do Mundo. Os argentinos somaram três pontos, assim como a Áustria, que venceu a Jordânia por 3x1 na madrugada desta quarta-feira, 17, mas está à frente no grupo por ter um gol a mais.

Messi saúda torcedores em partida contra a Argélia, na estreia da Argentina na Copa de 2026 (JUAN MABROMATA / AFP)

Os próximos confrontos da seleção argentina serão contra a Áustria, na próxima segunda-feira, 22, às 14h (horário de Brasília), e contra a Jordânia, no sábado, 27 de junho, às 23h (horário de Brasília).

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