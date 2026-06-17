Com três gols, Messi entra para lista exclusiva com CR7, Klose e Leônidas da Silva

Lionel Messi voltou a fazer história em uma Copa do Mundo. Na vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Argélia, na noite da terça-feira, 16, pela primeira rodada do Mundial de 2026, o camisa 10 marcou os três gols da partida e alcançou uma marca rara na competição.

Com o hat-trick, o astro argentino passou a integrar uma lista formada por apenas quatro jogadores que conseguiram marcar três vezes em sua estreia em uma edição de Copa do Mundo.

SENHORAS E SENHORES, HAT-TRICK PARA LIONEL MESSI. HAT-TRICK QUE O TRANSFORMA NO MAIOR ARTILHEIRO DA HISTÓRIA DAS COPAS. pic.twitter.com/fXodmEDEUW — CazéTV (@CazeTVOficial) June 17, 2026

Feito para poucos

Antes de Messi, apenas três nomes haviam alcançado a marca: Cristiano Ronaldo, no empate de 3x3 entre Portugal x Espanha em 2022, Miroslav Klose, na goleada de 8x0 da Alemanha contra a Arábia Saudita na Copa do Mundo de 2002, e Leônidas da Silva, pelo Brasil 6 x 5 Polônia, em 1938.

Com o feito, o atacante, que é dono de oito Bolas de Ouro, também chegou a 16 gols em Copas do Mundo e igualou o alemão Miroslav Klose no topo da artilharia histórica do torneio.

O argentino precisou de seis edições do Mundial para alcançar a marca e deu mais um passo para consolidar seu nome entre os maiores jogadores da história da competição.

Argentina começa com força

A vitória sobre a Argélia colocou a Argentina na liderança do Grupo J nessa primeira rodada da Copa do Mundo. Os argentinos somaram três pontos, assim como a Áustria, que venceu a Jordânia por 3x1 na madrugada desta quarta-feira, 17, mas está à frente no grupo por ter um gol a mais.

Messi saúda torcedores em partida contra a Argélia, na estreia da Argentina na Copa de 2026 (JUAN MABROMATA / AFP)

Os próximos confrontos da seleção argentina serão contra a Áustria, na próxima segunda-feira, 22, às 14h (horário de Brasília), e contra a Jordânia, no sábado, 27 de junho, às 23h (horário de Brasília).