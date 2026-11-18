A pergunta é simples: “fale um pouco sobre você”. Mas a voz sai meio trêmula, a mão procura onde ficar e o rosto esquenta. Na sua cabeça, o recrutador já percebeu tudo e está anotando: nervoso demais.

Provavelmente não está. Os psicólogos Kenneth Savitsky e Thomas Gilovich, da Universidade Cornell, nos Estados Unidos, estudaram essa sensação em pessoas que precisavam falar em público.

Quem falava sempre se achava mais nervoso do que os observadores o viam. A distância entre o que sentimos por dentro e o que aparece por fora tem nome: ilusão de transparência.

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O que acontece por dentro não aparece tanto por fora

Gilovich estuda o fenômeno desde os anos 1990. Num trabalho de 1998, com Savitsky e Victoria Medvec, ele mostrou que preocupação e desconforto ficam bem menos visíveis para quem observa do que imagina quem sente.

A explicação é quase óbvia, depois que alguém aponta. Você sente cada batida do coração e cada hesitação na voz. Quem está do outro lado da mesa não tem acesso a nada disso. Mesmo sabendo que os outros não estão dentro da nossa cabeça, temos dificuldade de sair da própria experiência na hora de imaginar como eles nos veem.

O problema é que a ilusão alimenta a si mesma. Quem acredita que o nervosismo está estampado no rosto tenta compensar, fica mais tenso e passa a achar que isso também está à mostra. A ansiedade cresce em círculo.

Três grupos, um discurso

Em 2003, no Journal of Experimental Social Psychology, Savitsky e Gilovich testaram se dava para quebrar esse círculo. Os voluntários tinham alguns minutos para preparar um discurso e depois falavam diante de outras pessoas.

Eles foram divididos em três grupos. O primeiro não recebeu nenhuma orientação. O segundo ouviu que é normal ficar ansioso ao falar em público e que não precisava se preocupar. O terceiro foi informado sobre a ilusão de transparência: soube que as emoções costumam ficar menos evidentes para os outros do que a gente imagina.

O grupo informado se saiu melhor. Os participantes se deram notas mais altas em todos os quesitos e foram mais bem avaliados pelos observadores, que os acharam mais seguros. Saber como a própria ansiedade é percebida, e não só ouvir que ela é normal, fez diferença no resultado.

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Como levar isso para a entrevista

O primeiro passo você já deu: agora sabe que a ilusão existe. No experimento, foi exatamente essa informação que mudou o resultado.

Antes da entrevista, vale lembrar disso de forma deliberada. A voz que parece trêmula para você tende a soar bem mais firme do lado de lá. A pausa que parece eterna dura dois segundos para quem escuta.

Durante a conversa, quando sentir o nervosismo subir, evite gastar energia tentando escondê-lo. Respire, volte à pergunta e siga. Se travar, dá para dizer “deixa eu organizar o raciocínio” e recomeçar. Recrutadores entrevistam pessoas nervosas o tempo todo e costumam prestar mais atenção no conteúdo da resposta do que no tremor da voz.

O resto vem da preparação. Ter na manga algumas histórias da própria trajetória, organizadas com começo, meio e fim, deixa menos espaço para o branco que o nervosismo provoca.

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O coração acelerado é seu. Do outro lado da mesa, quase sempre, só aparece alguém respondendo à pergunta.

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