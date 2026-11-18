O Banco do Brasil informou nesta quinta-feira, 18, que identificou um acesso não autorizado a dados pessoais de clientes ocorrido em 12 de novembro. Segundo comunicado enviado aos correntistas, as informações potencialmente expostas incluem nome, CPF, endereço de e-mail, número da agência e, em alguns casos, o número da conta.

A instituição destacou que não houve invasão de seus sistemas nem comprometimento de senhas, códigos de segurança ou quaisquer mecanismos de autenticação. O banco também afirmou que não foram identificadas movimentações financeiras indevidas relacionadas ao incidente.

De acordo com as investigações preliminares, terceiros utilizaram de forma indevida uma credencial válida para acessar os dados. Após detectar a ocorrência, o banco informou ter revogado imediatamente o acesso utilizado e acionado seus protocolos internos de segurança.

Principal preocupação é o aumento de tentativas de fraude

Segundo o próprio banco, o maior risco para os clientes está na utilização das informações vazadas em golpes de engenharia social.

Com dados como nome, CPF e e-mail em mãos, criminosos podem tentar se passar pelo banco por telefone, mensagens de texto, WhatsApp ou correio eletrônico para obter senhas, códigos de autenticação e outras credenciais sensíveis.

Por esse motivo, o Banco do Brasil orienta os clientes a desconfiarem de contatos inesperados que solicitem informações pessoais, transferências financeiras ou validação de códigos de acesso.

Banco reforça medidas de segurança

A instituição informou que está ampliando o monitoramento de seus sistemas e adotando medidas adicionais de segurança, privacidade e proteção de dados. O banco também afirmou que está realizando as comunicações exigidas pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) junto às autoridades competentes.

O que os clientes devem fazer

O banco recomenda atenção redobrada a mensagens suspeitas e orienta que páginas falsas, links fraudulentos e tentativas de golpe utilizando a marca da instituição sejam denunciados pelo e-mail:

abuse@bb.com.br

Segundo o BB, as denúncias permitem acionar provedores e serviços de hospedagem para retirada de conteúdos fraudulentos.

Em caso de dúvidas, os clientes podem utilizar os canais oficiais da instituição:

Aplicativo do Banco do Brasil, pelo serviço Fale Com ;

; WhatsApp oficial: 4001-0001 ;

; Central de Relacionamento: 4004-0001 e 0800 729 0001.

A recomendação é nunca fornecer senhas, tokens, códigos de verificação ou dados bancários em respostas a mensagens, e-mails ou ligações que aleguem urgência ou solicitem confirmação de cadastro. Essas informações continuam sendo o principal alvo de criminosos em tentativas de fraude digital.