Novo 'ritmo cerebral' pode tornar tratamento do Parkinson mais preciso

Pesquisadores identificaram uma rede de comunicação no cérebro e um ritmo elétrico específico que parecem explicar por que a estimulação cerebral profunda (ECP) consegue aliviar os sintomas da doença de Parkinson. A descoberta pode abrir caminho para um tratamento mais preciso e personalizado, aumentando a eficácia da terapia no controle de tremores, rigidez e lentidão dos movimentos.

O estudo foi realizado por cientistas da Universidade de Colônia, dos Hospitais Universitários de Colônia e Düsseldorf, da Escola de Medicina de Harvard e da Charité Berlin. Os resultados foram publicados em julho na revista científica Brain.

Como funciona a estimulação cerebral profunda?

A estimulação cerebral profunda é indicada principalmente para pessoas com Parkinson cujos sintomas já não são controlados adequadamente apenas com medicamentos.

O procedimento consiste na implantação de eletrodos em regiões profundas do cérebro, como o núcleo subtalâmico, que enviam pequenos impulsos elétricos para modular a atividade dos circuitos responsáveis pelo controle dos movimentos.

Embora a técnica seja utilizada há décadas e tenha eficácia comprovada, os mecanismos cerebrais responsáveis pelos benefícios do tratamento ainda não eram totalmente compreendidos.

O que o estudo descobriu?

Pela primeira vez, os cientistas conseguiram identificar simultaneamente onde a terapia atua e como diferentes regiões do cérebro se comunicam durante a estimulação.

Para isso, a equipe analisou 50 pacientes — o equivalente a 100 hemisférios cerebrais — combinando registros obtidos pelos eletrodos implantados com exames de magnetoencefalografia (MEG), técnica capaz de medir a atividade elétrica cerebral.

Os resultados mostraram que a comunicação entre o núcleo subtalâmico e áreas frontais do cérebro ocorre principalmente por meio de um ritmo beta alto, com frequência entre 20 e 35 hertz (Hz).

Os pesquisadores também observaram que, quanto mais forte era essa conexão, maior tendia a ser a melhora dos sintomas motores após o implante dos eletrodos.

Segundo os autores, esse ritmo funciona como um canal de comunicação entre diferentes áreas cerebrais e pode ser um dos principais responsáveis pelos efeitos terapêuticos da estimulação.

Descoberta pode levar a tratamentos mais precisos

A identificação dessa rede poderá ajudar médicos a ajustar a estimulação cerebral profunda de forma mais individualizada, sobretudo em pacientes que ainda apresentam resposta limitada ao tratamento.

Em vez de utilizar parâmetros semelhantes para todos os casos, a terapia poderá ser configurada de acordo com os circuitos cerebrais mais importantes para cada paciente, aumentando as chances de obter melhores resultados.

A equipe agora pretende investigar como a estimulação modifica essas redes ao longo do tempo e de que forma esse conhecimento pode orientar futuras abordagens personalizadas para a doença de Parkinson.

Segundo os autores, o trabalho representa um avanço na compreensão de como a terapia atua no cérebro, aproximando os pesquisadores de tratamentos cada vez mais precisos e adaptados às características de cada paciente.