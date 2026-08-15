Tiroteio deixa cinco feridos em universidade dos EUA; polícia investiga suspeitos

Um tiroteio durante a madrugada deixou cinco pessoas feridas no campus da Virginia State University (VSU), nos Estados Unidos. O ataque ocorreu por volta de 1h28 no horário local deste sábado (2h28 em Brasília), nas áreas externas próximas às residências universitárias.

Segundo comunicado da universidade, todas as vítimas foram encaminhadas para atendimento médico. Quatro delas tiveram ferimentos considerados leves, enquanto uma pessoa está em estado crítico.

A instituição informou que o episódio envolveu vários atiradores, mas não detalhou se os suspeitos foram identificados ou presos.

Após o ataque, a polícia decretou um bloqueio de emergência no campus. A medida foi suspensa durante a manhã, mas as autoridades mantiveram uma presença policial reforçada na universidade enquanto realizam a investigação.

Polícia pede informações sobre ataque

As autoridades pediram ajuda da população para identificar possíveis envolvidos no tiroteio. Informações sobre o caso serão divulgadas conforme o avanço das investigações, segundo a universidade.

A Virginia State University afirmou que continuará acompanhando a situação e trabalhando em conjunto com as forças de segurança.

Tiroteios em massa seguem recorrentes nos EUA

O episódio ocorre em um país que registra centenas de ataques armados ao longo do ano. Segundo dados do Gun Violence Archive, os Estados Unidos registraram mais de 500 tiroteios em massa em 2026 até o momento.

A organização considera como tiroteio em massa casos em que quatro ou mais pessoas são mortas ou feridas, sem incluir o atirador.

Ataques em instituições de ensino também seguem como uma preocupação recorrente no país. Em dezembro de 2025, um tiroteio na Universidade Brown, em Providence, no estado de Rhode Island, deixou duas pessoas mortas e oito feridas.

(Com EFE)