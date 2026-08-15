Jogos de hoje: horário e onde assistir às partidas deste sábado, 15

O futebol deste sábado, 15, tem uma programação recheada de partidas pelo Brasil e pelo mundo. Ao longo do dia, os destaques ficam por conta dos jogos do Campeonato Brasileiro, com Fluminense x Palmeiras, Athletico-PR x RB Bragantino e São Paulo x Coritiba, além de confrontos pelas Séries B e pelo Campeonato Brasileiro Feminino.
No futebol internacional, os principais campeonatos nacionais também movimentam a agenda, com partidas na Inglaterra, Espanha, Itália, Portugal, Holanda, Turquia e Arábia Saudita. A MLS completa a programação com uma série de jogos durante a noite.
Veja os jogos deste sábado, 15
Amistosos de Clubes
- 10h30 - Bayern de Munique x RB Leipzig
- 10h30 - Borussia Monchengladbach x Aston Villa
- 11h - Newcastle x Bayer Leverkusen
- 11h - Brentford x Eintracht Frankfurt
- 11h - Tottenham x Hoffenheim
- 11h45 - Manchester United x Milan
- 12h30 - Borussia Dortmund x Roma
- 14h30 - Inter de Milão x Real Betis
Campeonato Inglês (segunda divisão)
- 11h - Middlesbrough x Lincoln City
- 13h30 - Sheffield United x Birmingham
Campeonato Português
- 11h30 - Alverca x Estrela Amadora
- 14h - Académico de Viseu x Santa Clara
- 16h30 - Rio Ave x Porto
Campeonato Holandês
- 13h45 - Utrecht x AZ
- 15h - Excelsior x PSV
Campeonato Espanhol
- 14h30 - Deportivo Alavés x Getafe
- 16h30 - Sevilla x Rayo Vallecano
Campeonato Saudita
- 15h - Al Ittihad x Al Kholood
- 15h - Al Nassr x Al Fateh
Campeonato Turco
- 15h30 - Genclerbirligi x Fenerbahçe
Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
- 16h - Criciúma x Goiás
- 16h - Atlético-GO x Vila Nova
- 16h - Ceará x Cuiabá
- 18h30 - Juventude x Fortaleza
Campeonato Brasileiro
- 16h30 - Fluminense x Palmeiras
- 18h30 - Athletico-PR x RB Bragantino
- 21h - São Paulo x Coritiba
Campeonato Brasileiro Feminino
- 15h - Fluminense (F) x América-MG (F)
- 17h - RB Bragantino (F) x Vitória (F)
- 17h30 - Bahia (F) x Corinthians (F)
- 18h - Mixto-MT (F) x Cruzeiro (F)
- 19h - Internacional (F) x Ferroviária (F)
MLS
- 20h30 - Atlanta United x New York Red Bulls
- 20h30 - Montreal x DC United
- 20h30 - Charlotte x Columbus Crew
- 20h30 - Orlando City x Cincinnati
- 20h30 - Toronto x New England Revolution
- 21h30 - Houston Dynamo x LA Galaxy
- 21h30 - Nashville x Inter Miami
- 22h30 - Colorado Rapids x Sporting Kansas City
- 22h30 - Real Salt Lake x Minnesota United
- 23h30 - Los Angeles FC x San Diego
- 23h30 - San Jose Earthquakes x St. Louis City
Campeonato Argentino
- 21h15 - Platense x Boca Juniors
Campeonato Mexicano
Veja onde assistir aos jogos deste sábado, 14
Canal Gol Brasil
- 10h30 - Bayern de Munique x RB Leipzig - Amistosos de Clubes
Xsports
- 10h30 - Borussia Monchengladbach x Aston Villa - Amistosos de Clubes
ESPN
- 11h - Newcastle x Bayer Leverkusen - Amistosos de Clubes
- 11h - Brentford x Eintracht Frankfurt - Amistosos de Clubes
- 13h30 - Sheffield United x Birmingham - Campeonato Inglês (segunda divisão)
- 15h30 - Genclerbirligi x Fenerbahçe - Campeonato Turco
- 16h - Criciúma x Goiás - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
- 21h15 - Platense x Boca Juniors - Campeonato Argentino
ESPN 4
- 11h - Brentford x Eintracht Frankfurt - Amistosos de Clubes
- 15h30 - Genclerbirligi x Fenerbahçe - Campeonato Turco
SportyNet
- 11h - Tottenham x Hoffenheim - Amistosos de Clubes
- 11h45 - Manchester United x Milan - Amistosos de Clubes
- 12h30 - Borussia Dortmund x Roma - Amistosos de Clubes
- 14h30 - Inter de Milão x Real Betis - Amistosos de Clubes
- 16h - Criciúma x Goiás - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
- 22h - Monterrey x Juárez - Campeonato Mexicano
CazéTV
- 14h30 - Deportivo Alavés x Getafe - Campeonato Espanhol
- 16h30 - Sevilla x Rayo Vallecano - Campeonato Espanhol
Canal GOAT
- 15h - Al Ittihad x Al Kholood - Campeonato Saudita
- 15h - Al Nassr x Al Fateh - Campeonato Saudita
- 18h30 - Juventude x Fortaleza - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
Bandsports
- 15h - Al Ittihad x Al Kholood - Campeonato Saudita
UOL
- 15h - Fluminense (F) x América-MG (F) - Campeonato Brasileiro Feminino
- 17h - RB Bragantino (F) x Vitória (F) - Campeonato Brasileiro Feminino
- 18h - Mixto-MT (F) x Cruzeiro (F) - Campeonato Brasileiro Feminino
Disney+
- 11h - Newcastle x Bayer Leverkusen - Amistosos de Clubes
- 11h - Brentford x Eintracht Frankfurt - Amistosos de Clubes
- 11h - Middlesbrough x Lincoln City - Campeonato Inglês (segunda divisão)
- 11h30 - Alverca x Estrela Amadora - Campeonato Português
- 13h30 - Sheffield United x Birmingham - Campeonato Inglês (segunda divisão)
- 13h45 - Utrecht x AZ - Campeonato Holandês
- 14h - Académico de Viseu x Santa Clara - Campeonato Português
- 15h - Excelsior x PSV - Campeonato Holandês
- 15h30 - Genclerbirligi x Fenerbahçe - Campeonato Turco
- 16h - Criciúma x Goiás - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
- 16h - Atlético-GO x Vila Nova - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
- 16h - Ceará x Cuiabá - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
- 16h30 - Rio Ave x Porto - Campeonato Português
- 18h30 - Juventude x Fortaleza - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
Sportv
- 17h30 - Bahia (F) x Corinthians (F) - Campeonato Brasileiro Feminino
- 21h - São Paulo x Coritiba - Campeonato Brasileiro
Premiere
- 16h30 - Fluminense x Palmeiras - Campeonato Brasileiro
- 18h30 - Athletico-PR x RB Bragantino - Campeonato Brasileiro
- 21h - São Paulo x Coritiba - Campeonato Brasileiro
N Sports
- 19h - Internacional (F) x Ferroviária (F) - Campeonato Brasileiro Feminino
Apple TV
- 20h30 - Atlanta United x New York Red Bulls - MLS
- 20h30 - Montreal x DC United - MLS
- 20h30 - Charlotte x Columbus Crew - MLS
- 20h30 - Orlando City x Cincinnati - MLS
- 20h30 - Toronto x New England Revolution - MLS
- 21h30 - Houston Dynamo x LA Galaxy - MLS
- 21h30 - Nashville x Inter Miami - MLS
- 22h30 - Colorado Rapids x Sporting Kansas City - MLS
- 22h30 - Real Salt Lake x Minnesota United - MLS
- 23h30 - Los Angeles FC x San Diego - MLS
- 23h30 - San Jose Earthquakes x St. Louis City - MLS
ESPN Brasil (YouTube)
- 16h30 - Rio Ave x Porto - Campeonato Português
RedeTV!
- 16h - Criciúma x Goiás - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
SportyNet (TV)
- 11h45 - Manchester United x Milan - Amistosos de Clubes
- 16h - Criciúma x Goiás - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
- 22h - Monterrey x Juárez - Campeonato Mexicano
SportyNet (YouTube)
- 11h - Tottenham x Hoffenheim - Amistosos de Clubes
- 12h30 - Borussia Dortmund x Roma - Amistosos de Clubes
- 14h30 - Inter de Milão x Real Betis - Amistosos de Clubes