Esporte
Fase de grupos copa 2026

Jogos de hoje: horário e onde assistir às partidas deste sábado, 15

Sábado reúne grandes confrontos pelo futebol brasileiro e europeu, além de uma extensa rodada da MLS

Esporte: Sábado terá jogos importantes do Brasileirão e dos campeonatos europeus (Esportes/Exame)

Esporte: Sábado terá jogos importantes do Brasileirão e dos campeonatos europeus (Esportes/Exame)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 05h47.

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O futebol deste sábado, 15, tem uma programação recheada de partidas pelo Brasil e pelo mundo. Ao longo do dia, os destaques ficam por conta dos jogos do Campeonato Brasileiro, com Fluminense x Palmeiras, Athletico-PR x RB Bragantino e São Paulo x Coritiba, além de confrontos pelas Séries B e pelo Campeonato Brasileiro Feminino.

No futebol internacional, os principais campeonatos nacionais também movimentam a agenda, com partidas na Inglaterra, Espanha, Itália, Portugal, Holanda, Turquia e Arábia Saudita. A MLS completa a programação com uma série de jogos durante a noite.

Veja os jogos deste sábado, 15

Amistosos de Clubes

  • 10h30 - Bayern de Munique x RB Leipzig
  • 10h30 - Borussia Monchengladbach x Aston Villa
  • 11h - Newcastle x Bayer Leverkusen
  • 11h - Brentford x Eintracht Frankfurt
  • 11h - Tottenham x Hoffenheim
  • 11h45 - Manchester United x Milan
  • 12h30 - Borussia Dortmund x Roma
  • 14h30 - Inter de Milão x Real Betis

Campeonato Inglês (segunda divisão)

  • 11h - Middlesbrough x Lincoln City
  • 13h30 - Sheffield United x Birmingham

Campeonato Português

  • 11h30 - Alverca x Estrela Amadora
  • 14h - Académico de Viseu x Santa Clara
  • 16h30 - Rio Ave x Porto

Campeonato Holandês

  • 13h45 - Utrecht x AZ
  • 15h - Excelsior x PSV

Campeonato Espanhol

  • 14h30 - Deportivo Alavés x Getafe
  • 16h30 - Sevilla x Rayo Vallecano

Campeonato Saudita

  • 15h - Al Ittihad x Al Kholood
  • 15h - Al Nassr x Al Fateh

Campeonato Turco

  • 15h30 - Genclerbirligi x Fenerbahçe

Campeonato Brasileiro (segunda divisão)

  • 16h - Criciúma x Goiás
  • 16h - Atlético-GO x Vila Nova
  • 16h - Ceará x Cuiabá
  • 18h30 - Juventude x Fortaleza

Campeonato Brasileiro

  • 16h30 - Fluminense x Palmeiras
  • 18h30 - Athletico-PR x RB Bragantino
  • 21h - São Paulo x Coritiba

Campeonato Brasileiro Feminino

  • 15h - Fluminense (F) x América-MG (F)
  • 17h - RB Bragantino (F) x Vitória (F)
  • 17h30 - Bahia (F) x Corinthians (F)
  • 18h - Mixto-MT (F) x Cruzeiro (F)
  • 19h - Internacional (F) x Ferroviária (F)

MLS

  • 20h30 - Atlanta United x New York Red Bulls
  • 20h30 - Montreal x DC United
  • 20h30 - Charlotte x Columbus Crew
  • 20h30 - Orlando City x Cincinnati
  • 20h30 - Toronto x New England Revolution
  • 21h30 - Houston Dynamo x LA Galaxy
  • 21h30 - Nashville x Inter Miami
  • 22h30 - Colorado Rapids x Sporting Kansas City
  • 22h30 - Real Salt Lake x Minnesota United
  • 23h30 - Los Angeles FC x San Diego
  • 23h30 - San Jose Earthquakes x St. Louis City

Campeonato Argentino

  • 21h15 - Platense x Boca Juniors

Campeonato Mexicano

  • 22h - Monterrey x Juárez

Veja onde assistir aos jogos deste sábado, 14

Canal Gol Brasil

  • 10h30 - Bayern de Munique x RB Leipzig - Amistosos de Clubes

Xsports

  • 10h30 - Borussia Monchengladbach x Aston Villa - Amistosos de Clubes

ESPN

  • 11h - Newcastle x Bayer Leverkusen - Amistosos de Clubes
  • 11h - Brentford x Eintracht Frankfurt - Amistosos de Clubes
  • 13h30 - Sheffield United x Birmingham - Campeonato Inglês (segunda divisão)
  • 15h30 - Genclerbirligi x Fenerbahçe - Campeonato Turco
  • 16h - Criciúma x Goiás - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
  • 21h15 - Platense x Boca Juniors - Campeonato Argentino

ESPN 4

  • 11h - Brentford x Eintracht Frankfurt - Amistosos de Clubes
  • 15h30 - Genclerbirligi x Fenerbahçe - Campeonato Turco

SportyNet

  • 11h - Tottenham x Hoffenheim - Amistosos de Clubes
  • 11h45 - Manchester United x Milan - Amistosos de Clubes
  • 12h30 - Borussia Dortmund x Roma - Amistosos de Clubes
  • 14h30 - Inter de Milão x Real Betis - Amistosos de Clubes
  • 16h - Criciúma x Goiás - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
  • 22h - Monterrey x Juárez - Campeonato Mexicano

CazéTV

  • 14h30 - Deportivo Alavés x Getafe - Campeonato Espanhol
  • 16h30 - Sevilla x Rayo Vallecano - Campeonato Espanhol

Canal GOAT

  • 15h - Al Ittihad x Al Kholood - Campeonato Saudita
  • 15h - Al Nassr x Al Fateh - Campeonato Saudita
  • 18h30 - Juventude x Fortaleza - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)

Bandsports

  • 15h - Al Ittihad x Al Kholood - Campeonato Saudita

UOL

  • 15h - Fluminense (F) x América-MG (F) - Campeonato Brasileiro Feminino
  • 17h - RB Bragantino (F) x Vitória (F) - Campeonato Brasileiro Feminino
  • 18h - Mixto-MT (F) x Cruzeiro (F) - Campeonato Brasileiro Feminino

Disney+

  • 11h - Newcastle x Bayer Leverkusen - Amistosos de Clubes
  • 11h - Brentford x Eintracht Frankfurt - Amistosos de Clubes
  • 11h - Middlesbrough x Lincoln City - Campeonato Inglês (segunda divisão)
  • 11h30 - Alverca x Estrela Amadora - Campeonato Português
  • 13h30 - Sheffield United x Birmingham - Campeonato Inglês (segunda divisão)
  • 13h45 - Utrecht x AZ - Campeonato Holandês
  • 14h - Académico de Viseu x Santa Clara - Campeonato Português
  • 15h - Excelsior x PSV - Campeonato Holandês
  • 15h30 - Genclerbirligi x Fenerbahçe - Campeonato Turco
  • 16h - Criciúma x Goiás - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
  • 16h - Atlético-GO x Vila Nova - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
  • 16h - Ceará x Cuiabá - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
  • 16h30 - Rio Ave x Porto - Campeonato Português
  • 18h30 - Juventude x Fortaleza - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)

Sportv

  • 17h30 - Bahia (F) x Corinthians (F) - Campeonato Brasileiro Feminino
  • 21h - São Paulo x Coritiba - Campeonato Brasileiro

Premiere

  • 16h30 - Fluminense x Palmeiras - Campeonato Brasileiro
  • 18h30 - Athletico-PR x RB Bragantino - Campeonato Brasileiro
  • 21h - São Paulo x Coritiba - Campeonato Brasileiro

N Sports

  • 19h - Internacional (F) x Ferroviária (F) - Campeonato Brasileiro Feminino

Apple TV

  • 20h30 - Atlanta United x New York Red Bulls - MLS
  • 20h30 - Montreal x DC United - MLS
  • 20h30 - Charlotte x Columbus Crew - MLS
  • 20h30 - Orlando City x Cincinnati - MLS
  • 20h30 - Toronto x New England Revolution - MLS
  • 21h30 - Houston Dynamo x LA Galaxy - MLS
  • 21h30 - Nashville x Inter Miami - MLS
  • 22h30 - Colorado Rapids x Sporting Kansas City - MLS
  • 22h30 - Real Salt Lake x Minnesota United - MLS
  • 23h30 - Los Angeles FC x San Diego - MLS
  • 23h30 - San Jose Earthquakes x St. Louis City - MLS

ESPN Brasil (YouTube)

  • 16h30 - Rio Ave x Porto - Campeonato Português

RedeTV!

  • 16h - Criciúma x Goiás - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)

SportyNet (TV)

  • 11h45 - Manchester United x Milan - Amistosos de Clubes
  • 16h - Criciúma x Goiás - Campeonato Brasileiro (segunda divisão)
  • 22h - Monterrey x Juárez - Campeonato Mexicano

SportyNet (YouTube)

  • 11h - Tottenham x Hoffenheim - Amistosos de Clubes
  • 12h30 - Borussia Dortmund x Roma - Amistosos de Clubes
  • 14h30 - Inter de Milão x Real Betis - Amistosos de Clubes
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