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Novo ‘Judas’? Arsenal mira capitão do Tottenham e reabre ferida no futebol inglês

Capitão do Tottenham entrou no radar do Arsenal, em uma possível transferência que repetiria um dos episódios mais traumáticos da rivalidade do norte de Londres

Romero: jogador pode ser o novo 'Judas' do Tottenham (Cristian Romero em treino do Tottenham — Foto: Divulgação / Tottenham)

Romero: jogador pode ser o novo 'Judas' do Tottenham (Cristian Romero em treino do Tottenham — Foto: Divulgação / Tottenham)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 07h10.

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Cristian Romero se tornou o centro de uma possível transferência capaz de abalar o futebol inglês. O zagueiro argentino, capitão do Tottenham, despertou o interesse do Arsenal em uma movimentação que ultrapassaria os limites de uma simples negociação entre clubes da Premier League, segundo o The Athletic, do New York Times.

O Arsenal demonstrou interesse pelo defensor de 28 anos, mas o Tottenham não parece disposto a considerar uma investida, muito menos a autorizar a venda de seu capitão para o maior rival local.

Caso a transferência se concretize, Romero poderá protagonizar um dos capítulos mais controversos da rivalidade entre Arsenal e Tottenham. O principal precedente ocorreu em 2001 e ainda é lembrado pelos torcedores dos Spurs.

Sol Campbell e a transferência que virou uma ferida

Para entender o tamanho da possível mudança de Romero, basta lembrar de Sol Campbell. Formado nas categorias de base do Tottenham, o defensor chegou ao time principal ainda adolescente e construiu uma trajetória de destaque no clube. Tornou-se capitão, conquistou a Copa da Liga Inglesa em 1999 e ultrapassou a marca de 300 partidas pelos Spurs.

Aos 26 anos, Campbell deixou o Tottenham ao fim do contrato, em uma transferência sem custos. A saída poderia ser interpretada como uma decisão profissional comum, mas o destino escolhido transformou o caso em um dos episódios mais controversos do futebol inglês.

Inter de Milão e Barcelona apareciam como possíveis destinos, mas Campbell surpreendeu ao assinar com o Arsenal em 2001.

A reação dos torcedores do Tottenham foi imediata e extremamente hostil. O jogador passou a ser tratado como traidor e enfrentou intensa rejeição quando voltou ao estádio do antigo clube vestindo a camisa dos Gunners.

Faixas com a palavra “Judas” foram espalhadas pelo estádio, enquanto garrafas e outros objetos foram arremessados na direção do jogador. Insultos também se tornaram parte do cenário sempre que Campbell enfrentava o antigo clube.

Até os companheiros de Arsenal tentaram prepará-lo para o que encontraria. Durante os treinamentos, chegaram a vaiá-lo para que ele tivesse uma pequena amostra da pressão que enfrentaria nos jogos.

Apesar da enorme rejeição em seu antigo clube, Campbell teve sucesso com o Arsenal. Foram dois títulos da Premier League e três Copas da Inglaterra em seis temporadas.

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