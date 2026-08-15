Novo ‘Judas’? Arsenal mira capitão do Tottenham e reabre ferida no futebol inglês

Cristian Romero se tornou o centro de uma possível transferência capaz de abalar o futebol inglês. O zagueiro argentino, capitão do Tottenham, despertou o interesse do Arsenal em uma movimentação que ultrapassaria os limites de uma simples negociação entre clubes da Premier League, segundo o The Athletic, do New York Times.

O Arsenal demonstrou interesse pelo defensor de 28 anos, mas o Tottenham não parece disposto a considerar uma investida, muito menos a autorizar a venda de seu capitão para o maior rival local.

Caso a transferência se concretize, Romero poderá protagonizar um dos capítulos mais controversos da rivalidade entre Arsenal e Tottenham. O principal precedente ocorreu em 2001 e ainda é lembrado pelos torcedores dos Spurs.

Sol Campbell e a transferência que virou uma ferida

Para entender o tamanho da possível mudança de Romero, basta lembrar de Sol Campbell. Formado nas categorias de base do Tottenham, o defensor chegou ao time principal ainda adolescente e construiu uma trajetória de destaque no clube. Tornou-se capitão, conquistou a Copa da Liga Inglesa em 1999 e ultrapassou a marca de 300 partidas pelos Spurs.

Aos 26 anos, Campbell deixou o Tottenham ao fim do contrato, em uma transferência sem custos. A saída poderia ser interpretada como uma decisão profissional comum, mas o destino escolhido transformou o caso em um dos episódios mais controversos do futebol inglês.

Inter de Milão e Barcelona apareciam como possíveis destinos, mas Campbell surpreendeu ao assinar com o Arsenal em 2001.

A reação dos torcedores do Tottenham foi imediata e extremamente hostil. O jogador passou a ser tratado como traidor e enfrentou intensa rejeição quando voltou ao estádio do antigo clube vestindo a camisa dos Gunners.

Faixas com a palavra “Judas” foram espalhadas pelo estádio, enquanto garrafas e outros objetos foram arremessados na direção do jogador. Insultos também se tornaram parte do cenário sempre que Campbell enfrentava o antigo clube.

Até os companheiros de Arsenal tentaram prepará-lo para o que encontraria. Durante os treinamentos, chegaram a vaiá-lo para que ele tivesse uma pequena amostra da pressão que enfrentaria nos jogos.

Apesar da enorme rejeição em seu antigo clube, Campbell teve sucesso com o Arsenal. Foram dois títulos da Premier League e três Copas da Inglaterra em seis temporadas.