Como joga a Espanha, candidata ao título da Copa do Mundo de 2026?

A Espanha chega à Copa do Mundo de 2026 como uma das seleções mais temidas do planeta. Atual campeã da Eurocopa e líder do ranking da Fifa, a equipe espanhola vive um dos momentos mais consistentes de sua história recente e desembarca no torneio com credenciais de favorita ao título.

Depois da eliminação para Marrocos nas oitavas de final da Copa de 2022, a Fúria passou por uma transformação importante. Sem abandonar a tradição de controle da posse de bola, a seleção incorporou mais velocidade, agressividade e verticalidade ao seu jogo, tornando-se uma equipe mais imprevisível e eficiente no terço final do campo.

A nova Espanha é mais direta

Durante anos, a identidade espanhola esteve associada ao tiki-taka, modelo baseado em longas trocas de passes e domínio territorial. Embora a posse de bola continue sendo uma característica marcante, a versão atual da Espanha busca chegar ao gol com mais rapidez.

A equipe utiliza a circulação de bola para atrair a marcação adversária e criar espaços pelos lados do campo. Quando encontra brechas, acelera as jogadas por seus pontas, explorando situações de um contra um e transições rápidas.

Essa mudança tornou a seleção menos previsível e mais perigosa contra adversários que optam por linhas defensivas baixas.

Lamine Yamal é o principal nome da geração

Grande parte das expectativas espanholas passa pelos pés de Lamine Yamal.

O atacante do Barcelona chega ao Mundial como uma das maiores estrelas do futebol mundial e candidato a disputar os principais prêmios individuais dos próximos anos. Atuando preferencialmente pela direita, Yamal combina velocidade, drible curto, criatividade e capacidade de decisão.

Sua presença obriga os adversários a realizarem coberturas constantes, abrindo espaços para os demais jogadores do setor ofensivo.

Aos 19 anos, ele já é visto como o rosto da nova geração espanhola.

Nico Williams oferece profundidade

Se Yamal desequilibra pela técnica, Nico Williams faz isso pela explosão física. Atuando pelo lado esquerdo, o atacante é uma das principais armas para atacar espaços nas costas da defesa adversária. Sua velocidade permite que a Espanha alterne entre ataques posicionais e contra-ataques, algo pouco comum nas versões anteriores da seleção. A dupla forma um dos setores ofensivos mais perigosos da Copa do Mundo.

Rodri dá equilíbrio ao sistema

Enquanto os jovens atacantes chamam a atenção, o equilíbrio da equipe passa por Rodri.

O volante funciona como o organizador da estrutura espanhola. É ele quem dita o ritmo da partida, protege a defesa e participa da construção das jogadas desde o campo defensivo.

Sua capacidade de leitura de jogo permite que a Espanha mantenha a posse sem perder compactação, além de facilitar a pressão logo após a perda da bola.

Pressão alta é uma marca registrada

Sem a posse, a Espanha busca recuperar a bola rapidamente. A equipe pressiona alto, fecha linhas de passe e tenta impedir que o adversário consiga sair jogando com tranquilidade. Essa estratégia faz com que muitas recuperações aconteçam já no campo ofensivo, criando oportunidades de gol em situações de desorganização defensiva do rival.

A intensidade sem a bola é um dos fatores que explicam a longa sequência de jogos sem derrota no tempo regulamentar.

O caminho na Copa

No Grupo H, a Espanha terá pela frente Uruguai, Arábia Saudita e Cabo Verde.

Embora os espanhóis apareçam como favoritos à liderança da chave, o confronto contra os uruguaios deve servir como principal teste para uma geração que sonha em repetir o feito de 2010 e conquistar o segundo título mundial da história do país.