'Vira-casaca'? Novo dono dos Lakers já torceu para rival

A chegada de Bob Iger ao Los Angeles Lakers traz uma curiosidade que dificilmente passará despercebida em Los Angeles. Antes de se tornar um dos futuros donos da franquia mais tradicional da cidade, o executivo declarou publicamente que seu time na NBA era justamente o rival local.

Iger e Josh Kushner chegaram a um acordo para comprar o Lakers por US$ 12,5 bilhões, em uma negociação que envolve o atual controlador Mark Walter. A operação coloca o ex-executivo da Disney em uma posição de enorme influência dentro da franquia, mas também resgata declarações antigas que podem gerar desconforto entre os torcedores.

O problema é simples: Iger já disse que era torcedor do Los Angeles Clippers.

Uma escolha feita após chegar a Los Angeles

Segundo reportagem do Yahoo Sports, a revelação aconteceu em 2021, durante uma participação de Iger no podcast Old Man and the Three, apresentado por JJ Redick. Na época, Redick ainda estava longe de assumir o comando técnico dos Lakers.

Iger explicou que sua relação com os Clippers começou depois de deixar Nova York e se mudar para Los Angeles, em 2000. Como havia crescido acompanhando o Knicks, ele tinha uma resistência natural aos Lakers, que eram um dos grandes rivais de sua equipe de infância.

"Sou torcedor do Clippers. Depois de me mudar de Nova York para Los Angeles, em 2000, e sendo um grande fã da NBA, eu precisava de um time para torcer. Na minha juventude, os Lakers eram um grande rival do Knicks, time que eu cresci torcendo", disse em entrevista na época.

"Então, não conseguia torcer pelos Lakers com muita facilidade. Simplesmente não fazia parte do meu DNA. Decidi, então, adotar o Clippers, o que acabou sendo uma coisa boa, porque os ingressos deles eram muito mais baratos que os dos Lakers", completou.

A declaração ganha outro peso agora. O torcedor que um dia escolheu os Clippers por não conseguir abraçar a franquia rival está prestes a participar da administração justamente dos Lakers.

Iger já era presença conhecida nos jogos do Clippers

Segundo o Yahoo Sports, a ligação do executivo com o Clippers não ficou restrita a uma declaração em um podcast. Iger também era visto com frequência nas arquibancadas da equipe e construiu uma relação pública com a franquia.

Registros fotográficos mostram o futuro coproprietário dos Lakers em lugares próximos à quadra, ao lado de figuras conhecidas da organização, como Steve Ballmer, além do ex-jogador Chris Paul e do ator Billy Crystal.

Por enquanto, não está claro se Iger mantém a mesma relação com o Clippers. O cenário, naturalmente, mudou completamente depois que ele passou a fazer parte do grupo que assumirá o controle dos Lakers.

Ser torcedor do Clippers nunca foi um problema para Iger. A questão muda quando a pessoa em questão passa a ter participação justamente na franquia rival.

A NBA tem diversas rivalidades históricas, mas a disputa entre Lakers e Clippers tem uma característica ainda mais particular: os dois times dividem a mesma cidade, mesmo com os Lakers sendo a segundo franquia mais vitoriosa da NBA, e os Clippers ainda buscando seu primeiro título da liga.

Compra coloca Iger no centro dos Lakers

O acordo de US$ 12,5 bilhões representa uma das maiores movimentações financeiras da história dos esportes e marca uma nova etapa para os Lakers.

Iger, conhecido mundialmente por sua longa trajetória à frente da Disney, formará a nova estrutura de propriedade ao lado de Josh Kushner, irmão de Jared Kushner, genro do presidente Donald Trump.