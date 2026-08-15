13º salário do INSS: quem ainda recebe e quem não terá novo pagamento em 2026

O 13º salário do INSS será pago novamente entre novembro e dezembro de 2026 para segurados que passaram a receber benefícios previdenciários após o período de antecipação do abono.

Quem já recebia aposentadoria, pensão ou outro benefício com direito ao 13º até abril e recebeu as duas parcelas antecipadas não terá um novo pagamento do abono no fim do ano.

A antecipação do 13º foi paga em duas parcelas entre abril e maio para os segurados que já recebiam benefícios no período. O pagamento antecipado correspondeu ao abono anual de 2026.

Já os segurados que tiveram o benefício concedido a partir de maio de 2026 receberão o 13º entre 24 de novembro e 7 de dezembro, conforme o número final do cartão de benefício.

Quem ainda vai receber o 13º do INSS em 2026?

O pagamento no fim do ano será destinado aos segurados que passaram a receber benefícios depois da antecipação do abono, desde que o benefício dê direito ao 13º salário.

Entre os benefícios que podem dar direito ao abono estão:

Aposentadoria;

Pensão por morte;

Benefícios previdenciários previstos em legislação especial;

Auxílio por incapacidade temporária, com pagamento proporcional ao período de recebimento;

Salário-maternidade, também com cálculo proporcional ao período de recebimento.

Para quem começou a receber um benefício previdenciário a partir de maio, o 13º será pago no calendário de novembro e dezembro, e o valor poderá ser proporcional ao período em que o benefício foi recebido em 2026.

Quem não terá um novo pagamento?

Quem recebeu as duas parcelas antecipadas do 13º entre abril e maio não receberá uma nova parcela em novembro ou dezembro.

Os pagamentos mensais do benefício continuam normalmente no fim do ano, mas não devem ser confundidos com um novo pagamento do 13º salário.

Também não têm direito ao abono anual os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas) e da Renda Mensal Vitalícia (RMV).

Calendário do 13º salário do INSS

O pagamento segue o número final do cartão de benefício, considerando o último dígito antes do traço.

Quem recebe até um salário mínimo

Final 1: 24 de novembro

Final 2: 25 de novembro

Final 3: 26 de novembro

Final 4: 27 de novembro

Final 5: 30 de novembro

Final 6: 1º de dezembro

Final 7: 2 de dezembro

Final 8: 3 de dezembro

Final 9: 4 de dezembro

Final 0: 7 de dezembro

Quem recebe acima de um salário mínimo

Finais 1 e 6: 1º de dezembro

Finais 2 e 7: 2 de dezembro

Finais 3 e 8: 3 de dezembro

Finais 4 e 9: 4 de dezembro

Finais 5 e 0: 7 de dezembro

Como consultar o valor do benefício

Os segurados podem consultar o valor do 13º salário pelo Meu INSS, disponível no site e no aplicativo para celular.

Quem não possui acesso à internet pode obter as informações pela Central 135. No atendimento, é necessário informar o CPF e confirmar alguns dados cadastrais. O serviço funciona de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.