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Quando é o primeiro jogo da Copa do Mundo?

Torneio disputado nos Estados Unidos, México e Canadá começa em junho e marcará a primeira edição com 48 seleções participantes.

Copa do Mundo: Final está marcada para o dia 19 de junho ((Foto: Dursun Aydemir/Anadolu via Getty Images))

Copa do Mundo: Final está marcada para o dia 19 de junho ((Foto: Dursun Aydemir/Anadolu via Getty Images))

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 23 de abril de 2026 às 18h08.

Faltam menos de 50 dias para o início da Copa do Mundo 2026. A competição, que será disputada em três países pela primeira vez na história, nos Estados Unidos, México e Canadá, começa no dia 11 de junho de 2026, data marcada para a abertura oficial do torneio.

O primeiro jogo da Copa do Mundo será realizado no Estádio Azteca, no México, palco histórico que também recebeu partidas importantes em edições passadas, como duas finais de Copa do Mundo em 1970 e 1986, por exemplo. O duelo inicial será entre México x África do Sul, às 16h (de Brasília).

A edição de 2026 também será histórica por outro motivo: será a primeira com 48 seleções participantes, ampliando o número de equipes e partidas em relação aos formatos anteriores.

Com isso, a competição ganha também uma nova fase, a de 16 avos, que ocorre após o fim da fase de grupos e antes das oitavas de final.

Já a grande final da Copa do Mundo está prevista para 19 de julho de 2026, encerrando pouco mais de um mês de disputa no maior torneio de futebol do planeta.

Veja o calendário da Copa do Mundo de 2026

  • Estreia: 11 de junho de 2026, no Estádio Azteca, na Cidade do México.
  • Primeiro jogo do Mundial: México x África do Sul, às 16h, de Brasília.
  • Encerramento: 19 de julho de 2026, às 16h, de Brasília.
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