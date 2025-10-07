Abel Ferreira tem mais dias no comando do Palmeiras do que 16 técnicos da Série A juntos; veja lista

Abel Ferreira é atualmente o técnico com maior tempo no comando de um time na Série A do Brasil. Contratado em outubro de 2020, o técnico português está prestes a completar cinco anos no clube paulista. Sua primeira partida aconteceu em 5 de novembro daquele ano — e lá se vão 1.797 dias.

O técnico já acumulou mais dias à frente do Palmeiras do que a soma de 16 dos 19 técnicos que dirigem os outros times da elite do futebol brasileiro.

Trajetória e contribuição para o Palmeiras

Desde sua chegada, Abel nunca passou uma temporada sem conquistar um título, totalizando dez taças nesse tempo, feito que o colocou como o treinador com mais troféus conquistados na história do Palmeiras. Seu contrato inicial, vigente até o final de 2025, está em processo de renovação.

Os títulos conquistados pelo técnico

Copa Libertadores da América: 2020 e 2021

Campeonato Brasileiro: 2022 e 2023

Copa do Brasil: 2020

Campeonato Paulista: 2022, 2023 e 2024

Recopa Sul-Americana: 2022

Supercopa do Brasil: 2023

Os técnicos com mais tempo no comando dos clubes da Série A em 2025: