Abel Ferreira tem mais dias no comando do Palmeiras do que 16 técnicos da Série A juntos; veja lista

Com mais de mil dias, Abel Ferreira é o treinador com maior tempo no comando de um clube na Série A

Abel Ferreira tem 347 jogos pelo Palmeiras, com 10 títulos conquistados (Gledston Tavares/Getty Images)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 15h38.

Última atualização em 7 de outubro de 2025 às 15h50.

Abel Ferreira é atualmente o técnico com maior tempo no comando de um time na Série A do Brasil. Contratado em outubro de 2020, o técnico português está prestes a completar cinco anos no clube paulista. Sua primeira partida aconteceu em 5 de novembro daquele ano — e lá se vão 1.797 dias.

O técnico já acumulou mais dias à frente do Palmeiras do que a soma de 16 dos 19 técnicos que dirigem os outros times da elite do futebol brasileiro. 

Trajetória e contribuição para o Palmeiras

Desde sua chegada, Abel nunca passou uma temporada sem conquistar um título, totalizando dez taças nesse tempo, feito que o colocou como o treinador com mais troféus conquistados na história do Palmeiras. Seu contrato inicial, vigente até o final de 2025, está em processo de renovação.

Os títulos conquistados pelo técnico

  • Copa Libertadores da América: 2020 e 2021

  • Campeonato Brasileiro: 2022 e 2023

  • Copa do Brasil: 2020

  • Campeonato Paulista: 2022, 2023 e 2024

  • Recopa Sul-Americana: 2022

  • Supercopa do Brasil: 2023

Os técnicos com mais tempo no comando dos clubes da Série A em 2025:

TécnicoTimeDias à frente
Abel FerreiraPalmeiras1797
Rogério CeniBahia754
Léo CondéCeará459
Filipe LuísFlamengo370
F. SeabraBragantino339
L. JardimCruzeiro237
R. GuanesMirassol192
Mano MenezesGrêmio166
Dorival JúniorCorinthians160
Fernando DinizVasco147
D. PaulistaSport Recife90
D. AncelottiBotafogo87
Hernan CrespoSão Paulo87
T. CarpiniJuventude57
J. VojvodaSantos37
J. SampaoliAtlético Mineiro26
M. PalermoFortaleza24
Ramón DíazInternacional10
L. ZubeldíaFluminense9
Jair VenturaVitória9
