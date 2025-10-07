Abel Ferreira tem mais dias no comando do Palmeiras do que 16 técnicos da Série A juntos; veja lista

Abel Ferreira tem 347 jogos pelo Palmeiras, com 10 títulos conquistados (Gledston Tavares/Getty Images)
Publicado em 7 de outubro de 2025 às 15h38.
Última atualização em 7 de outubro de 2025 às 15h50.
Abel Ferreira é atualmente o técnico com maior tempo no comando de um time na Série A do Brasil. Contratado em outubro de 2020, o técnico português está prestes a completar cinco anos no clube paulista. Sua primeira partida aconteceu em 5 de novembro daquele ano — e lá se vão 1.797 dias.
O técnico já acumulou mais dias à frente do Palmeiras do que a soma de 16 dos 19 técnicos que dirigem os outros times da elite do futebol brasileiro.
Desde sua chegada, Abel nunca passou uma temporada sem conquistar um título, totalizando dez taças nesse tempo, feito que o colocou como o treinador com mais troféus conquistados na história do Palmeiras. Seu contrato inicial, vigente até o final de 2025, está em processo de renovação.
Copa Libertadores da América: 2020 e 2021
Campeonato Brasileiro: 2022 e 2023
Copa do Brasil: 2020
Campeonato Paulista: 2022, 2023 e 2024
Recopa Sul-Americana: 2022
Supercopa do Brasil: 2023
|Técnico
|Time
|Dias à frente
|Abel Ferreira
|Palmeiras
|1797
|Rogério Ceni
|Bahia
|754
|Léo Condé
|Ceará
|459
|Filipe Luís
|Flamengo
|370
|F. Seabra
|Bragantino
|339
|L. Jardim
|Cruzeiro
|237
|R. Guanes
|Mirassol
|192
|Mano Menezes
|Grêmio
|166
|Dorival Júnior
|Corinthians
|160
|Fernando Diniz
|Vasco
|147
|D. Paulista
|Sport Recife
|90
|D. Ancelotti
|Botafogo
|87
|Hernan Crespo
|São Paulo
|87
|T. Carpini
|Juventude
|57
|J. Vojvoda
|Santos
|37
|J. Sampaoli
|Atlético Mineiro
|26
|M. Palermo
|Fortaleza
|24
|Ramón Díaz
|Internacional
|10
|L. Zubeldía
|Fluminense
|9
|Jair Ventura
|Vitória
|9