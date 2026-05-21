Golden Boy 2026: Brasil tem sete representantes entre os melhores sub-21 da Europa

Os 100 melhores jogadores sub-21 da Europa foram conhecidos na última quarta-feira, 20. Os atletas concorrem ao prêmio Golden Boy.

Na lista, sete representantes do Brasil: Endrick (Lyon/Real Madrid), Estêvão (Chelsea), Rayan (Bournemouth), Kauã Elias (Shakhtar Donetsk), Vitor Reis (Girona), William Gomes (Porto) e Souza (Tottenham).

Desses sete, dois estarão na Copa do Mundo. Endrick e Rayan foram convocados por Carlo Ancelotti para o torneio que acontece nos Estados Unidos, México e Canadá. Já Estêvão, que também deveria estar na lista, sofreu uma lesão na coxa direita e foi cortado da convocação. Vitor Reis também chegou a participar do ciclo da Seleção, disputando amistosos, mas não foi convocado pelo treinador italiano. Porto é o clube com mais representantes Com cinco jogadores concorrendo ao prêmio, o Porto, de Portugal, foi o clube com mais atletas indicados. Chelsea e PSG foram os segundos com mais representantes. Já em relação a país, a França lidera com 13 talentos, seguida de Inglaterra (10), Espanha (8), Holanda, Alemanha e Brasil (7), Portugal (5) e Itália (4). Histórico brasileiro no Golden Boy Criada em 2003 pelo jornal italiano TuttoSport, a competição é considerada a Bola de Ouro dos mais jovens. Durante toda a história, o Brasil teve dois vencedores: Anderson, em 2008, quando atuava no Manchester United, e Alexandre Pato, em 2009, do Milan.

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