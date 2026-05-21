Esporte

Golden Boy 2026: Brasil tem sete representantes entre os melhores sub-21 da Europa

Endrick, Estêvão, Rayan e outros quatro brasileiros aparecem na lista; dois disputarão a Copa do Mundo

Endrick: jogador teve grande temporada pelo Lyon (Richard Callis/Sports Press Photo/Getty Images)

Endrick: jogador teve grande temporada pelo Lyon (Richard Callis/Sports Press Photo/Getty Images)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 21 de maio de 2026 às 09h51.

Os 100 melhores jogadores sub-21 da Europa foram conhecidos na última quarta-feira, 20. Os atletas concorrem ao prêmio Golden Boy. 

Na lista, sete representantes do Brasil: Endrick (Lyon/Real Madrid), Estêvão (Chelsea), Rayan (Bournemouth), Kauã Elias (Shakhtar Donetsk), Vitor Reis (Girona), William Gomes (Porto) e Souza (Tottenham).

Veja a lista completa dos Golden Boys

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