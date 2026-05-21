Golden Boy 2026: Brasil tem sete representantes entre os melhores sub-21 da Europa

Endrick: jogador teve grande temporada pelo Lyon (Richard Callis/Sports Press Photo/Getty Images)
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Publicado em 21 de maio de 2026 às 09h51.
Os 100 melhores jogadores sub-21 da Europa foram conhecidos na última quarta-feira, 20. Os atletas concorrem ao prêmio Golden Boy.
Na lista, sete representantes do Brasil: Endrick (Lyon/Real Madrid), Estêvão (Chelsea), Rayan (Bournemouth), Kauã Elias (Shakhtar Donetsk), Vitor Reis (Girona), William Gomes (Porto) e Souza (Tottenham).
Desses sete, dois estarão na Copa do Mundo. Endrick e Rayan foram convocados por Carlo Ancelotti para o torneio que acontece nos Estados Unidos, México e Canadá. Já Estêvão, que também deveria estar na lista, sofreu uma lesão na coxa direita e foi cortado da convocação.
Vitor Reis também chegou a participar do ciclo da Seleção, disputando amistosos, mas não foi convocado pelo treinador italiano.
Com cinco jogadores concorrendo ao prêmio, o Porto, de Portugal, foi o clube com mais atletas indicados. Chelsea e PSG foram os segundos com mais representantes.
Já em relação a país, a França lidera com 13 talentos, seguida de Inglaterra (10), Espanha (8), Holanda, Alemanha e Brasil (7), Portugal (5) e Itália (4).
Criada em 2003 pelo jornal italiano TuttoSport, a competição é considerada a Bola de Ouro dos mais jovens. Durante toda a história, o Brasil teve dois vencedores: Anderson, em 2008, quando atuava no Manchester United, e Alexandre Pato, em 2009, do Milan.
2025: Desiré Doué
2024: Lamine Yamal
2023: Bellingham
2022: Gavi
2021: Pedri
2020: Haaland
2019: João Félix
2018: De Ligt
2017: Mbappé
2016: Renato Sanches
2015: Martial
2014: Sterling
2013: Pogba
2012: Isco
2011: Götze
2010: Balotelli
2009: Alexandre Pato
2008: Anderson
2007: Agüero
2006: Fàbregas
2005: Messi
2004: Rooney
2003: Van der Vaart