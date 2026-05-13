Endrick se despede do Lyon e retorna ao Real Madrid após temporada de destaque

Endrick: Jogador foi destaque no Lyon e é cotado para estar na Copa do Mundo de 2026 (Tnani Badreddine/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images)
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Publicado em 13 de maio de 2026 às 20h50.
Endrick deve fazer sua última partida com a camisa do Lyon no próximo domingo, 17. O jogador irá retornar ao Real Madrid ao fim da temporada e já começa a se despedir do futebol francês.
Segundo o ge, o atleta foi informado da decisão do clube merengue e já teria solicitado acesso às instalações do clube para treinar, visando à Copa do Mundo.
O último jogo de Endrick pelo Lyon será em casa, contra o Lens, pela última rodada do Campeonato Francês. Depois, o jogador e sua família já fazem a mudança de volta para a Espanha. Na quarta-feira, o atleta é esperado para treinar em Valdebebas.
Ainda de acordo com as informações do ge, o brasileiro não irá se juntar ao elenco comandado por Arbeloa, que ainda tem alguns jogos pela frente de La Liga. O atleta deverá fazer atividades separadas ou utilizar as instalações em horário diferente dos demais atletas.