Endrick se despede do Lyon e retorna ao Real Madrid após temporada de destaque

Endrick deve fazer sua última partida com a camisa do Lyon no próximo domingo, 17. O jogador irá retornar ao Real Madrid ao fim da temporada e já começa a se despedir do futebol francês.

Segundo o ge, o atleta foi informado da decisão do clube merengue e já teria solicitado acesso às instalações do clube para treinar, visando à Copa do Mundo.

O último jogo de Endrick pelo Lyon será em casa, contra o Lens, pela última rodada do Campeonato Francês. Depois, o jogador e sua família já fazem a mudança de volta para a Espanha. Na quarta-feira, o atleta é esperado para treinar em Valdebebas.