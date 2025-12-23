Quanto será o salário de Endrick no Lyon? Veja o valor que atacante receberá

Agora é oficial: o atacante brasileiro Endrick foi anunciado como novo reforço do Lyon, da França. O clube comunicou a chegada do jogador nesta terça-feira, 23 de dezembro. Aos 19 anos, o atleta foi cedido por empréstimo pelo Real Madrid, da Espanha, com contrato válido até junho de 2026.

O valor do acordo gira em torno de 1 milhão de euros, o equivalente a cerca de R$ 6,5 milhões, segundo a cotação atual. Durante o período no Lyon, Endrick utilizará a camisa de número 9, tradicionalmente reservada aos centroavantes.

O empréstimo ocorre antes da integração definitiva do jogador ao elenco principal do Real Madrid, prevista para os próximos anos.

"O Olympique Lyonnais tem o prazer de dar as boas-vindas a Endrick, que se juntará ao elenco profissional a partir de 29 de dezembro, e agradece ao Real Madrid pela qualidade das negociações e pela cooperação que tornaram sua chegada possível", declarou o clube francês, em um comunicado.

Endrick segue pertencendo ao Real Madrid, com quem tem vínculo contratual até meados de 2030. Apesar da transferência temporária, o clube espanhol não pretende se desfazer do jogador em definitivo. O empréstimo ao Lyon foi firmado sem cláusula de opção de compra.

"O Real Madrid CF e o Olympique Lyonnais chegaram a um acordo para o empréstimo do jogador Endrick até o final desta temporada, 30 de junho de 2026", diz o Real Madrid.

Bastidores da negociação

O estafe de Endrick considerou o Lyon como um destino estratégico, para buscar mais oportunidades em campo e ganhar visibilidade antes da Copa do Mundo de 2026. A participação do clube francês na Liga Europa e no Campeonato Francês também foi um fator determinante na escolha.

Endrick foi adquirido pelo Real Madrid em dezembro de 2022 por um valor fixo de 35 milhões de euros, cerca de R$ 199 milhões na cotação da época. Do total, o clube brasileiro Palmeiras recebeu 70%, enquanto o restante ficou com o jogador e sua família.

No Lyon, Endrick acredita que terá mais minutos em campo do que teve sob o comando do técnico Xabi Alonso. O jovem atuou apenas quatro vezes pelo clube espanhol, sendo titular em apenas uma dessas partidas.