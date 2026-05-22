Objeto visto por satélite pode resolver mistério de mulher desaparecida em 1937

Um objeto identificado em imagens de satélite reacendeu um dos maiores mistérios da história da aviação: o desaparecimento de Amelia Earhart. Pesquisadores acreditam que a estrutura localizada em uma lagoa da ilha de Nikumaroro, no Pacífico Sul, pode estar ligada ao avião da aviadora desaparecida em 1937 durante sua tentativa de dar a volta ao mundo.

A descoberta levou à organização de uma nova expedição científica, prevista para julho deste ano, que pretende investigar diretamente o chamado “Objeto Taraia”.

A iniciativa será liderada por pesquisadores ligados à Purdue University e ao Archaeological Legacy Institute, segundo informações da CNN.

O objeto misterioso encontrado em imagens de satélite

A estrutura foi observada pela primeira vez em 2020 pelo veterano da Marinha dos Estados Unidos, Mike Ashmore, enquanto analisava imagens da ilha pelo Apple Maps.

Segundo ele, o formato alongado visto dentro da lagoa lembrava parte da asa de uma aeronave. Desde então, a descoberta passou a ganhar força e atenção em fóruns especializados no desaparecimento de Amelia Earhart.

O arqueólogo Rick Pettigrew, diretor do Archaeological Legacy Institute, passou então a investigar o caso e afirmou ter encontrado registros do mesmo objeto em fotografias aéreas antigas, incluindo imagens capturadas em 1938. Desde então, a estrutura passou a ser chamada de “Objeto Taraia”.

Por que Nikumaroro virou peça central no mistério

Nikumaroro fica localizada entre o Havaí e a Austrália e há décadas aparece como peça importante em uma das principais teorias sobre o desaparecimento de Earhart e do navegador Fred Noonan.

Segundo essa hipótese, os dois não teriam caído imediatamente no oceano após perder contato durante o voo. Em vez disso, teriam conseguido pousar o Lockheed Electra no recife de coral da ilha.

Pesquisadores que defendem essa teoria acreditam que Earhart e Noonan sobreviveram por algum tempo na ilha coralina após o pouso de emergência.

Nova expedição quer encontrar destroços do avião

A nova missão científica pretende partir das Ilhas Marshall e navegar cerca de 1.200 milhas náuticas até Nikumaroro. Ao chegar ao local, a equipe planeja usar sonar, magnetômetros, gravações em vídeo e escavações para investigar o objeto encontrado na lagoa, segundo a CNN.

Segundo Pettigrew, os pesquisadores acreditam existir uma chance real de encontrar fragmentos de alumínio do Electra de Earhart.

Apesar do entusiasmo em torno da nova descoberta, o destino de Amelia Earhart continua cercado de controvérsia. A explicação oficialmente aceita por décadas afirma que a aviadora ficou sem combustível enquanto procurava a Ilha Howland e caiu no Oceano Pacífico.

Outra equipe de pesquisadores, ligada à empresa Nauticos, defendeu a hipótese e prepara uma nova busca submarina perto de Howland. Segundo os pesquisadores, análises recentes das últimas transmissões de rádio de Earhart ajudaram a reduzir significativamente a área de busca no fundo do oceano.

O que já foi encontrado em Nikumaroro?

Ao longo das últimas décadas, diferentes expedições localizaram objetos considerados possíveis pistas ligadas à aviadora. Entre eles estão fragmentos de vidro, itens cosméticos antigos, restos de fogueiras, ferramentas e ossos encontrados na ilha em 1940.

Análises modernas sugeriram que as medidas desses ossos poderiam ser compatíveis com uma mulher, embora os restos mortais tenham desaparecido décadas atrás, de acordo com a CNN.

Ainda assim, nenhuma prova definitiva foi encontrada até hoje. Mesmo sem consenso, o desaparecimento de Amelia Earhart continua despertando enorme interesse entre historiadores, arqueólogos e entusiastas da aviação.