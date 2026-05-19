Neymar faturou mais de R$ 30 milhões após convocação para a Copa do Mundo

Neymar faturou mais de R$ 30 milhões após a convocação para a Copa do Mundo. Logo após o nome do jogador aparecer na lista de Carlo Ancelotti, o atleta apostou em uma estratégia de marketing para faturar uma boa quantia de dinheiro, segundo o Extra.

Logo após ser anunciado para o Mundial, o jogador fez três postagens seguidas em seu perfil no Instagram. Em um intervalo de 50 minutos, aproximadamente 231 milhões de pessoas acompanharam as publicações.

As postagens foram de plataforma de comércio eletrônico, marca esportiva e de energético; todas gravadas previamente, afirmando a convocação do craque. Ao todo, foram R$ 10 milhões recebidos por postagem.