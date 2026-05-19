Esporte

Neymar faturou mais de R$ 30 milhões após convocação para a Copa do Mundo

Jogador aproveitou anúncio de Carlo Ancelotti para ativar campanhas publicitárias e movimentar milhões nas redes sociais

Neymar: jogador estrelou campanhas publicitárias após a convocação (EFE/Guilherme Dionizio)

Neymar: jogador estrelou campanhas publicitárias após a convocação (EFE/Guilherme Dionizio)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 19 de maio de 2026 às 12h22.

Neymar faturou mais de R$ 30 milhões após a convocação para a Copa do Mundo. Logo após o nome do jogador aparecer na lista de Carlo Ancelotti, o atleta apostou em uma estratégia de marketing para faturar uma boa quantia de dinheiro, segundo o Extra.

Logo após ser anunciado para o Mundial, o jogador fez três postagens seguidas em seu perfil no Instagram. Em um intervalo de 50 minutos, aproximadamente 231 milhões de pessoas acompanharam as publicações.

As postagens foram de plataforma de comércio eletrônico, marca esportiva e de energético; todas gravadas previamente, afirmando a convocação do craque. Ao todo, foram R$ 10 milhões recebidos por postagem.

Marcas se anteciparam à convocação do craque

Nos últimos dias, o nome de Neymar passou a ser muito discutido entre os torcedores. Havia quem defendesse a convocação e quem fosse contra.

A recuperação do craque no Santos dava indícios de que poderia ser chamado por Ancelotti, mas a ausência nas listas anteriores deixava em dúvida.

Mesmo assim, as marcas optaram por deixar conteúdos gravados, apostando em uma possível convocação. As discussões prévias sobre a presença ou não do craque demonstravam que seriam vídeos procurados após a divulgação da lista.

A estratégia deu certo e não só Neymar, mas as marcas também faturaram milhões após a convocação. Agora, o camisa 10 disputará, provavelmente, sua última Copa do Mundo, em solo norte-americano.

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