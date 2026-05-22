Vermelho em campo: Brasil lidera ranking de expulsões na história das Copas

Expulsões: Argentina e Uruguai completam o top 3 de seleções com mais expulsões na Copa (Foto: IA)
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Publicado em 22 de maio de 2026 às 06h27.
Em um torneio em que cada detalhe pesa bastante, perder um jogador por expulsão pode se tornar um pesadelo. Cartões vermelhos, entradas violentas, confusões e até cabeçadas históricas já marcaram partidas de Copa do Mundo. E quando o assunto é indisciplina no maior palco do futebol, uma seleção aparece no topo desse ranking nada desejado: o Brasil.
A Seleção Brasileira é a equipe com o maior número de jogadores expulsos na história das Copas do Mundo. Ao longo das participações no torneio, o Brasil acumulou 11 cartões vermelhos, somando expulsões diretas e por dois amarelos.
As expulsões brasileiras atravessam diferentes gerações, épocas e estilos de jogo. Desde entradas mais duras nas décadas antigas até cartões em partidas recentes, a Seleção já viu diversos nomes importantes deixarem o campo mais cedo.
Entre os episódios mais lembrados estão:
Apesar disso, o Brasil nunca terminou uma Copa com fama de seleção violenta. O alto número também passa pela quantidade de jogos disputados ao longo da história, já que a equipe esteve presente em todas as edições do torneio.
Logo atrás do Brasil aparecem algumas seleções tradicionalmente associadas a jogos físicos e confrontos intensos. Argentina, Itália e Uruguai também acumulam números altos de expulsões em Copas do Mundo.
Embora expulsões já acontecessem antes, os cartões amarelos e vermelhos só passaram a ser utilizados oficialmente a partir da Copa do Mundo de 1970, no México.
Antes disso, os árbitros precisavam expulsar jogadores apenas “no grito” e na sinalização verbal, o que frequentemente gerava confusão dentro de campo.