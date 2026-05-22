Se cuida, Cristiano Ronaldo: Messi vira bilionário após aposta fora da Arábia

Lionel Messi, de 38 anos, acumulou mais de US$ 700 milhões em salários e bônus desde 2007 e ultrapassou a marca de US$ 1 bilhão em patrimônio líquido, segundo o Bloomberg Billionaires Index.

O jogador argentino se junta a Cristiano Ronaldo entre os atletas mais ricos do mundo. Ronaldo se tornou o primeiro bilionário do futebol após assinar com o Al-Nassr FC, da Saudi Pro League, em 2023, segundo a Bloomberg.

A fortuna de Messi combina salários, bônus, investimentos, patrocínios, participações em negócios e ativos imobiliários. O cálculo considera impostos, desempenho de mercado e renda de investimentos e acordos comerciais.

O contrato que mudou a carreira

Quando era adolescente, Messi recebeu uma oferta para integrar a base do FC Barcelona. O compromisso, registrado informalmente em um guardanapo, incluía uma cláusula incomum: o pagamento do tratamento com hormônio de crescimento do jogador.

O Newell’s Old Boys, clube argentino em que Messi atuava, havia recusado assumir o custo do tratamento por considerar a despesa um risco alto para um jogador ainda sem comprovação profissional.

Para o Barcelona, o investimento se tornou um dos mais relevantes de sua história. O tratamento teve efeito, e Messi construiu uma carreira que levou o clube espanhol a títulos nacionais e europeus.

A escolha por Miami

Messi poderia ter alcançado a marca bilionária antes. Após liderar a Argentina ao título da Copa do Mundo de 2022, ele recusou uma proposta de US$ 400 milhões por ano para jogar na Saudi Pro League.

O argentino escolheu o Inter Miami. Cristiano Ronaldo, por sua vez, assinou em 2023 um contrato com a liga saudita avaliado em mais de US$ 200 milhões por ano.

"O dinheiro nunca foi um problema para mim, nem um obstáculo em nada", disse Messi ao Mundo Deportivo em 2023. "Se fosse por dinheiro, eu teria ido para a Arábia Saudita ou para outro lugar."

A mudança para os Estados Unidos incluiu benefícios contratuais considerados incomuns. Entre eles, uma opção de participação acionária que dá a Messi o direito de comprar uma fatia do Inter Miami, clube em que David Beckham já é acionista.

Inter Miami cresce com Messi

O valor do Inter Miami subiu mais de um quinto no ano até fevereiro, para cerca de US$ 1,45 bilhão, segundo a Sportico citada pela Bloomberg.

Com isso, o clube se tornou o time de futebol mais valioso dos Estados Unidos e passou a ocupar a 16ª posição global, à frente de equipes como o Newcastle United, segundo a Bloomberg.

A ida de Messi para os Estados Unidos também abriu novas formas de remuneração.

Durante as conversas iniciais, a liga americana de futebol e a Apple discutiram um acordo de divisão de receita que daria ao jogador uma fatia das vendas de novas assinaturas do MLS Season Pass no Apple TV+, segundo o The Athletic.

Jorge Mas, dono do Inter Miami, afirmou que a adesão ao serviço de streaming dobrou nos meses seguintes à chegada de Messi. Em entrevista neste ano, Mas indicou que a remuneração anual total do jogador pelo clube fica entre US$ 70 milhões e US$ 80 milhões, considerando direitos acionários e compensação como atleta.

A Bloomberg informou que não conseguiu verificar de forma independente os detalhes financeiros do acordo de Messi com a Apple.

Negócios fora de campo

Messi dependeu fortemente do pai, Jorge Messi, em seus negócios fora de campo. Jorge atua como agente, gestor de negócios e conselheiro do jogador.

Alfonso Nebot Armisen, banqueiro espanhol, administra a empresa privada de investimentos de Messi desde 2009, segundo a Bloomberg.

Em dezembro de 2024, Messi listou uma REIT em uma pequena bolsa espanhola, avaliada em US$ 232 milhões. A companhia, Edificio Rostower Socimi, possui hotéis e outros imóveis comerciais.

Em 2024, Messi lançou a bebida esportiva Más+ by Messi em parceria com a Mark Anthony International SRL, grupo por trás da Mike’s Hard Lemonade.

O argentino também entrou como investidor na rede argentina El Club de la Milanesa, especializada em milanesa, prato citado pela Bloomberg como um dos favoritos de Messi. O investimento busca apoiar a expansão internacional da rede.

Portfólio no futebol

Messi também passou a montar um portfólio de clubes. Segundo a Bloomberg, ele anunciou a aquisição do Cornellà, equipe da quinta divisão espanhola.

O jogador também tem participação no Deportivo LSM, clube uruguaio que coadministra com Luis Suárez, amigo e ex-companheiro de equipe. A família Messi ainda fundou e administra o Los Leones, clube de divisões inferiores em Rosario, cidade natal do jogador.