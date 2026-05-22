Se cuida, Cristiano Ronaldo: Messi vira bilionário após aposta fora da Arábia

Lionel Messi: jogador se tornou bilionário (Rich Storry / GETTY IMAGES NRich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMORTH AMERICA/AFP)
Repórter
Publicado em 22 de maio de 2026 às 06h31.
Lionel Messi, de 38 anos, acumulou mais de US$ 700 milhões em salários e bônus desde 2007 e ultrapassou a marca de US$ 1 bilhão em patrimônio líquido, segundo o Bloomberg Billionaires Index.
O jogador argentino se junta a Cristiano Ronaldo entre os atletas mais ricos do mundo. Ronaldo se tornou o primeiro bilionário do futebol após assinar com o Al-Nassr FC, da Saudi Pro League, em 2023, segundo a Bloomberg.
A fortuna de Messi combina salários, bônus, investimentos, patrocínios, participações em negócios e ativos imobiliários. O cálculo considera impostos, desempenho de mercado e renda de investimentos e acordos comerciais.
Quando era adolescente, Messi recebeu uma oferta para integrar a base do FC Barcelona. O compromisso, registrado informalmente em um guardanapo, incluía uma cláusula incomum: o pagamento do tratamento com hormônio de crescimento do jogador.
O Newell’s Old Boys, clube argentino em que Messi atuava, havia recusado assumir o custo do tratamento por considerar a despesa um risco alto para um jogador ainda sem comprovação profissional.
Para o Barcelona, o investimento se tornou um dos mais relevantes de sua história. O tratamento teve efeito, e Messi construiu uma carreira que levou o clube espanhol a títulos nacionais e europeus.
Messi poderia ter alcançado a marca bilionária antes. Após liderar a Argentina ao título da Copa do Mundo de 2022, ele recusou uma proposta de US$ 400 milhões por ano para jogar na Saudi Pro League.
O argentino escolheu o Inter Miami. Cristiano Ronaldo, por sua vez, assinou em 2023 um contrato com a liga saudita avaliado em mais de US$ 200 milhões por ano.Messi, Cristiano Ronaldo ou Neymar: quem tem mais gols em Copas do Mundo?
A mudança para os Estados Unidos incluiu benefícios contratuais considerados incomuns. Entre eles, uma opção de participação acionária que dá a Messi o direito de comprar uma fatia do Inter Miami, clube em que David Beckham já é acionista.
O valor do Inter Miami subiu mais de um quinto no ano até fevereiro, para cerca de US$ 1,45 bilhão, segundo a Sportico citada pela Bloomberg.
Com isso, o clube se tornou o time de futebol mais valioso dos Estados Unidos e passou a ocupar a 16ª posição global, à frente de equipes como o Newcastle United, segundo a Bloomberg.
A ida de Messi para os Estados Unidos também abriu novas formas de remuneração.
Durante as conversas iniciais, a liga americana de futebol e a Apple discutiram um acordo de divisão de receita que daria ao jogador uma fatia das vendas de novas assinaturas do MLS Season Pass no Apple TV+, segundo o The Athletic.
Jorge Mas, dono do Inter Miami, afirmou que a adesão ao serviço de streaming dobrou nos meses seguintes à chegada de Messi. Em entrevista neste ano, Mas indicou que a remuneração anual total do jogador pelo clube fica entre US$ 70 milhões e US$ 80 milhões, considerando direitos acionários e compensação como atleta.
A Bloomberg informou que não conseguiu verificar de forma independente os detalhes financeiros do acordo de Messi com a Apple.
Messi dependeu fortemente do pai, Jorge Messi, em seus negócios fora de campo. Jorge atua como agente, gestor de negócios e conselheiro do jogador.
Alfonso Nebot Armisen, banqueiro espanhol, administra a empresa privada de investimentos de Messi desde 2009, segundo a Bloomberg.
Em dezembro de 2024, Messi listou uma REIT em uma pequena bolsa espanhola, avaliada em US$ 232 milhões. A companhia, Edificio Rostower Socimi, possui hotéis e outros imóveis comerciais.
Em 2024, Messi lançou a bebida esportiva Más+ by Messi em parceria com a Mark Anthony International SRL, grupo por trás da Mike’s Hard Lemonade.
O argentino também entrou como investidor na rede argentina El Club de la Milanesa, especializada em milanesa, prato citado pela Bloomberg como um dos favoritos de Messi. O investimento busca apoiar a expansão internacional da rede.
Messi também passou a montar um portfólio de clubes. Segundo a Bloomberg, ele anunciou a aquisição do Cornellà, equipe da quinta divisão espanhola.
O jogador também tem participação no Deportivo LSM, clube uruguaio que coadministra com Luis Suárez, amigo e ex-companheiro de equipe. A família Messi ainda fundou e administra o Los Leones, clube de divisões inferiores em Rosario, cidade natal do jogador.