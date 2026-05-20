Crise no Real Madrid reúne brigas internas, pressão sobre Mbappé e rumores de Mourinho

O Real Madrid passa por um dos momentos mais turbulentos dos últimos anos. Sem conquistar um grande título há duas temporadas, o clube espanhol viu a pressão aumentar nas últimas semanas em meio a derrotas, conflitos internos, declarações explosivas de Florentino Pérez e especulações sobre um possível retorno de José Mourinho.

O cenário ganhou novos contornos após a derrota por 2 a 0 para o Barcelona, resultado que confirmou o título espanhol do rival e aprofundou a crise no Santiago Bernabéu.

Jejum de títulos aumenta pressão nos bastidores

Para a maioria dos clubes, passar um período sem troféus pode representar apenas uma fase ruim. No Real Madrid, porém, o peso é diferente.

Com investimentos milionários, elenco estrelado e histórico vencedor, a cobrança por títulos é permanente. Sem resultados expressivos nas últimas duas temporadas, o ambiente ficou ainda mais conturbado.

A mudança no comando técnico já havia sinalizado o tamanho da insatisfação interna. Xabi Alonso deixou o cargo em janeiro após um início irregular, e Álvaro Arbeloa, então treinador da equipe B, assumiu interinamente. A troca, no entanto, não conseguiu alterar o rumo da temporada.

Florentino Pérez dispara contra opositores e imprensa

Em meio ao momento delicado, o presidente Florentino Pérez convocou uma coletiva extraordinária na última terça-feira.

Com rumores envolvendo um possível retorno de José Mourinho ao comando da equipe, havia expectativa por esclarecimentos ligados ao futuro esportivo do clube. O dirigente, entretanto, preferiu outro caminho.

Em tom incomum, Pérez afirmou ser alvo de uma “campanha organizada” para tirá-lo da presidência e desafiou possíveis concorrentes a disputarem eleições no clube.

“Algumas pessoas estão se movimentando nas sombras. Se querem concorrer, que concorram”, declarou.

Durante a coletiva, o mandatário também criticou jornalistas, abordou temas relacionados ao Barcelona e à La Liga, mas evitou entrar em detalhes sobre o desempenho esportivo do time ou comentar diretamente a situação de Mourinho.

Brigas no elenco escancaram ambiente instável

Os problemas no Real Madrid não ficaram restritos aos bastidores da diretoria.

Nas últimas semanas, Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni protagonizaram uma discussão durante um treinamento. O episódio terminou com Valverde precisando receber atendimento médico após sofrer um corte na cabeça.

Posteriormente, o uruguaio classificou a situação como uma “briga sem importância” entre companheiros de equipe, enquanto Tchouaméni pediu desculpas aos torcedores pela repercussão negativa.

Mesmo assim, o clube aplicou multa financeira aos dois jogadores dias antes do clássico contra o Barcelona.

Mbappé vive pressão no clube

Contratado em 2024 para liderar uma nova era vitoriosa, Kylian Mbappé ainda não conseguiu corresponder às expectativas coletivas no Real Madrid.

Desde sua chegada, o clube não conquistou grandes títulos, cenário que passou a gerar questionamentos por parte da torcida.

Além disso, o encaixe ofensivo da equipe segue sendo tema de debate, principalmente pela dificuldade de construção de um parceria consistente entre o francês e Vinícius Júnior.

Mbappé também enfrentou problemas físicos recentemente e ficou fora do clássico contra o Barcelona por desconforto muscular.

A situação ganhou novo capítulo na partida contra o Real Oviedo, quando o atacante iniciou no banco de reservas e foi vaiado por parte dos torcedores ao entrar em campo.

Após o duelo, o francês afirmou ter sido informado de que ocupava apenas a quarta posição entre as opções ofensivas do elenco.

“Estou 100% bem. Não comecei jogando porque o treinador me disse que sou o quarto atacante”, declarou.

Álvaro Arbeloa, porém, negou a versão apresentada pelo jogador.

Mourinho volta ao radar merengue

Diante do ambiente conturbado, o nome de José Mourinho voltou a aparecer como possibilidade para assumir o comando técnico do Real Madrid.

O treinador português teve passagem marcante pelo clube entre 2010 e 2013, conquistando o Campeonato Espanhol e administrando um vestiário repleto de estrelas.

Apesar da experiência, o cenário atual é diferente daquele encontrado em sua primeira passagem por Madri.

Hoje, no Benfica, Mourinho evita falar publicamente sobre o futuro imediato, enquanto o Real Madrid também não comentou oficialmente os rumores.