Esporte

Corinthians encaminha contratação de Fernando Diniz

Treinador estava sem clube desde que deixou o Vasco e assume o Corinthians após demissão de Dorival Junior

RIO DE JANEIRO, BRASIL – 11 DE FEVEREIRO: Fernando Diniz, técnico do Vasco da Gama, observa antes da partida entre Vasco da Gama e Bahia, válida pelo Campeonato Brasileiro Série A 2026, no Estádio São Januário, em 11 de fevereiro de 2026, no Rio de Janeiro, Brasil. (Foto: Wagner Meier/Getty Images)

RIO DE JANEIRO, BRASIL – 11 DE FEVEREIRO: Fernando Diniz, técnico do Vasco da Gama, observa antes da partida entre Vasco da Gama e Bahia, válida pelo Campeonato Brasileiro Série A 2026, no Estádio São Januário, em 11 de fevereiro de 2026, no Rio de Janeiro, Brasil. (Foto: Wagner Meier/Getty Images)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 6 de abril de 2026 às 15h11.

O Corinthians está bem perto de anunciar Fernando Diniz como seu novo treinador. O técnico, que estava sem clube desde que deixou o Vasco em fevereiro de 2026, deve assinar contrato com o Timão até dezembro de 2026.

O técnico chega para assumir o comando da equipe após a saída de Dorival Júnior.

Segundo o "ge", Diniz será apresentado à torcida na terça-feira, 7. O primeiro compromisso do treinador será contra o Platense, na estreia da Copa Libertadores da América. O Timão entra em campo na quinta-feira, 9, às 21h, no estádio Ciudad de Vicente López, província de Buenos Aires.

Nome com currículo

Conhecido por passagens por clubes como Fluminense, São Paulo e Santos, Diniz chega ao Corinthians com a missão de reorganizar a equipe e recolocar o time em um caminho competitivo nas competições ao longo do ano. O alvinegro disputa a Libertadores, Copa do Brasil e também Campeonato Brasileiro.

Veja os números de Diniz em seu último trabalho no Vasco

  • 53 jogos
  • 18 vitórias
  • 14 empates
  • 22 derrotas
  • 73 gols marcados
  • 72 gols sofridos
  • 42% de aproveitamento
  • 9 meses de trabalho
Acompanhe tudo sobre:FutebolCorinthians

Mais de Esporte

Dorival Júnior demitido do Corinthians: quem pode ser o novo técnico?

Jogos de hoje, segunda-feira, 6 de abril, onde assistir ao vivo e horários

João Fonseca vence nº 36 do mundo na estreia em Monte Carlo

Moedor de técnicos? Brasileirão 2026 atinge a marca de uma demissão por rodada

Mais na Exame

Brasil

Governo amplia prazo para emissão de nova identidade para acesso a benefícios sociais

Ciência

China inicia projeto para levar computação inteligente ao espaço

Um conteúdo Bússola

Digitalização pode inaugurar nova era de competitividade agrícola latino-americana

Inteligência Artificial

Como o Copilot usa IA para prever e melhorar resultados de pesquisa