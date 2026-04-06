Corinthians encaminha contratação de Fernando Diniz

O Corinthians está bem perto de anunciar Fernando Diniz como seu novo treinador. O técnico, que estava sem clube desde que deixou o Vasco em fevereiro de 2026, deve assinar contrato com o Timão até dezembro de 2026.

O técnico chega para assumir o comando da equipe após a saída de Dorival Júnior.

Segundo o "ge", Diniz será apresentado à torcida na terça-feira, 7. O primeiro compromisso do treinador será contra o Platense, na estreia da Copa Libertadores da América. O Timão entra em campo na quinta-feira, 9, às 21h, no estádio Ciudad de Vicente López, província de Buenos Aires.

Nome com currículo

Conhecido por passagens por clubes como Fluminense, São Paulo e Santos, Diniz chega ao Corinthians com a missão de reorganizar a equipe e recolocar o time em um caminho competitivo nas competições ao longo do ano. O alvinegro disputa a Libertadores, Copa do Brasil e também Campeonato Brasileiro.

Veja os números de Diniz em seu último trabalho no Vasco