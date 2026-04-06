Corinthians encaminha contratação de Fernando Diniz

RIO DE JANEIRO, BRASIL – 11 DE FEVEREIRO: Fernando Diniz, técnico do Vasco da Gama, observa antes da partida entre Vasco da Gama e Bahia, válida pelo Campeonato Brasileiro Série A 2026, no Estádio São Januário, em 11 de fevereiro de 2026, no Rio de Janeiro, Brasil. (Foto: Wagner Meier/Getty Images)
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Publicado em 6 de abril de 2026 às 15h11.
O Corinthians está bem perto de anunciar Fernando Diniz como seu novo treinador. O técnico, que estava sem clube desde que deixou o Vasco em fevereiro de 2026, deve assinar contrato com o Timão até dezembro de 2026.
O técnico chega para assumir o comando da equipe após a saída de Dorival Júnior.
Segundo o "ge", Diniz será apresentado à torcida na terça-feira, 7. O primeiro compromisso do treinador será contra o Platense, na estreia da Copa Libertadores da América. O Timão entra em campo na quinta-feira, 9, às 21h, no estádio Ciudad de Vicente López, província de Buenos Aires.
Conhecido por passagens por clubes como Fluminense, São Paulo e Santos, Diniz chega ao Corinthians com a missão de reorganizar a equipe e recolocar o time em um caminho competitivo nas competições ao longo do ano. O alvinegro disputa a Libertadores, Copa do Brasil e também Campeonato Brasileiro.