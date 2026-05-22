Quais foram as maiores goleadas da história da Copa do Mundo?

Gol na Copa do Mundo: goleadas marcam diversas edições do torneio (Laurence Griffiths/Getty Images)
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Publicado em 22 de maio de 2026 às 06h23.
A Copa do Mundo já foi palco de finais históricas, zebras improváveis e atuações lendárias. Mas alguns jogos ficaram marcados principalmente pelo placar elástico. Ao longo da história do torneio, algumas seleções aplicaram goleadas que entraram para os livros de recordes e ajudaram a construir a história do Mundial.
A maior goleada da história da Copa do Mundo aconteceu em 15 de junho de 1982. Na ocasião, a Hungria atropelou El Salvador por 10 a 1, em duelo disputado no estádio de Elche, na Espanha. O resultado entrou para os livros do torneio como a maior diferença de gols já registrada em um Mundial da Fifa: nove de vantagem.
Outras duas partidas também terminaram com margem semelhante. Em 1954, a própria Hungria goleou a Coreia do Sul por 9 a 0, enquanto a Iugoslávia repetiu o placar sobre o Zaire na Copa de 1974.
O recorde absoluto de maior goleada em Mundiais pertence à Hungria. Na primeira fase da Copa de 1982, disputada na Espanha, os húngaros atropelaram El Salvador por 10 a 1. Até hoje, o duelo segue como o jogo com maior diferença de gols da história do torneio. Curiosamente, a Hungria sequer chegou às semifinais daquela edição.
Outro placar histórico aconteceu na Alemanha Ocidental, em 1974. A Iugoslávia goleou o Zaire por 9 a 0, registrando uma das atuações mais dominantes já vistas em Copas. A seleção africana enfrentou enormes problemas internos durante o torneio, incluindo questões políticas e financeiras, e acabou sofrendo uma das derrotas mais pesadas da competição.
Antes mesmo do recorde de 1982, a Hungria já havia protagonizado outra goleada histórica. Na Copa de 1954, na Suíça, os húngaros venceram a Coreia do Sul por 9 a 0. Aquela geração húngara é considerada uma das mais fortes da história do futebol, liderada por nomes como Ferenc Puskás.
Uma das maiores goleadas da história das Copas aconteceu ainda nas primeiras edições do torneio. Nas quartas de final de 1938, a Suécia dominou completamente Cuba e venceu por 8 a 0, registrando até hoje o placar mais elástico já visto em uma fase eliminatória de Mundial.
Uma das maiores goleadas da era moderna aconteceu no Mundial de 2002. Com atuação histórica de Miroslav Klose, autor de três gols, a Alemanha venceu a Arábia Saudita por 8 a 0 logo na estreia da competição. Klose iniciava ali sua trajetória rumo ao posto de maior artilheiro da história das Copas.
No Mundial realizado no Brasil, o Uruguai também entrou para a lista das maiores goleadas ao vencer a Bolívia por 8 a 0. A seleção uruguaia acabaria campeã daquela edição após derrotar o Brasil no histórico “Maracanazo”.
Em 2010, Portugal aplicou uma das maiores goleadas recentes do torneio ao vencer a Coreia do Norte por 7 a 0, na África do Sul. Cristiano Ronaldo marcou naquela partida, encerrando um longo jejum de gols pela seleção portuguesa.
Apesar de histórica, a derrota do Brasil para a Alemanha por 7 a 1, na semifinal de 2014, não aparece entre as maiores diferenças de gols da história do Mundial. Ainda assim, o jogo entrou para a memória do futebol por representar a pior derrota da Seleção Brasileira em Copas e um dos resultados mais impactantes já vistos no torneio.