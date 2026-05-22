Quais foram as maiores goleadas da história da Copa do Mundo?

A Copa do Mundo já foi palco de finais históricas, zebras improváveis e atuações lendárias. Mas alguns jogos ficaram marcados principalmente pelo placar elástico. Ao longo da história do torneio, algumas seleções aplicaram goleadas que entraram para os livros de recordes e ajudaram a construir a história do Mundial.

A maior goleada da história da Copa do Mundo aconteceu em 15 de junho de 1982. Na ocasião, a Hungria atropelou El Salvador por 10 a 1, em duelo disputado no estádio de Elche, na Espanha. O resultado entrou para os livros do torneio como a maior diferença de gols já registrada em um Mundial da Fifa: nove de vantagem.

Outras duas partidas também terminaram com margem semelhante. Em 1954, a própria Hungria goleou a Coreia do Sul por 9 a 0, enquanto a Iugoslávia repetiu o placar sobre o Zaire na Copa de 1974.

Veja as maiores goleadas das Copas do Mundo

Hungria 10 x 1 El Salvador — Copa do Mundo de 1982

O recorde absoluto de maior goleada em Mundiais pertence à Hungria. Na primeira fase da Copa de 1982, disputada na Espanha, os húngaros atropelaram El Salvador por 10 a 1. Até hoje, o duelo segue como o jogo com maior diferença de gols da história do torneio. Curiosamente, a Hungria sequer chegou às semifinais daquela edição.

Iugoslávia 9 x 0 Zaire — Copa do Mundo de 1974

Outro placar histórico aconteceu na Alemanha Ocidental, em 1974. A Iugoslávia goleou o Zaire por 9 a 0, registrando uma das atuações mais dominantes já vistas em Copas. A seleção africana enfrentou enormes problemas internos durante o torneio, incluindo questões políticas e financeiras, e acabou sofrendo uma das derrotas mais pesadas da competição.

Hungria 9 x 0 Coreia do Sul — Copa do Mundo de 1954

Antes mesmo do recorde de 1982, a Hungria já havia protagonizado outra goleada histórica. Na Copa de 1954, na Suíça, os húngaros venceram a Coreia do Sul por 9 a 0. Aquela geração húngara é considerada uma das mais fortes da história do futebol, liderada por nomes como Ferenc Puskás.

Suécia 8 x 0 Cuba - Copa do Mundo de 1938

Uma das maiores goleadas da história das Copas aconteceu ainda nas primeiras edições do torneio. Nas quartas de final de 1938, a Suécia dominou completamente Cuba e venceu por 8 a 0, registrando até hoje o placar mais elástico já visto em uma fase eliminatória de Mundial.

Alemanha 8 x 0 Arábia Saudita — Copa do Mundo de 2002

Uma das maiores goleadas da era moderna aconteceu no Mundial de 2002. Com atuação histórica de Miroslav Klose, autor de três gols, a Alemanha venceu a Arábia Saudita por 8 a 0 logo na estreia da competição. Klose iniciava ali sua trajetória rumo ao posto de maior artilheiro da história das Copas.

Uruguai 8 x 0 Bolívia — Copa do Mundo de 1950

No Mundial realizado no Brasil, o Uruguai também entrou para a lista das maiores goleadas ao vencer a Bolívia por 8 a 0. A seleção uruguaia acabaria campeã daquela edição após derrotar o Brasil no histórico “Maracanazo”.

Portugal 7 x 0 Coreia do Norte — Copa do Mundo de 2010

Em 2010, Portugal aplicou uma das maiores goleadas recentes do torneio ao vencer a Coreia do Norte por 7 a 0, na África do Sul. Cristiano Ronaldo marcou naquela partida, encerrando um longo jejum de gols pela seleção portuguesa.

E o 7 a 1 do Brasil?

Apesar de histórica, a derrota do Brasil para a Alemanha por 7 a 1, na semifinal de 2014, não aparece entre as maiores diferenças de gols da história do Mundial. Ainda assim, o jogo entrou para a memória do futebol por representar a pior derrota da Seleção Brasileira em Copas e um dos resultados mais impactantes já vistos no torneio.