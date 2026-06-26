Se o Brasil perder para o Japão na segunda, está fora da Copa? Entenda

Não existe margem para erro. Depois de terminar a fase de grupos na liderança do Grupo C, o Brasil volta a campo na próxima segunda-feira, 29, às 14h (horário de Brasília), para enfrentar o Japão pela primeira fase do mata-mata da Copa do Mundo de 2026. Diferentemente da etapa anterior, agora não há espaço para recuperação: quem perder está eliminado.

O que acontece se o Brasil perder?

Se o Brasil for derrotado pelo Japão, estará automaticamente eliminado da Copa do Mundo de 2026. A partida vale uma vaga nas oitavas de final e faz parte da fase de 16 avos, novidade desta edição do Mundial após a ampliação para 48 seleções. O vencedor segue vivo na disputa pelo título, enquanto o derrotado encerra sua participação no torneio.

Caso o jogo termine empatado nos 90 minutos, a decisão seguirá para a prorrogação. Persistindo a igualdade após os 30 minutos extras, a classificação será decidida nos pênaltis. Ou seja, a eliminação só acontece se o Brasil perder a disputa, independentemente de ser no tempo normal, na prorrogação ou nas penalidades.

Como o Brasil chega ao confronto

A equipe comandada por Carlo Ancelotti chega embalada por uma campanha sólida na fase de grupos. A Seleção estreou empatando com Marrocos, ganhou do Haiti e fechou a primeira fase com uma vitória convincente sobre a Escócia, garantindo a liderança do Grupo C.

O Japão, por sua vez, avançou como segundo colocado do Grupo F. A seleção asiática mostrou organização ao longo da fase de grupos e conquistou a classificação após somar resultados suficientes para terminar atrás apenas da Holanda.

Quem o Brasil enfrenta se avançar?

Caso elimine o Japão, o Brasil garantirá vaga nas oitavas de final e seguirá na corrida pelo hexacampeonato. Nesta etapa, a Seleção pode encontrar Noruega, Costa do Marfim ou França, a depender de como o grupo I vai terminar.

Se a Noruega ganhar da França nesta sexta-feira, 26, o Brasil — se passar do Japão — pegará o vencedor do confronto entre França e Costa do Marfim. Caso a França bata os noruegueses hoje, o possível adversário do Brasil sairá do confronto entre Noruega e Costa do Marfim.