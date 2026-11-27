Ronaldo Fenômeno declarou torcida pelo Palmeiras na final da Copa Libertadores de 2026. Ídolo do Corinthians, o ex-atacante afirmou que deixará a rivalidade entre os clubes paulistas de lado para apoiar o representante brasileiro na decisão contra o Estudiantes, da Argentina.

A declaração aconteceu na terça-feira, 24, durante a terceira edição do Leilão Galácticos, evento beneficente organizado por Ronaldo e sua esposa, Celina Locks, no Clube Monte Líbano, em São Paulo. Ao justificar sua escolha, o pentacampeão mundial também elogiou o elenco alviverde e a presidente Leila Pereira.

“Entre um time brasileiro e um argentino, melhor o brasileiro, mesmo sendo o Palmeiras, rival do Corinthians. O Palmeiras tem um grande time, um grande torcedor, uma grande presidenta. Estarei torcendo para que o Palmeiras traga o título para nosso país”, disse.

Qual é a relação de Ronaldo com o Corinthians?

A manifestação chama a atenção pela história do ex-jogador com o maior rival do Palmeiras. Ronaldo defendeu o Corinthians entre 2009 e 2011 e encerrou a carreira profissional com a camisa alvinegra.

Em sua passagem pelo clube, disputou 69 partidas, marcou 35 gols e conquistou dois títulos em 2009: o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil. Seu primeiro gol pelo Timão, inclusive, foi marcado justamente em um clássico contra o Palmeiras.

Quando será a final da Libertadores entre Palmeiras e Estudiantes?

Palmeiras e Estudiantes se enfrentam neste sábado, 28 de novembro, às 17h (de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

O time comandado por Abel Ferreira busca o quarto título da competição, depois das conquistas de 1999, 2020 e 2021. Já o Estudiantes tenta levantar a taça pela quinta vez, após vencer as edições de 1968, 1969, 1970 e 2009.