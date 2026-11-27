Formula 1: classificação para o GP do Catar ocorre na tarde de sábado, 28 (André Coelho/EFE)
Estagiária de Jornalismo
Publicado em 27 de novembro de 2026 às 13h38.
A Fórmula 1 chega ao Catar para sua penúltima etapa de 2026, no Circuito Internacional de Lusail. Após polêmicas sobre segurança e transmissões, a corrida define detalhes finais da temporada com os títulos já decididos. A classificação acontece no sábado às 15h, com transmissão pelo SporTV 3, Globoplay e F1TV.
A penúltima etapa do Campeonato de 2026 da Fórmula 1 acontece neste fim de semana. A categoria desembarca no Oriente Médio para o GP do Catar, entre sexta-feira, 27, e domingo, 29.
Após o GP de Las Vegas, a Fórmula atravessa o globo para dar continuidade à rodada tripla que encerra o campeonato. As atividades de pista no Catar acontecem no Circuito Internacional de Lusail e geraram polêmica na internet.
Enquanto diversas emissoras já anunciaram que não estarão presentes durante o fim de semana, a realização da prova foi colocada em dúvida nos últimos meses devido aos conflitos geopolíticos no Oriente Médio. O cenário já havia provocado mudanças no calendário da Fórmula 1 no início do ano, com o cancelamento do GP da Arábia Saudita e a transferência da etapa do Bahrein para a Malásia.
A categoria chegou a avaliar circuitos alternativos na Europa, entre eles o de Ímola, na Itália. A Fórmula 1 e a Federação Internacional de Automobilismo (FIA), no entanto, confirmaram a manutenção das etapas do Catar e de Abu Dhabi após receberem garantias de segurança.
A temporada chega à penúltima etapa com os dois principais títulos já definidos. O italiano Kimi Antonelli conquistou antecipadamente o Mundial de Pilotos, enquanto a Mercedes assegurou o Campeonato de Construtores.
Com 5,38 quilômetros de extensão e 16 curvas, o circuito de Lusail é marcado por trechos de alta velocidade que exigem elevado downforce, força aerodinâmica que aumenta a aderência dos carros ao asfalto. As características do traçado também colocam à prova a resistência física dos pilotos e o desgaste dos pneus.
A classificação da Fórmula 1 está marcada para a tarde de sábado, a partir das 15 horas, no horário de Brasília.
O GP do Catar terá transmissão ao vivo do SporTV 3, que exibirá todas as atividades de pista ao longo do fim de semana. Os fãs também podem acompanhar a corrida pelo Globoplay ou pelo streaming oficial da Fórmula 1, F1TV.
Treino livre 1: 10h30
Treino livre 2: 14h
Treino livre 3: 11h30
Classificação: 15h
Glossário
O que é Circuito Internacional de Lusail?
Autódromo localizado no Catar que recebe a penúltima etapa do Campeonato de Fórmula 1 de 2026, com 5,38 km e 16 curvas que exigem alto downforce.
O que significa GP da Arábia Saudita?
Etapa do Campeonato de Fórmula 1 originalmente programada para 2026, mas cancelada devido a conflitos geopolíticos no Oriente Médio.
O que é Federação Internacional de Automobilismo?
Organização internacional responsável por regulamentar e supervisionar competições de automobilismo, incluindo a Fórmula 1, que confirmou a segurança das etapas do Catar e Abu Dhabi em 2026.