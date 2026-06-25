O recorde que nem Messi, Mbappé e Haaland conseguiram superar (ainda)

A Copa do Mundo de 2026 já entrou para a história pelos recordes quebrados. O principal nome até aqui é Lionel Messi, que alcançou a marca de 18 gols em Copas e se tornou o maior artilheiro da história da competição.

Ainda assim, há um recorde que nem Messi, Kylian Mbappé ou Erling Haaland conseguiram superar — ao menos por enquanto.

A marca pertence ao francês Just Fontaine. Na Copa do Mundo de 58, disputada na Suécia, o atacante marcou 13 gols em apenas seis partidas e estabeleceu o recorde de maior número de gols feitos por um jogador em uma única edição do Mundial.

Quem pode quebrar o recorde?

O principal nome da disputa é Lionel Messi. O craque argentino soma cinco gols em apenas duas partidas e chega embalado pela marca de 18 gols em Copas do Mundo, que o colocou no topo da artilharia histórica do torneio.

Na sequência aparece Kylian Mbappé. O francês também vive grande fase e já balançou as redes quatro vezes nesta edição. Com o desempenho, chegou a 16 gols em Mundiais e igualou o alemão Miroslav Klose na segunda colocação entre os maiores goleadores da Copa.

Outro candidato a ameaçar o recorde é Erling Haaland. O atacante da Noruega também tem quatro gols no torneio e lidera o ataque da seleção em seu retorno à Copa após 28 anos.

Alguém chegou perto?

Nas últimas três edições, nenhum artilheiro ultrapassou a marca de oito gols. Em 2022, Mbappé terminou na liderança da lista com oito. Em 2018, Harry Kane, da Inglaterra, foi o goleador máximo com seis. Em 2014, James Rodríguez, da Colômbia, também encerrou a campanha com seis.

Desde então, ninguém chegou tão perto de Just Fontaine. O melhor desempenho abaixo do recorde ainda é o do alemão Gerd Müller, autor de 10 gols na Copa de 1970.