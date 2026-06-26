Quem pode ser eliminado da Copa do Mundo nesta sexta-feira, 26?

A sexta-feira, 26, será decisiva para diversos países na Copa do Mundo. A última rodada da fase de grupos pode confirmar a classificação de algumas seleções para o mata-mata, mas também decretar a despedida precoce de equipes que chegaram ao torneio cercadas de expectativa.

Entre os times sob maior pressão estão Uruguai, Bélgica, Senegal, Cabo Verde e Arábia Saudita.

Uruguai terá o maior desafio

Depois de empatar seus dois primeiros compromissos, o Uruguai chega à rodada decisiva sem margem para novos tropeços. A equipe de Marcelo Bielsa enfrenta justamente a Espanha, que faz uma campanha sólida e aparece entre as favoritas ao título.

Os uruguaios não dependem apenas do próprio resultado. Além de tentar surpreender os espanhóis, a Celeste precisará acompanhar o duelo entre Cabo Verde e Arábia Saudita, já que a definição da vaga passa diretamente pelo desempenho dos concorrentes. Dependendo da combinação de resultados, até um empate pode ser insuficiente.

A bola rola para Uruguai x Espanha às 21h, de Brasília, em Guadalajara, no México.

Bélgica precisa fazer a lição de casa

A campanha belga ficou abaixo do esperado nas duas primeiras rodadas, mas a seleção ainda tem chances de uma boa classificação. Diante da Nova Zelândia, última colocada da chave, uma vitória coloca os europeus no mata-mata.

O problema é que qualquer novo tropeço pode complicar o cenário. Se empatar, a Bélgica terá de esperar o encerramento da rodada para descobrir se conseguirá avançar entre os melhores terceiros colocados. Em caso de derrota, estará automaticamente eliminada.

A bola rola para Bélgica x Nova Zelândia às 00h, de Brasília, em Vancouver, no Canadá.

Senegal busca classificação no saldo de gols

Senegal também entra em campo sem poder desperdiçar pontos. Além da obrigação de vencer seu compromisso, os africanos precisam reduzir a diferença no saldo de gols para ultrapassar o Iraque, adversário direto na disputa pela classificação como melhor terceiro.

Por isso, uma vitória simples pode não bastar. Dependendo do desempenho dos iraquianos, Senegal precisará construir um placar mais elástico para seguir vivo na competição.

Senegal x Iraque se enfrentam às 16h, de Brasília, em Toronto, no Canadá.

Cabo Verde e Arábia Saudita fazem confronto direto

Cabo Verde garante vaga no mata-mata se vencer a Arábia Saudita. A seleção ainda pode terminar na liderança do grupo caso o Uruguai empate com a Espanha e a equipe vença por um saldo de gols maior que o dos europeus.

Em caso de empate, os cabo-verdianos precisarão torcer por uma derrota do Uruguai ou por um empate dos uruguaios com menos gols marcados. Se perder, estará eliminada.

A conta da Arábia Saudita é simples: precisa vencer Cabo Verde e torcer para que o Uruguai não derrote a Espanha. Essa é a única combinação que mantém os sauditas vivos na Copa do Mundo.

A bola rola para Cabo Verde x Arábia Saudita às 21h, de Brasília, em Houston, nos Estados Unidos.