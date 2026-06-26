França x Noruega hoje: horário, onde assistir e o que está em jogo na Copa do Mundo

França e Noruega se enfrentam nesta sexta-feira, 26, às 16h, de Brasília, no Gillette Stadium, em Boston, pela terceira e última rodada do Grupo I da Copa do Mundo de 2026.

As duas equipes já garantiram vaga no mata-mata, mas entram em campo para definir quem terminará na liderança da chave. A França leva vantagem por ter melhor saldo de gols e joga pelo empate para permanecer na primeira colocação.

Atual vice-campeã mundial, a França busca mais uma campanha de destaque no torneio. Campeã em 1998 e 2018, a seleção francesa disputa sua 17ª Copa do Mundo e chega embalada após vencer os dois primeiros compromissos.

O elenco comandado por Didier Deschamps conta com estrelas como Kylian Mbappé, do Real Madrid; Ousmane Dembélé, do PSG; e Michael Olise, do Bayern de Munique.

A Noruega, por sua vez, vive um momento histórico. De volta ao Mundial após 28 anos, a seleção nórdica tenta confirmar a melhor campanha de sua história desde 1998, quando alcançou as oitavas de final.

Os noruegueses apostam na força ofensiva de Erling Haaland, do Manchester City, além da criatividade de Martin Odegaard, do Arsenal, e da velocidade de Antonio Nusa, do RB Leipzig.

Além da liderança do grupo, o confronto coloca frente a frente dois dos principais candidatos à artilharia da competição. Mbappé e Haaland marcaram quatro gols cada nas duas primeiras rodadas e prometem protagonizar um dos jogos mais aguardados desta fase de grupos.

Que horas é o jogo França x Noruega hoje?

O confronto entre França e Noruega começa às 16h, horário de Brasília, nesta sexta-feira, 26.

Onde assistir ao jogo França x Noruega hoje?

A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, Sportv e Cazé TV

Prováveis escalações

França

Mike Maignan; Jules Koundé, Magence Lacroix, Dayot Upamecano e Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot e Barcola; Michael Olise, Kylian Mbappé e Ousmane Dembelé.

Noruega

Orjan Nyland; Marcus Pedersen, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem e David Wolfe; Patrick Berge, Fredrik Aursnes, Antonio Nusa e Martin Odegaard; Alexander Sørloth e Erling Haaland (Strand Larsen).