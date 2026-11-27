Aplicativo Exame+
Redatora de Carreira e Negócios
Publicado em 27 de novembro de 2026 às 14h18.
No Exame+, o recurso de salvar matérias permite reunir esses conteúdos para retomar a leitura em outro momento.
A lista do fim de semana pode começar a ser montada em pequenas pausas. Em vez de depender da memória para reencontrar uma publicação, o leitor guarda o texto e escolhe quando voltar a ele.
Uma pasta chamada “Fim de semana”, criada pelo próprio usuário, pode reunir as próximas leituras; outras podem separar assuntos como gestão, tecnologia ou economia.
Notícia e explicação no mesmo lugar: o Exame+ já pode ser baixado gratuitamente para iOS e Android pela página oficial do lançamento
Com uma matéria aberta, toque no ícone de marcador, correspondente à função de salvar. Escolha uma pasta existente ou selecione “+ Nova pasta” e finalize em “Concluído”. Também é possível acessar a opção “Salvar” pelo menu de três pontos dos cards de matérias na página inicial.
Para recuperar os conteúdos, abra o menu do perfil, no canto superior direito, e entre em “Meus itens salvos”. Ali ficam as pastas e os textos guardados. O caminho permite separar o momento de encontrar uma reportagem daquele reservado para lê-la com mais atenção.
A ordem pode acompanhar o interesse do leitor. Quem está envolvido em planejamento empresarial pode começar pela pesquisa sobre 2027; quem acompanha marketing e consumo, pelas entrevistas da Amazon e da Louis Vuitton.
A reportagem sobre o SEB aproxima expansão e sucessão, enquanto a de gestão de pessoas concentra a atenção no cotidiano das equipes.
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Para enviar uma matéria, toque no botão de compartilhar e escolha uma das opções disponíveis, como WhatsApp ou LinkedIn — e também é possível copiar o link.
O recurso permite encaminhar uma reportagem a um contato ou levá-la a uma conversa profissional sem precisar procurar novamente seu endereço.