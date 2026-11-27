No Exame+, o recurso de salvar matérias permite reunir esses conteúdos para retomar a leitura em outro momento.

A lista do fim de semana pode começar a ser montada em pequenas pausas. Em vez de depender da memória para reencontrar uma publicação, o leitor guarda o texto e escolhe quando voltar a ele.

Uma pasta chamada “Fim de semana”, criada pelo próprio usuário, pode reunir as próximas leituras; outras podem separar assuntos como gestão, tecnologia ou economia.

Notícia e explicação no mesmo lugar: o Exame+ já pode ser baixado gratuitamente para iOS e Android pela página oficial do lançamento

Como salvar e encontrar as matérias

Com uma matéria aberta, toque no ícone de marcador, correspondente à função de salvar. Escolha uma pasta existente ou selecione “+ Nova pasta” e finalize em “Concluído”. Também é possível acessar a opção “Salvar” pelo menu de três pontos dos cards de matérias na página inicial.

Para recuperar os conteúdos, abra o menu do perfil, no canto superior direito, e entre em “Meus itens salvos”. Ali ficam as pastas e os textos guardados. O caminho permite separar o momento de encontrar uma reportagem daquele reservado para lê-la com mais atenção.

Oito leituras para o sábado e o domingo

SEB Education: expansão internacional e sucessão familiar

Por que ler: a reportagem acompanha o crescimento da rede de educação e a preparação das novas líderes para conduzir uma operação global. Louis Vuitton: uma estratégia global adaptada ao mercado local

Por que ler: Daniela Gontijo explica como desenvolve projetos para o consumidor sul-americano e negocia espaço para iniciativas locais dentro da marca. Amazon: o planejamento por trás da Black Friday

Por que ler: a entrevista conecta campanhas com influenciadores, inteligência artificial e logística, mostrando como diferentes áreas participam da experiência de compra. China: quando o comprador também se torna concorrente

Por que ler: o avanço chinês nas exportações de frango ajuda a entender uma mudança competitiva em um dos mercados importantes para o agronegócio brasileiro. Os planos dos empresários para 2027

Por que ler: uma pesquisa da EXAME com 90 líderes empresariais reúne expectativas de faturamento, contratações e investimentos, além das preocupações com o cenário econômico. Os sete desafios do próximo mandato de Lula

Por que ler: a reportagem examina questões como contas públicas, produtividade e envelhecimento da população, ampliando o olhar para além das notícias de curto prazo. Gestão de pessoas: o que as empresas colocam em prática

Por que ler: a cobertura do prêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas apresenta iniciativas de desenvolvimento, apoio aos funcionários e organização do trabalho. “Duna: Parte 3”: a conversa com Chalamet e Zendaya

Por que ler: os atores falam à EXAME sobre seus personagens e os conflitos do novo filme, em uma leitura que leva a seleção para o cinema.

A ordem pode acompanhar o interesse do leitor. Quem está envolvido em planejamento empresarial pode começar pela pesquisa sobre 2027; quem acompanha marketing e consumo, pelas entrevistas da Amazon e da Louis Vuitton.

A reportagem sobre o SEB aproxima expansão e sucessão, enquanto a de gestão de pessoas concentra a atenção no cotidiano das equipes.

Feed personalizado, revista EXAME, newsletter exclusiva e aulas curtas da Saint Paul já estão no Exame+, disponível gratuitamente na página oficial do lançamento

Da leitura individual à conversa com outras pessoas

Para enviar uma matéria, toque no botão de compartilhar e escolha uma das opções disponíveis, como WhatsApp ou LinkedIn — e também é possível copiar o link.

O recurso permite encaminhar uma reportagem a um contato ou levá-la a uma conversa profissional sem precisar procurar novamente seu endereço.

Baixe o Exame+ e comece a organizar suas próximas leituras