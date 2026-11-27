Das três edições do "Big Brother Brasil" que trouxeram competidores de temporadas anteriores, duas terminaram com a vitória de um veterano. Na terceira, a estreante Fernanda Keulla levou o prêmio em uma final só de novatos. O formato volta no "BBB 27", que estreia em 11 de janeiro de 2027 com Pipocas, Camarotes e Veteranos.

'BBB 10' (2010) — Marcelo Dourado

A primeira edição a trazer ex-participantes de volta deu a Joseane Oliveira, do "BBB 3", a chance de escolher outro veterano para seguir no jogo. Ela escolheu Dourado e saiu no primeiro Paredão. Ele chegou à final e venceu com 60% dos votos, à frente de Fernanda e Cadu. Foi o primeiro participante a ganhar o reality em uma segunda passagem pela casa.

Marcelo Dourado foi o vencedor do BBB 10 (Reprodução/Globo)

'BBB 13' (2013) — Fernanda Keulla

A edição começou com seis veteranos, entre eles dois campeões: Kleber Bambam, vencedor do "BBB 1", e Dhomini, do "BBB 3". Bambam desistiu na primeira semana e deu lugar a Yuri Fernandes, do "BBB 12". Dhomini saiu no segundo Paredão da temporada.

Natália Casassola foi a veterana que chegou mais longe. Ela perdeu para Fernanda Keulla no último Paredão e ficou em quarto lugar. Na final, Fernanda recebeu 62,79% dos votos e levou R$ 1,5 milhão. Nasser ficou em segundo, e Andressa, em terceiro.

'BBB 26' (2026) — Ana Paula Renault

Dez anos depois de sua desclassificação no "BBB 16", Ana Paula Renault voltou ao programa em um grupo de seis veteranos. A jornalista foi a única do grupo a chegar à final e se tornou a primeira mulher a vencer o reality em sua segunda participação.

Ana Paula levou R$ 5.708.712, já descontados os impostos. Ela recebeu 75,94% da média dos votos, contra 17,29% de Milena Moreira e 6,77% de Juliano Floss.

Ana Paula Renault tem diversas opções de investimento com o prêmio do BBB 26 (Reprodução / TV Globo)

Quem venceu as edições com repescagem?

O programa também já deu uma segunda chance a competidores eliminados na própria temporada. No "BBB 7", Airton voltou e Diego Alemão foi o campeão. No "BBB 11", Maurício, o Mau Mau, ganhou a vaga na Casa de Vidro, e Maria Melilo ficou com o prêmio. No "BBB 23", Fred Nicácio e Larissa Santos retornaram pela Casa do Reencontro, e Amanda Meirelles venceu a edição.

Quando começa o 'BBB 27'?

O "BBB 27" estreia na segunda-feira, 11 de janeiro de 2027, na Globo. Tadeu Schmidt segue no comando do reality, que terá 100 dias de duração e reunirá três grupos: Pipoca, Camarote e Veteranos.

A seleção pelas Casas de Vidro começa antes da estreia, em 8 de janeiro, e vai até o dia 10. Ao longo dos três dias, os candidatos a uma vaga no elenco disputam provas que podem render vantagens no jogo.