Quem vai ser o 1º adversário do Brasil no mata-mata da Copa do Mundo?

Carlo Ancelotti: técnico é o responsável pela Seleção Brasileira (CHANDAN KHANNA / AFP)
Repórter
Publicado em 26 de junho de 2026 às 06h40.
O Brasil enfim conhece seu adversário na segunda fase da Copa do Mundo de 2026: o Japão, que nesta quinta-feira, 25, em Dallas, empatou por 1 a 1 com a Suécia pela última rodada do Grupo F e garantiu a vice-liderança da chave.
O duelo do mata-mata está marcado para a próxima segunda-feira, 29, às 14h, no horário de Brasília, no NRG Stadium, em Houston.
Com o empate, os japoneses terminaram invictos, com cinco pontos — dois a menos que a Holanda, que liderou o grupo. O resultado fez o Japão cruzar justamente com o líder do Grupo C, posição garantida pelo Brasil após a vitória por 3 a 0 sobre a Escócia.
O primeiro tempo foi morno em solo texano, com poucas chances para os dois lados.
A melhor oportunidade saiu só aos 44 minutos, quando Nakamura bateu cruzado e exigiu grande defesa do goleiro sueco Zetterström. Os suecos ainda perderam o zagueiro Hien, que deixou o campo lesionado.
As emoções ficaram para a etapa final. Maeda abriu o placar para o Japão, ao receber passe de Ueda e tocar na saída do goleiro.
A Suécia respondeu rápido: Anthony Elanga, companheiro de Bruno Guimarães no Newcastle, bateu colocado de fora da área e deixou tudo igual. Nos acréscimos, Isak quase virou para os suecos, mas o goleiro Suzuki fez uma defesa decisiva e garantiu o empate que manteve o Japão no caminho do Brasil.
No outro jogo da chave, a Holanda venceu a já eliminada Tunísia por 3 a 1 e ficou com a liderança.
Por isso, os holandeses encaram o Marrocos, segundo colocado do Grupo C, em Monterrey, no México, também na segunda-feira, 29, às 22h. A Suécia, com quatro pontos, avançou como um dos melhores terceiros colocados e ainda aguarda a definição de seu adversário — que deve ser a França.
A partida entre Brasil e Japão acontece na segunda-feira, 29 de junho, às 14h, no horário de Brasília, no NRG Stadium, em Houston, pela fase de 16 avos de final — a primeira etapa eliminatória do torneio.
A partir dela, qualquer derrota elimina. Será o início do caminho do Brasil na busca pelo hexacampeonato.
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