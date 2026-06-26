Esporte

Fase de grupos copa 2026

Quem vai ser o 1º adversário do Brasil no mata-mata da Copa do Mundo?

Duelo do mata-mata está marcado para a próxima segunda-feira, 29, às 14h, no horário de Brasília, no NRG Stadium, em Houston

Carlo Ancelotti: técnico é o responsável pela Seleção Brasileira (CHANDAN KHANNA / AFP)

Carlo Ancelotti: técnico é o responsável pela Seleção Brasileira (CHANDAN KHANNA / AFP)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 26 de junho de 2026 às 06h40.

O Brasil enfim conhece seu adversário na segunda fase da Copa do Mundo de 2026: o Japão, que nesta quinta-feira, 25, em Dallas, empatou por 1 a 1 com a Suécia pela última rodada do Grupo F e garantiu a vice-liderança da chave.

O duelo do mata-mata está marcado para a próxima segunda-feira, 29, às 14h, no horário de Brasília, no NRG Stadium, em Houston.

Com o empate, os japoneses terminaram invictos, com cinco pontos — dois a menos que a Holanda, que liderou o grupo. O resultado fez o Japão cruzar justamente com o líder do Grupo C, posição garantida pelo Brasil após a vitória por 3 a 0 sobre a Escócia.

Como foi o jogo entre Japão e Suécia?

O primeiro tempo foi morno em solo texano, com poucas chances para os dois lados.

A melhor oportunidade saiu só aos 44 minutos, quando Nakamura bateu cruzado e exigiu grande defesa do goleiro sueco Zetterström. Os suecos ainda perderam o zagueiro Hien, que deixou o campo lesionado.

As emoções ficaram para a etapa final. Maeda abriu o placar para o Japão, ao receber passe de Ueda e tocar na saída do goleiro.

A Suécia respondeu rápido: Anthony Elanga, companheiro de Bruno Guimarães no Newcastle, bateu colocado de fora da área e deixou tudo igual. Nos acréscimos, Isak quase virou para os suecos, mas o goleiro Suzuki fez uma defesa decisiva e garantiu o empate que manteve o Japão no caminho do Brasil.

Como ficou a classificação do Grupo F?

  • Holanda — 7 pontos (líder)
  • Japão — 5 pontos (enfrenta o Brasil)
  • Suécia — 4 pontos (classificada como melhor terceiro)
  • Tunísia — 0 ponto (eliminada)

No outro jogo da chave, a Holanda venceu a já eliminada Tunísia por 3 a 1 e ficou com a liderança.

Por isso, os holandeses encaram o Marrocos, segundo colocado do Grupo C, em Monterrey, no México, também na segunda-feira, 29, às 22h. A Suécia, com quatro pontos, avançou como um dos melhores terceiros colocados e ainda aguarda a definição de seu adversário — que deve ser a França.

Quando é o jogo entre Brasil e Japão?

A partida entre Brasil e Japão acontece na segunda-feira, 29 de junho, às 14h, no horário de Brasília, no NRG Stadium, em Houston, pela fase de 16 avos de final — a primeira etapa eliminatória do torneio.

A partir dela, qualquer derrota elimina. Será o início do caminho do Brasil na busca pelo hexacampeonato.

Onde assistir à Copa do Mundo?

Todos os jogos da Copa do Mundo de 2026 têm transmissão ao vivo da CazéTV, disponível gratuitamente no Disney+.

Acompanhe tudo sobre:Copa do MundoJapãoSeleção Brasileira de Futebol

Mais de Esporte

VNL 2026: veja os jogos de vôlei masculino desta sexta-feira, 26

Turquia x Estados Unidos: que horas e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo hoje

De Guerrero a Plata: Flamengo chega a três Copas seguidas com gols de jogadores do clube

Fifa afirma que permitirá bandeiras LGBTQ em partida entre Egito e Irã na Copa

Mais na Exame

Ciência

Novo parente do velociraptor pode resolver mistério de 120 milhões de anos

Carreira

Como encontrar vagas de emprego que combinam com seu momento de carreira

Inteligência Artificial

7 pedidos que não devem ser feitos à inteligência artificial

Negócios

Como o dono do Spoleto e Casa do Pão de Queijo chegou a R$ 2,4 bilhões e cresce acima do mercado