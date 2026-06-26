Se vencer o Japão, quem o Brasil pode enfrentar nas oitavas da Copa?

Se vencer o Japão na segunda fase da Copa do Mundo de 2026, o Brasil poderá enfrentar nas oitavas o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e o segundo colocado do Grupo I.

Na prática, isso significa que o próximo adversário da Seleção, em caso de classificação, pode sair do duelo entre França e Noruega, um dos jogos mais aguardados da reta final da fase de grupos.

Nesta sexta-feira, 26, pela manhã, antes da terceira rodada do Grupo I, a França liderava a chave, com seis pontos e saldo de cinco gols. A Noruega aparece em segundo, também com seis pontos, mas saldo de quatro.

As duas seleções se enfrentam nesta sexta, às 16h (horário de Brasília), em Boston. O resultado definirá quem termina em primeiro e quem fica em segundo no grupo. O vencedor garante a liderança da chave, enquanto o segundo colocado seguirá para um lado da tabela que pode cruzar com o Brasil nas oitavas.

Pelo desenho do mata-mata, o líder do Grupo I enfrentará um dos melhores terceiros colocados. Já o segundo colocado pegará a Costa do Marfim na segunda fase. Quem vencer esse duelo poderá cruzar com o Brasil nas oitavas, caso a Seleção passe pelo Japão.

Brasil na segunda fase da Copa

O caminho brasileiro foi definido após a vitória por 3 a 0 sobre a Escócia, pela última rodada do Grupo C. Com o resultado, o Brasil assegurou a primeira posição da chave, que também tinha Marrocos, Escócia e Haiti.

A liderança colocou a equipe de Carlo Ancelotti no confronto contra o Japão, segundo colocado do Grupo F. Os japoneses empataram em 1 a 1 com a Suécia nesta quinta-feira, 25, em Dallas, e terminaram a chave com cinco pontos.

O duelo entre Brasil x Japão será disputado na próxima segunda-feira, 29, às 14h (horário de Brasília), no NRG Stadium, em Houston.

Para a Seleção, o cruzamento também traz um personagem importante: Neymar. O camisa 10 voltou a jogar na vitória sobre a Escócia após quase três anos afastado da Seleção e tem no Japão sua maior vítima com a camisa do Brasil. Ao todo, Neymar marcou nove gols em cinco jogos contra os japoneses, média de 1,8 gol por partida.

Caso avance, o Brasil volta a campo nas oitavas de final no dia 5 de julho, domingo, às 17h.

As quartas estão previstas para 11 de julho, sábado, às 18h; a semifinal, para 15 de julho, quarta-feira, às 16h; e a final da Copa do Mundo de 2026 será disputada em 19 de julho, sábado, às 16h.