CBF protesta à Fifa por gol anulado de Vini Jr. na Copa

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) formalizou um protesto à Fifa contra a anulação de um gol de Vinícius Júnior na vitória do Brasil por 3 a 0 sobre a Escócia, pela terceira rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026.

A entidade brasileira contesta a atuação do VAR no lance, que ocorreu ainda no primeiro tempo, quando o placar era de 1 a 0.

O episódio ganhou peso interno na CBF por envolver um lance decisivo em uma partida de classificação antecipada da seleção brasileira, além de reacender o debate sobre os critérios de intervenção da arbitragem de vídeo em jogos do Mundial.

CBF questiona padrão de uso do VAR no Mundial

Segundo a carta enviada à Fifa, a entidade brasileira pede que os critérios de intervenção do VAR sejam aplicados de forma consistente ao longo da competição. O argumento central é que a tecnologia deveria atuar apenas em casos de “erro claro e evidente”, sem substituir a interpretação do árbitro de campo.

A CBF sustenta que a anulação do gol de Vinícius Júnior não estaria alinhada com a filosofia adotada pela arbitragem ao longo da Copa do Mundo de 2026, que priorizaria a manutenção das decisões de campo e a mínima interferência do VAR.

O documento também cita um outro lance do torneio como referência comparativa, envolvendo o primeiro gol de Lionel Messi contra a Áustria, na segunda rodada da fase de grupos, para sustentar a tese de inconsistência nos critérios aplicados.

Lance de Vini Jr. e divergência entre campo e vídeo

O gol de Vinícius Júnior foi inicialmente validado em campo pelo árbitro mexicano César Ramos, mas acabou anulado após revisão do VAR por uma suposta falta do atacante brasileiro sobre o zagueiro escocês na origem da jogada.

🇧🇷❌ O gol anulado do Brasil! Arbitragem marcou falta de Vini Jr no zagueiro da Escócia. Opiniões? 🎥 @CazeTVOficial pic.twitter.com/Y3cGRcJhme — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) June 24, 2026



A intervenção gerou questionamentos dentro e fora da CBF, já que a decisão de campo não indicava infração no momento do lance. A discussão sobre o limite de atuação do VAR se tornou um dos principais pontos de debate após a partida.

Para a CBF, a reversão da decisão em campo teria ocorrido fora do padrão de “erro claro e evidente”, critério que, na avaliação da entidade, deveria balizar a atuação do VAR durante toda a Copa do Mundo.

Em análises externas, o comentarista de arbitragem Paulo Caravina afirmou no programa Seleção Estadão que a intervenção do VAR não deveria ter sido determinante no lance, reforçando a controvérsia em torno da decisão.

CBF também critica escolha de árbitro

Além do questionamento sobre o lance específico, a CBF incluiu na carta críticas à escalação de César Ramos para a partida. A entidade relembra que o árbitro mexicano já esteve envolvido em outra polêmica com a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2018, no jogo contra a Suíça.

Na ocasião, o juiz validou um gol de empate da Suíça com apoio do VAR, em um lance que envolvia possível falta na origem da jogada, o que gerou reclamações da delegação brasileira à época.

A CBF argumenta que o histórico de decisões contestadas envolvendo o mesmo árbitro deveria ter sido considerado pela Fifa no processo de designação das partidas do Mundial de 2026.

Na carta, a entidade brasileira afirma que o objetivo não é contestar decisões isoladas, mas garantir a aplicação uniforme dos critérios de arbitragem ao longo do torneio, especialmente no uso do VAR.

O Brasil, após a vitória sobre a Escócia, confirmou a classificação para a segunda fase da Copa do Mundo e terminou em primeiro lugar do Grupo C. A seleção agora enfrentará o Japão, segundo colocado do Grupo F, na próxima segunda-feira (29), no AT&T Stadium, em Houston.