Uma decisão da Justiça do Pará determinou que a GOL Linhas Aéreas autorize o transporte de uma coelha de estimação na cabine de passageiros, em um voo de Belém para o Rio de Janeiro. Batizada de Matinha, a coelha anã pertence à filha do jogador Patrick Bezerra do Nascimento, que atua pelo Remo.

A medida liminar foi concedida na comarca de Belém, após a família recorrer à Justiça contra a negativa da companhia aérea, que permite o transporte de animais na cabine apenas para cães e gatos.

A EXAME entrou em contato com a GOL, mas não obteve resposta até o fechamento da reportagem. Assim que um posicionamento for enviado, o texto será atualizado.

A família havia solicitado autorização para levar Matinha na cabine, mas recebeu como alternativa o transporte do coelho no compartimento de cargas. O animal possui documentação veterinária e sanitária regular e apresenta sensibilidade ao estresse. Um atestado veterinário anexado ao processo apontou que o transporte no porão da aeronave poderia colocar sua vida em risco.

'Sem justificativa técnica'

A justiça paraense entendeu que a companhia aérea não apresentou justificativa técnica individualizada para impedir o embarque da coelha anã na cabine e que embora as empresas aéreas tenham autonomia para estabelecer regras para o transporte de animais, essas restrições precisam respeitar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da boa-fé objetiva, especialmente quando não há demonstração de risco concreto à segurança operacional.

Para Marcelo Robalinho, sócio do RA Law e um dos advogados que representa a família do jogador na ação, a decisão chama a atenção para os limites das políticas comerciais das companhias aéreas quando elas entram em conflito com situações concretas que envolvem o bem-estar dos animais e os direitos dos consumidores. “A questão central não é simplesmente permitir que um coelho viaje na cabine do avião, mas discutir até que ponto uma companhia aérea pode restringir o transporte de animais com base exclusivamente na espécie. As empresas têm autonomia para estabelecer regras de segurança e operação, mas essas regras precisam ter fundamento técnico e observar ainda o direito não só do consumidor, mas também o direito à segurança do animal”, explica.

A liminar determina que a GOL permita o embarque de Matinha, mediante pagamento da tarifa ordinária do serviço Dog&Cat Cabine. A decisão proíbe que o embarque seja recusado exclusivamente em razão da espécie do animal e estabelece multa em caso de descumprimento injustificado.