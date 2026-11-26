Fórmula 1: fique por dentro dos horários para não perder o GP do Catar (Oscar del Pozo/AFP)
Estagiária de Jornalismo
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 10h55.
A Fórmula 1 realiza o GP do Catar no Circuito Internacional de Lusail, penúltima etapa da temporada 2026. O evento ocorre entre 27 e 29 de novembro, com três sessões de treinos livres, classificação e corrida principal. A Mercedes já garantiu o título de construtores e Kimi Antonelli o de pilotos.
A Fórmula 1 desembarca no Oriente Médio neste fim de semana para o GP do Catar, penúltima etapa da temporada de 2026. O Grande Prêmio começa nesta sexta-feira, 27, e vai até domingo, 29.
Após a disputa do GP de Las Vegas, na madrugada do último domingo, 22, a categoria atravessa o globo para dar continuidade à rodada tripla que encerra o campeonato. As atividades de pista no Catar acontecem no Circuito Internacional de Lusail e geraram polêmica na internet.
Enquanto diversas emissoras já anunciaram que não estarão presentes durante o fim de semana, a realização da prova foi colocada em dúvida nos últimos meses devido aos conflitos geopolíticos no Oriente Médio. O cenário já havia provocado mudanças no calendário da Fórmula 1 no início do ano, com o cancelamento do GP da Arábia Saudita e a transferência da etapa do Bahrein para a Malásia.
A categoria chegou a avaliar circuitos alternativos na Europa, entre eles o de Ímola, na Itália. A Fórmula 1 e a Federação Internacional de Automobilismo (FIA), no entanto, confirmaram a manutenção das etapas do Catar e de Abu Dhabi após receberem garantias de segurança.
A temporada chega à penúltima etapa com os dois principais títulos já definidos. O italiano Kimi Antonelli conquistou antecipadamente o Mundial de Pilotos, enquanto a Mercedes assegurou o campeonato de construtores.
Sem corrida sprint, prova de duração reduzida, nesta edição, o fim de semana terá três sessões de treinos livres, além da classificação e da corrida principal.
Com 5,38 quilômetros de extensão e 16 curvas, o circuito de Lusail é marcado por trechos de alta velocidade que exigem elevado downforce, força aerodinâmica que aumenta a aderência dos carros ao asfalto. As características do traçado também colocam à prova a resistência física dos pilotos e o desgaste dos pneus.
O GP do Catar terá três sessões de Treino Livre, começando na sexta-feira, às 10h30. A sessão de TL2 começa algumas horas depois, às 14h.
Já a sessão de Treino Livre 3 está marcada para às 11h30 de sábado.
O GP do Catar terá transmissão ao vivo do SporTV 3, que exibirá todas as atividades de pista ao longo do fim de semana. Os fãs também podem acompanhar a corrida pelo Globoplay ou pelo streaming oficial da Fórmula 1, F1TV.
Treino livre 1: 10h30
Treino livre 2: 14h
Treino livre 3: 11h30
Classificação: 15h
A corrida do GP do Catar será no domingo, 29 de novembro, às 13h, no Circuito Internacional de Lusail.
O SporTV 3 transmitirá todas as atividades de pista do GP do Catar. A corrida também poderá ser acompanhada pelo Globoplay e pelo F1TV, streaming oficial da Fórmula 1.
Na sexta-feira, 27, os treinos livres começam às 10h30 e às 14h. No sábado, 28, o terceiro treino será às 11h30 e a classificação, às 15h.
Não haverá corrida sprint no GP do Catar de 2026. A programação terá três treinos livres, classificação e corrida principal.
A realização da prova foi questionada nos últimos meses devido aos conflitos geopolíticos no Oriente Médio. A Fórmula 1 e a Federação Internacional de Automobilismo confirmaram a manutenção das etapas do Catar e de Abu Dhabi após receberem garantias de segurança.
Kimi Antonelli conquistou antecipadamente o Mundial de Pilotos de 2026, e a Mercedes assegurou o campeonato de construtores.
Glossário
O que é Circuito Internacional de Lusail?
Autódromo localizado no Catar com 5,38 km e 16 curvas, caracterizado por alta velocidade e exigência de downforce.
O que é GP da Arábia Saudita?
Etapa da Fórmula 1 originalmente programada para 2026, mas cancelada devido a conflitos geopolíticos no Oriente Médio.
O que é Federação Internacional de Automobilismo?
Organização internacional responsável por regulamentar e supervisionar competições de automobilismo, incluindo a Fórmula 1.