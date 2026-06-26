Japão é a maior vítima de Neymar na história das Copas

O sorteio da tabela colocou no caminho do Brasil, na segunda fase da Copa do Mundo de 2026, um adversário que tem um histórico particularmente ruim contra um jogador específico: o Japão é a maior vítima de Neymar com a camisa da seleção brasileira.

O reencontro acontece na segunda-feira, 29, às 14h, no horário de Brasília, em Houston, pela fase de 16 avos de final, depois que os japoneses terminaram em segundo no Grupo F.

Em cinco partidas contra os japoneses ao longo da carreira, Neymar marcou nove gols — mais do que contra qualquer outra seleção que enfrentou pelo Brasil.

A média impressiona: 1,8 gol por jogo diante dos Samurais Azuis.

O poker de 2014

O auge desse retrospecto aconteceu em um amistoso de outubro de 2014, em Singapura, quando Neymar marcou os quatro gols da vitória por 4 a 0 sobre o Japão — sua melhor marca individual em uma única partida com a camisa da seleção.

Foi um dos momentos que ajudaram a construir o histórico que hoje o coloca como maior artilheiro da história do Brasil.

Depois do Japão, as maiores vítimas de Neymar são o Peru, com seis gols, e Estados Unidos e Bolívia, com cinco cada. Nenhuma delas, porém, chega perto da marca japonesa.

Neymar deve começar no banco

Apesar do retrospecto animador, a presença de Neymar entre os titulares não é garantida.

O atacante, de 34 anos, voltou a jogar pela seleção contra a Escócia, na última quarta-feira, 24, depois de quase três anos afastado por lesão — e entrou apenas no segundo tempo, em um retorno gradual planejado pela comissão técnica.

A tendência é que ele comece o jogo contra o Japão novamente no banco, ganhando minutos ao longo da partida conforme o contexto permitir.

Mesmo assim, seu peso no elenco é difícil de ignorar: Neymar soma 79 gols pela seleção, mais do que todos os outros 25 convocados juntos, que somam 77.

Um retrospecto geral favorável — com um susto recente

O histórico da seleção contra o Japão é amplamente positivo: são 11 vitórias, dois empates e apenas uma derrota em 14 confrontos, com 37 gols marcados e oito sofridos.

As duas equipes não se enfrentavam em Copas do Mundo havia 20 anos — o último encontro em Mundiais foi em 2006, quando o Brasil venceu por 4 a 1.

O alerta, porém, vem do duelo mais recente.

Em outubro de 2025, em amistoso disputado em Tóquio, o Brasil de Carlo Ancelotti abriu 2 a 0, mas sofreu a virada e perdeu por 3 a 2 — a primeira derrota da história da seleção para os japoneses.

Foi também a primeira vez que uma equipe comandada por Ancelotti levou a virada após abrir dois gols de vantagem, o que adiciona um tempero a mais ao reencontro de segunda-feira.

Quando é o jogo entre Brasil e Japão?

A partida entre Brasil e Japão acontece na segunda-feira, 29 de junho, às 14h, no horário de Brasília, no NRG Stadium, em Houston, pela fase de 16 avos de final — a primeira etapa eliminatória do torneio.

A partir dela, qualquer derrota elimina. Será o início do caminho do Brasil na busca pelo hexacampeonato.

Onde assistir à Copa do Mundo?

Todos os jogos da Copa do Mundo de 2026 têm transmissão ao vivo da CazéTV, disponível gratuitamente no Disney+.