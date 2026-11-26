Fórmula 1: fique por dentro do fim de semana da categoria no Catar (Alfredo ESTRELLA / AFP)
Estagiária de Jornalismo
Publicado em 26 de novembro de 2026 às 08h13.
A Fórmula 1 realiza o GP do Catar 2026 no Circuito Internacional de Lusail no domingo, 29 de novembro, às 13h. É a penúltima etapa da temporada, com Kimi Antonelli já campeão e Mercedes garantida como campeã de construtores. O circuito exige alto downforce e resistência física dos pilotos.
A Fórmula 1 desembarca no Oriente Médio neste fim de semana para o GP do Catar, penúltima etapa da temporada de 2026. A corrida acontece no domingo, 29 de novembro, às 13h, no Circuito Internacional de Lusail.
Após a disputa do GP de Las Vegas, na madrugada do último domingo, 22, a categoria atravessa o globo para dar continuidade à rodada tripla que encerra o campeonato. As atividades de pista no Catar começam na sexta-feira, 27.
A realização da prova chegou a ser colocada em dúvida nos últimos meses devido aos conflitos geopolíticos no Oriente Médio. O cenário já havia provocado mudanças no calendário da Fórmula 1 no início do ano, com o cancelamento do GP da Arábia Saudita e a transferência da etapa do Bahrein para a Malásia.
A categoria chegou a avaliar circuitos alternativos na Europa, entre eles o de Ímola, na Itália. A Fórmula 1 e a Federação Internacional de Automobilismo (FIA), no entanto, confirmaram a manutenção das etapas do Catar e de Abu Dhabi após receberem garantias de segurança.
A temporada chega à penúltima etapa com os dois principais títulos já definidos. O italiano Kimi Antonelli conquistou antecipadamente o Mundial de Pilotos, enquanto a Mercedes assegurou o campeonato de construtores.
Sem corrida sprint, prova de duração reduzida, nesta edição, o fim de semana terá três sessões de treinos livres, além da classificação e da corrida principal.
Com 5,38 quilômetros de extensão e 16 curvas, o circuito de Lusail é marcado por trechos de alta velocidade que exigem elevado downforce, força aerodinâmica que aumenta a aderência dos carros ao asfalto. As características do traçado também colocam à prova a resistência física dos pilotos e o desgaste dos pneus.
O Circuito Internacional de Lusail estreou no calendário da Fórmula 1 em 2021, quando o britânico Lewis Hamilton, então piloto da Mercedes, venceu a primeira edição do GP do Catar.
A etapa ficou fora do campeonato em 2022 devido à realização da Copa do Mundo de futebol no país e retornou na temporada seguinte.
Desde então, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, venceu todas as edições disputadas no circuito, em 2023, 2024 e 2025.
Treino livre 1: 10h30
Treino livre 2: 14h
Treino livre 3: 11h30
Classificação: 15h
O GP do Catar terá transmissão ao vivo do SporTV 3, que exibirá todas as atividades de pista ao longo do fim de semana.
Glossário
O que é Circuito Internacional de Lusail?
Autódromo localizado no Catar que recebe o GP do Catar de Fórmula 1 desde 2021, com 5,38 km e 16 curvas que exigem alto downforce.
O que significa GP da Arábia Saudita?
Grande Prêmio da Arábia Saudita da Fórmula 1, que foi cancelado na temporada 2026 devido a conflitos geopolíticos no Oriente Médio.
O que é Mercedes?
Equipe de Fórmula 1 alemã que garantiu antecipadamente o Campeonato Mundial de Construtores na temporada 2026.