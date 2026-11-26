A Fórmula 1 desembarca no Oriente Médio neste fim de semana para o GP do Catar, penúltima etapa da temporada de 2026. A corrida acontece no domingo, 29 de novembro, às 13h, no Circuito Internacional de Lusail.

Após a disputa do GP de Las Vegas, na madrugada do último domingo, 22, a categoria atravessa o globo para dar continuidade à rodada tripla que encerra o campeonato. As atividades de pista no Catar começam na sexta-feira, 27.

A realização da prova chegou a ser colocada em dúvida nos últimos meses devido aos conflitos geopolíticos no Oriente Médio. O cenário já havia provocado mudanças no calendário da Fórmula 1 no início do ano, com o cancelamento do GP da Arábia Saudita e a transferência da etapa do Bahrein para a Malásia.

A categoria chegou a avaliar circuitos alternativos na Europa, entre eles o de Ímola, na Itália. A Fórmula 1 e a Federação Internacional de Automobilismo (FIA), no entanto, confirmaram a manutenção das etapas do Catar e de Abu Dhabi após receberem garantias de segurança.

O que esperar do GP do Catar de Fórmula 1?

A temporada chega à penúltima etapa com os dois principais títulos já definidos. O italiano Kimi Antonelli conquistou antecipadamente o Mundial de Pilotos, enquanto a Mercedes assegurou o campeonato de construtores.

Sem corrida sprint, prova de duração reduzida, nesta edição, o fim de semana terá três sessões de treinos livres, além da classificação e da corrida principal.

Com 5,38 quilômetros de extensão e 16 curvas, o circuito de Lusail é marcado por trechos de alta velocidade que exigem elevado downforce, força aerodinâmica que aumenta a aderência dos carros ao asfalto. As características do traçado também colocam à prova a resistência física dos pilotos e o desgaste dos pneus.

Histórico da Fórmula 1 no Catar

O Circuito Internacional de Lusail estreou no calendário da Fórmula 1 em 2021, quando o britânico Lewis Hamilton, então piloto da Mercedes, venceu a primeira edição do GP do Catar.

A etapa ficou fora do campeonato em 2022 devido à realização da Copa do Mundo de futebol no país e retornou na temporada seguinte.

Desde então, o holandês Max Verstappen, da Red Bull, venceu todas as edições disputadas no circuito, em 2023, 2024 e 2025.

GP do Catar de Fórmula 1 2026: confira os horários

Sexta-feira, 27 de novembro

Treino livre 1 : 10h30

Treino livre 2: 14h

Sábado, 28 de novembro

Treino livre 3 : 11h30

Classificação: 15h

Domingo, 29 de novembro

Corrida: 13h

Onde assistir ao GP do Catar de Fórmula 1 ao vivo?

O GP do Catar terá transmissão ao vivo do SporTV 3, que exibirá todas as atividades de pista ao longo do fim de semana.