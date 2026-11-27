A quantidade ideal de sono é diferente ao longo dos estágios da vida. Segundo a National Sleep Foundation, organização americana especializada em saúde do sono, adultos de 18 a 64 anos devem dormir entre 7 e 9 horas por noite, enquanto pessoas com 65 anos ou mais precisam de 7 a 8 horas. Embora o envelhecimento torne o sono mais leve e aumente os despertares noturnos, a necessidade de descanso permanece praticamente a mesma.

Segundo o órgão:

Adultos : a recomendação é dormir de 7 a 9 horas por noite;

: a recomendação é dormir de 7 a 9 horas por noite; Idosos : pessoas com 65 anos ou mais precisam de 7 a 8 horas;

: pessoas com 65 anos ou mais precisam de 7 a 8 horas; Sono insuficiente : dormir apenas 5 ou 6 horas regularmente fica abaixo do recomendado para a maioria dos adultos;

: dormir apenas 5 ou 6 horas regularmente fica abaixo do recomendado para a maioria dos adultos; Envelhecimento : o sono tende a ficar mais leve, com despertares frequentes e mudanças nos horários de dormir e acordar;

: o sono tende a ficar mais leve, com despertares frequentes e mudanças nos horários de dormir e acordar; Sinais de alerta: insônia persistente, ronco com pausas na respiração e sonolência excessiva durante o dia exigem avaliação médica.

Quantas horas dormir por idade? Veja a tabela de horas de sono ideal

As recomendações da National Sleep Foundation estabelecem intervalos para cada faixa etária com base na análise de estudos científicos. A instituição publicou as orientações em 2015 e confirmou as faixas em uma revisão realizada em 2026.

Segundo as informações, a quantidade de sono necessária diminui ao longo da infância e da adolescência, até se estabilizar na vida adulta. Recém-nascidos podem precisar de até 17 horas diárias, incluindo os cochilos, enquanto crianças em idade escolar devem dormir entre 9 e 11 horas.

Faixa etária Idade Horas de sono recomendadas Recém-nascidos 0 a 3 meses 14 a 17 horas Bebês 4 a 11 meses 12 a 15 horas Crianças pequenas 1 a 2 anos 11 a 14 horas Pré-escolares 3 a 5 anos 10 a 13 horas Crianças em idade escolar 6 a 13 anos 9 a 11 horas Adolescentes 14 a 17 anos 8 a 10 horas Adultos jovens 18 a 25 anos 7 a 9 horas Adultos 26 a 64 anos 7 a 9 horas Idosos 65 anos ou mais 7 a 8 horas

Os intervalos representam uma referência geral, já que a necessidade de descanso varia entre as pessoas. Por isso, além do número de horas, é importante considerar a regularidade do sono e a disposição ao acordar.

Dormir 6 horas por noite é suficiente?

Dormir 6 horas por noite costuma ser insuficiente para a maioria dos adultos, que precisam de pelo menos 7 horas de sono regularmente, segundo a Academia Americana de Medicina do Sono (AASM), que relaciona a duração adequada do descanso à manutenção da saúde física e mental.

A necessidade individual, porém, não é idêntica para todos. Algumas pessoas se sentem descansadas após 7 horas, enquanto outras precisam de 8 ou 9 horas para manter a disposição durante o dia.

Em muitos casos, a redução frequente das horas de sono causa cansaço, dificuldade de concentração, alterações de humor e prejuízos nas atividades diárias. Assim, quando a privação de sono se prolonga, os efeitos também podem atingir a saúde cardiovascular e metabólica.

Entretanto, uma noite de sono insuficiente não significa, necessariamente, que exista um distúrbio. A necessidade de avaliação médica depende da frequência das dificuldades para dormir e de seus efeitos sobre o ânimo e as atividades diárias.

Idoso dorme menos? Entenda o que muda no sono com o envelhecimento

Os idosos costumam dormir menos horas durante a noite, mas isso não significa que precisem de menos sono. A principal mudança está na maneira como o organismo distribui o descanso. Com o envelhecimento, o sono se torna mais leve, os despertares aumentam e o horário de dormir pode ser antecipado.

Essas alterações estão relacionadas ao funcionamento do relógio biológico e à redução do tempo em sono profundo. Por isso, uma pessoa mais velha pode sentir sono no início da noite, acordar muito cedo e ter dificuldade para voltar a dormir.

Além disso, dores crônicas, idas frequentes ao banheiro durante a madrugada, uso de medicamentos e problemas como a apneia do sono também contribuem para os despertares noturnos e podem comprometer a qualidade do descanso.

Associados a esses fatores, os dados do Ministério da Saúde também reforçam que a redução do tempo de sono é mais frequente entre os idosos.

Segundo o Vigitel (Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico), com informações referentes a 2024, 23,1% das pessoas com 65 anos ou mais dormiam menos de 6 horas por noite, a maior proporção entre as faixas etárias pesquisadas. Na população adulta das capitais e do Distrito Federal, o percentual era de 20,2%.

O levantamento também identificou sintomas de insônia em 29,9% dos participantes com 65 anos ou mais.

Sono profundo: quantas horas são ideais e por que diminui com a idade?

O sono profundo é uma das fases do sono não REM e participa de processos importantes para a recuperação física e o funcionamento do organismo. Nessa etapa, a atividade cerebral fica mais lenta e a pessoa apresenta maior dificuldade para despertar.

Durante a noite, o organismo alterna entre diferentes estágios, incluindo sono leve, profundo e REM. A duração e a distribuição dessas fases mudam ao longo da vida, principalmente porque o tempo em sono profundo diminui com o envelhecimento.

De acordo com o Instituto Nacional do Coração, Pulmão e Sangue dos Estados Unidos (NHLBI), os adultos mais velhos passam menos tempo nos estágios profundos, o que contribui para um sono mais fragmentado e sensível a estímulos externos.

Não existe, entretanto, uma quantidade única de horas de sono profundo ideal para todas as pessoas. A duração dessa fase varia conforme a idade e outros fatores individuais, e sua avaliação depende de métodos capazes de identificar os diferentes estágios do descanso.

Para ajudar a monitorar esse comportamento, relógios inteligentes e aplicativos oferecem estimativas sobre o tempo em cada fase, mas não apresentam a mesma precisão de exames especializados. Portanto, quando há suspeita de alterações importantes, o médico pode solicitar uma polissonografia para investigar o padrão do sono.

Dormir pouco ou dormir demais faz mal ao coração e ao cérebro?

Dormir menos do que o recomendado com frequência pode prejudicar a memória e a concentração, além de estar associado a problemas cardiovasculares e metabólicos. No caso da saúde cerebral, um estudo das universidades de Cambridge e Fudan, publicado na revista Nature Aging, trouxe novas evidências sobre essa relação.

Os cientistas analisaram dados de quase 500 mil adultos entre 38 e 73 anos, participantes do UK Biobank, um amplo banco de dados biomédicos do Reino Unido. Os resultados mostraram que dormir aproximadamente 7 horas por noite estava associado a um melhor desempenho em testes de memória e atenção, além de melhores indicadores de saúde mental.

Já os participantes que dormiam menos ou mais do que esse período apresentaram, em média, pior desempenho cognitivo e mais sintomas de ansiedade e depressão. Os pesquisadores, porém, ressaltam que outros fatores podem ter influenciado os resultados, já que o estudo identificou associações, sem estabelecer uma relação direta de causa e efeito.

Além disso, os problemas de sono também podem afetar a saúde cardiovascular, especialmente quando envolvem alterações na respiração durante a noite. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, pessoas com apneia obstrutiva do sono, condição caracterizada por interrupções repetidas da respiração, apresentam maior risco de hipertensão arterial e alterações do ritmo cardíaco.

No caso de quem dorme muitas horas, a frequência e os sintomas associados também merecem atenção. A necessidade constante de sono prolongado, principalmente quando acompanhada de cansaço mesmo após uma noite inteira de descanso, pode estar relacionada a doenças, ao uso de determinados medicamentos ou a distúrbios que prejudicam a qualidade do sono.

Quais sinais indicam que é hora de procurar um médico do sono?

Dificuldades ocasionais para adormecer ou noites de descanso insuficiente são comuns. Portanto, a avaliação médica é necessárias quando os sintomas se repetem, persistem por semanas ou meses e começam a prejudicar a rotina.

Os principais sinais de alerta são:

Ronco alto acompanhado de pausas na respiração, engasgos ou sensação de sufocamento durante a noite;

Dificuldade frequente para adormecer ou voltar a dormir após despertar;

Sonolência excessiva durante o dia, mesmo após uma noite aparentemente longa;

Despertares constantes que provocam cansaço ao acordar;

Problemas persistentes de atenção e concentração associados à falta de sono.

Além desses fatores, o ronco acompanhado de interrupções na respiração pode indicar apneia obstrutiva do sono, condição em que a passagem de ar é bloqueada repetidamente durante a noite. Essas ocorrências prejudicam a continuidade do descanso e podem estar associadas a problemas cardiovasculares.

A insônia crônica, por outro lado, é caracterizada pela dificuldade para iniciar ou manter o sono pelo menos três vezes por semana, durante três meses ou mais, com consequências para o funcionamento durante o dia. Segundo o American College of Physicians, a terapia cognitivo-comportamental específica para insônia é o tratamento inicial recomendado para adultos com esse diagnóstico.

Por isso, quem apresenta esses sintomas com frequência deve procurar avaliação médica, que pode ser realizada por um especialista em medicina do sono, neurologista ou pneumologista, para identificar as causas do problema e definir o tratamento mais adequado.

Como melhorar o sono depois dos 50 anos?

Manter horários regulares para dormir e acordar ajuda a melhorar a qualidade do sono durante o envelhecimento, pois contribui para o funcionamento do relógio biológico.

Ainda, a exposição à luz natural pela manhã também contribui para organizar o ciclo de sono e vigília. Aliada a esse hábito, a prática regular de atividade física pode favorecer o descanso e a saúde geral, desde que respeite as condições de cada pessoa.

Outros cuidados incluem:

Evitar cafeína perto do horário de dormir;

Reduzir a exposição à luz intensa e às telas durante a noite;

Manter o quarto escuro, silencioso e com temperatura confortável;

Evitar cochilos longos ou muito próximos do horário de deitar;

Procurar manter horários regulares, inclusive nos fins de semana.

Para pessoas que acordam durante a madrugada, especialmente para ir ao banheiro, a indicação é manter o caminho livre de obstáculos e com iluminação adequada para reduzir o risco de quedas.

Esses hábitos ajudam a criar condições favoráveis ao descanso, mas problemas persistentes exigem investigação. Dores, efeitos de medicamentos, apneia e insônia podem precisar de tratamento específico para que o sono melhore.

Perguntas frequentes sobre a quantidade de horas de sono ideal

Entenda mais sobre a relação entre sono, envelhecimento e outros fatores.

Quantas horas de sono um adulto precisa?

Adultos entre 18 e 64 anos devem dormir de 7 a 9 horas por noite, segundo a National Sleep Foundation. A Academia Americana de Medicina do Sono recomenda um mínimo de 7 horas regulares para adultos saudáveis.

Dormir 7 horas por noite é suficiente?

Sete horas estão dentro do intervalo recomendado para adultos e idosos. Essa duração pode ser suficiente para muitas pessoas, mas a necessidade individual varia. Cansaço frequente, dificuldade de concentração e sonolência durante o dia podem indicar que o descanso não está adequado.

Cochilar durante o dia faz mal?

Cochilos não são necessariamente prejudiciais e podem ajudar a reduzir a sonolência. Entretanto, dormir por períodos longos ou perto do horário de deitar pode dificultar o sono noturno, principalmente entre pessoas que já apresentam insônia.

Dormir mais de 9 horas faz mal?

Dormir mais de 9 horas ocasionalmente não indica, por si só, um problema de saúde. Quando a necessidade de sono prolongado é frequente e acompanhada de cansaço persistente, uma avaliação médica pode ajudar a identificar possíveis causas.

Calculadora do sono funciona?

As calculadoras estimam horários para dormir e acordar com base na duração aproximada dos ciclos do sono. Como esses ciclos variam entre as pessoas e ao longo da noite, os resultados não garantem um despertar mais descansado. Para adultos, a principal referência continua sendo manter uma rotina que permita dormir de 7 a 9 horas por noite.