Quem é Mauricio Pochettino? Técnico argentino tenta levar os EUA às quartas da Copa

Os Estados Unidos entram em campo nesta segunda-feira, 6, diante da Bélgica, sonhando com a classificação para as quartas de final da Copa do Mundo.

Uma das apostas dos norte-americanos para seguir sonhando com uma grande campanha na Copa do Mundo é um argentino que está no banco comandando a equipe: o treinador Mauricio Pochettino.

Treinador com extensa carreira no futebol europeu, ele ficou muito conhecido por seus anos no comando do Tottenham, da Inglaterra, onde, na temporada 2018/19, levou o time até a final da Liga dos Campeões. Na decisão, sua equipe foi derrotada pelo Liverpool por 2 a 0.

Além disso, Pochettino tem passagens pelo PSG, da França, e pelo Chelsea, da Inglaterra. Pela equipe francesa, conquistou o Campeonato Francês.

Técnico de um dos anfitriões

Em setembro de 2024, desembarcou nos Estados Unidos com a missão de comandar um dos anfitriões da Copa do Mundo de 2026, à frente de uma geração de jogadores considerada uma das melhores produzidas pelo país.

O treinador argentino foi uma aposta da federação norte-americana para comandar os EUA em um torneio importante disputado dentro de casa.

Até aqui, a escolha se mostrou certeira, com a liderança do Grupo D, após vitórias sobre Paraguai e Austrália e uma derrota para a Turquia. Nos 16 avos de final, a equipe conquistou um triunfo sobre a Bósnia e Herzegovina.

"Sou 200% argentino. Mas acho que, quando você faz parte de algo maior, do que estamos construindo aqui, eu gosto de fazer parte desse projeto incrível", afirmou Pochettino sobre seu trabalho na seleção norte-americana.

Recorde na seleção dos EUA

Mesmo com poucas partidas disputadas nesta Copa do Mundo, Mauricio Pochettino já entrou para a história da seleção dos Estados Unidos.

Com a vitória por 2 a 0 sobre a Bósnia e Herzegovina, pela segunda fase do Mundial de 2026, o treinador argentino alcançou seu terceiro triunfo na competição e se tornou o técnico com mais vitórias da equipe norte-americana em Copas do Mundo.

Após atingir a marca, Pochettino valorizou o feito, mas ressaltou que o foco do grupo segue sendo a busca por objetivos maiores.

"Estamos aqui porque queremos vencer. Alguns recordes podem acontecer e, claro, são muito bem-vindos, mas não são o nosso objetivo. O nosso objetivo é ajudar, agregar nosso conhecimento e nossa qualidade a esta organização, para que todos juntos possamos lutar por grandes sonhos e grandes objetivos", afirmou o treinador.

Antes da chegada do treinador argentino ao topo da lista, o recorde era compartilhado por Bruce Arena, que comandou os Estados Unidos na Copa do Mundo de 2002, e Robert Millar, técnico da equipe na edição de 1930.