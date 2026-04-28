Mundial de Clubes 2029: quais times já garantiram vaga?

A definição dos primeiros classificados para o Mundial de Clubes de 2029 já começou, com cinco equipes asseguradas até o momento. Entre os representantes brasileiros, apenas o Flamengo confirmou presença até agora.

A edição mais recente do torneio, realizada em 2025, nos Estados Unidos, marcou a estreia do novo formato da competição. Na ocasião, o Chelsea venceu o Paris Saint-Germain por 3 a 0 na final. Os dois clubes já têm vaga garantida na edição de 2029.

O Paris Saint-Germain obteve sua classificação ao conquistar a Liga dos Campeões da Uefa da temporada anterior. Na decisão, a equipe superou a Inter de Milão com vitória por 5 a 0.

Na Ásia, o Al-Ahli foi o primeiro clube a garantir participação. A equipe venceu a Liga dos Campeões da Ásia de 2025 ao derrotar o Kawasaki Frontale por 2 a 0. O clube saudita também conquistou o título continental de 2026 após superar o Machida Zelvia, do Japão.

Na América do Norte, o Cruz Azul assegurou vaga ao vencer o Vancouver Whitecaps por 5 a 0 na final da Copa dos Campeões da Concacaf de 2025.

No continente africano, o Pyramids FC conquistou a Liga dos Campeões da CAF de 2025 ao superar o Mamelodi Sundowns por 3 a 2 no placar agregado.

Flamengo é o representante brasileiro confirmado. O clube garantiu classificação ao vencer a Copa Libertadores da América de 2025, após triunfo sobre o Palmeiras na decisão.

Na edição anterior do Mundial, a equipe foi eliminada nas oitavas de final pelo Bayern de Munique, após derrota por 4 a 2.

Definição de vagas

Parte das vagas restantes será definida com base no Ranking Mundial de Clubes de 2029, organizado pela Fifa, entidade máxima do futebol. A América do Sul terá direito a seis vagas na competição.

No ranking atual, o Palmeiras aparece na liderança com 53 pontos, enquanto o Flamengo, já classificado, soma 51 pontos.

Classificados para o Mundial de Clubes 2029