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Mundial de Clubes 2029: quais times já garantiram vaga?

Entre os representantes brasileiros, apenas o Flamengo confirmou presença até agora

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 28 de abril de 2026 às 15h40.

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A definição dos primeiros classificados para o Mundial de Clubes de 2029 já começou, com cinco equipes asseguradas até o momento. Entre os representantes brasileiros, apenas o Flamengo confirmou presença até agora.

A edição mais recente do torneio, realizada em 2025, nos Estados Unidos, marcou a estreia do novo formato da competição. Na ocasião, o Chelsea venceu o Paris Saint-Germain por 3 a 0 na final. Os dois clubes já têm vaga garantida na edição de 2029.

O Paris Saint-Germain obteve sua classificação ao conquistar a Liga dos Campeões da Uefa da temporada anterior. Na decisão, a equipe superou a Inter de Milão com vitória por 5 a 0.

Na Ásia, o Al-Ahli foi o primeiro clube a garantir participação. A equipe venceu a Liga dos Campeões da Ásia de 2025 ao derrotar o Kawasaki Frontale por 2 a 0. O clube saudita também conquistou o título continental de 2026 após superar o Machida Zelvia, do Japão.

Na América do Norte, o Cruz Azul assegurou vaga ao vencer o Vancouver Whitecaps por 5 a 0 na final da Copa dos Campeões da Concacaf de 2025.

No continente africano, o Pyramids FC conquistou a Liga dos Campeões da CAF de 2025 ao superar o Mamelodi Sundowns por 3 a 2 no placar agregado.

Flamengo é o representante brasileiro confirmado. O clube garantiu classificação ao vencer a Copa Libertadores da América de 2025, após triunfo sobre o Palmeiras na decisão.

Na edição anterior do Mundial, a equipe foi eliminada nas oitavas de final pelo Bayern de Munique, após derrota por 4 a 2.

Definição de vagas

Parte das vagas restantes será definida com base no Ranking Mundial de Clubes de 2029, organizado pela Fifa, entidade máxima do futebol. A América do Sul terá direito a seis vagas na competição.

No ranking atual, o Palmeiras aparece na liderança com 53 pontos, enquanto o Flamengo, já classificado, soma 51 pontos.

Classificados para o Mundial de Clubes 2029

  • Flamengo - Copa Libertadores da América 2025
  • Paris Saint-Germain (França) - Champions League da Uefa 2024/25
  • Al-Ahli (Arábia Saudita) - Liga dos Campeões da Ásia 2024/25 e 2025/26
  • Cruz Azul (México) - Copa dos Campeões da Concacaf 2025
  • Pyramids (Egito) - Liga dos Campeões da CAF 2024/25
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