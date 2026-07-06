Estados Unidos x Bélgica: veja as escalações confirmadas para o jogo de hoje da Copa

Christian Pulisic: Valendo vaga nas quartas de final, Estados Unidos e Bélgica se enfrentam nesta segunda (Francois Nel / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
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Publicado em 6 de julho de 2026 às 20h17.
Nesta segunda-feira, 6, Estados Unidos e Bélgica se enfrentam por uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. O duelo será às 21h (horário de Brasília), no Lumen Field, em Seattle.
Os norte-americanos chegam para o confronto após eliminarem a Bósnia e Herzegovina nos 16 avos de final ao vencerem por 2 a 0. Já os belgas passaram pelo Senegal em um duelo emocionante, com o triunfo sendo confirmado na prorrogação.
Mauricio Pochettino, treinador dos Estados Unidos, manda a campo a seguinte escalação: Matt Freese; Alex Freeman, Tim Ream, Chris Richards e Antonee Robinson; Tyler Adams, Weston McKennie e Malik Tillman; Sergiño Dest, Christian Pulisic e Folarin Balogun.
Já a Bélgica está escalada da seguinte maneira por Rudi Garcia: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Brandon Mechele, Nathan Ngoy e Maxim De Cuyper; Nicolas Raskin, Amadou Onana e Youri Tielemans; Leandro Trossard, Dodi Lukebakio e Charles De Ketelaere.
O vencedor do confronto entre Estados Unidos e Bélgica enfrentará a Espanha nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026. O duelo será no dia 10 de julho, às 16h (horário de Brasília), no SoFi Stadium, em Los Angeles.. A Espanha bateu Portugal por 1 a 0 em partida realizada também nesta segunda.