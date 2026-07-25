O novo imperativo estratégico: mobilizar capital para o futuro da América Latina

*Por Maria Carolina Suárez

A reorganização das cadeias globais de produção, as tensões geopolíticas entre grandes potências, a crescente pressão por soluções climáticas e as mudanças recentes nas prioridades políticas dos Estados Unidos e da Europa estão redefinindo os fluxos de capital ao redor do mundo.

Nesse novo contexto, a América Latina surge como uma região estratégica para investidores que buscam combinar retorno financeiro, resiliência econômica e impacto socioambiental.

Ao mesmo tempo, a retração de parte dos recursos historicamente destinados à cooperação internacional impõe desafios importantes para organizações, governos e comunidades da região.

A consequência é clara: a mobilização de capital privado, filantrópico e catalítico deixa de ser complementar e passa a ocupar um papel central na construção de soluções para os desafios sociais, econômicos e ambientais latino-americanos.

A oportunidade é significativa. A América Latina concentra alguns dos ativos mais valiosos para a economia do futuro: uma das maiores reservas de biodiversidade do planeta, enorme potencial para a transição energética, ecossistemas de inovação em expansão e uma crescente geração de empreendedores comprometidos com soluções de impacto.

No entanto, a região continua convivendo com profundas desigualdades estruturais.

Segundo dados da CEPAL, cerca de 201 milhões de pessoas vivem em situação de pobreza, sendo 82 milhões em extrema pobreza. Em paralelo, o número de multimilionários latino-americanos cresceu 41%, acompanhado por uma expansão de 69% em seu patrimônio, segundo a Forbes. No Brasil, essa disparidade se reflete em um coeficiente de Gini de 0,52.

Esses números não representam apenas um desafio social. Revelam também uma enorme oportunidade para direcionar capital a soluções capazes de gerar desenvolvimento sustentável, inclusão econômica e crescimento de longo prazo.

É nesse contexto que o investimento de impacto ganha relevância estratégica.

Estamos testemunhando uma transformação profunda na forma como empresas, investidores e filantropos enxergam seu papel no desenvolvimento da região.

O impacto socioambiental deixou de ocupar um espaço periférico, associado exclusivamente à responsabilidade social corporativa, para se tornar um elemento central da estratégia de negócios e da gestão de riscos.

O estudo "Impacto Corporativo na América Latina", desenvolvido pela Latimpacto, evidencia essa mudança ao demonstrar que o impacto corporativo é cada vez mais entendido como a geração de transformações positivas, intencionais e mensuráveis diretamente relacionadas ao modelo de negócio.

Não se trata mais apenas de mitigar externalidades negativas, mas de construir organizações capazes de gerar valor econômico e impacto social simultaneamente.

O mercado já reconhece os benefícios dessa abordagem. A cidadania corporativa e a governança respondem atualmente por aproximadamente 30% do valor reputacional das empresas.

Além disso, dois em cada três consumidores afirmam estar dispostos a pagar mais por marcas que demonstrem impacto positivo comprovado.

A integração entre propósito e estratégia cria valor tangível ao abrir novos mercados, fortalecer a atração e retenção de talentos, aumentar a eficiência operacional e reduzir riscos regulatórios e reputacionais.

Entretanto, transformar intenção em escala continua sendo um dos maiores desafios da região.

Embora muitas empresas já tenham incorporado a agenda de impacto às suas operações, persistem obstáculos importantes relacionados à mensuração de resultados, à padronização de indicadores, à disponibilidade de dados confiáveis e à formação de profissionais especializados.

Soma-se a isso a instabilidade regulatória presente em diversos países latino-americanos e uma cultura empresarial que, em alguns casos, ainda enxerga o impacto como um custo adicional, e não como uma ferramenta de geração de valor de longo prazo.

É justamente nesse ponto que surge a necessidade de fortalecer as infraestruturas de mercado capazes de conectar oportunidades locais ao crescente interesse de investidores globais.

O capital internacional busca cada vez mais exposição a mercados emergentes e soluções voltadas para clima, biodiversidade, inclusão produtiva e desenvolvimento territorial.

No entanto, esses recursos dificilmente serão direcionados a projetos isolados, fragmentados ou sem mecanismos robustos de governança.

A construção de pontes entre quem possui capital e quem desenvolve soluções tornou-se uma das agendas mais importantes para o futuro do investimento de impacto na América Latina.

Organizações como a Latimpacto desempenham um papel fundamental nesse processo ao conectar atores, gerar conhecimento, estruturar mecanismos financeiros e reduzir riscos para a alocação de recursos ao longo de todo o contínuo de capital: da filantropia ao investimento de impacto e às finanças sustentáveis.

A experiência da região demonstra que os desafios mais complexos não serão solucionados por uma única fonte de financiamento.

A combinação estratégica entre doações, capital catalítico, instrumentos financeiros inovadores e investimentos de mercado permite criar trajetórias de crescimento mais sustentáveis para negócios, organizações e iniciativas que geram impacto positivo.

Ao promover colaboração entre fundações, empresas, family offices, investidores de impacto, organismos multilaterais e organizações da sociedade civil, é possível construir estruturas capazes de ampliar escala, reduzir custos de coordenação e acelerar soluções para desafios urgentes.

Essa lógica já vem sendo aplicada em iniciativas voltadas para descarbonização, adaptação climática, conservação da biodiversidade, educação e fortalecimento de ecossistemas empreendedores em diversos países da região.

Mais do que nunca, a América Latina precisa transformar seus desafios em oportunidades de investimento.

A articulação entre setor privado, filantropia, investidores e cooperação internacional não pode mais ser vista como um esforço paralelo ou complementar.

Trata-se de uma estratégia essencial para garantir competitividade, estabilidade e prosperidade em um cenário global cada vez mais complexo.

A próxima década será decisiva para determinar se a América Latina ocupará um papel periférico ou protagonista na nova economia global de impacto.

O capital existe. O interesse internacional também.

A questão central é se seremos capazes de criar as estruturas, alianças e mecanismos de coordenação necessários para direcionar esses recursos às soluções que a região precisa.

Mobilizar capital para impacto não é apenas uma agenda social. É uma estratégia de desenvolvimento econômico.

E talvez seja a principal oportunidade que temos para transformar os paradoxos latino-americanos em um futuro mais próspero, resiliente e inclusivo.

*Maria Carolina Suárez é CEO da Latimpacto