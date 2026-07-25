Messi tem raízes no Brasil? Pesquisa revela que bisavô materno nasceu em Ribeirão Preto

Lionel Messi carrega uma ligação pouco conhecida com o Brasil. Uma pesquisa genealógica conduzida pelo historiador italiano Fiorenzo Santini revelou que um dos bisavôs maternos do camisa 10 da Argentina nasceu em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, após a família emigrar da Itália no início do século XX, segundo o ge.

O estudo começou por curiosidade de Santini, bancário de profissão e apaixonado por história, que decidiu investigar as origens do sobrenome Messi quando o argentino despontava como estrela do Barcelona. Depois de mapear a linhagem paterna, ele também reconstruiu a árvore genealógica da família da mãe do jogador.

Família passou por São Paulo antes de chegar à Argentina

A pesquisa aponta que o tataravô materno de Messi, Raniero Coccettini, nasceu em San Severino Marche, na região italiana de Marche. Em 1899, ele embarcou com a esposa Rosa Ricchezza e os filhos rumo ao Brasil, desembarcando no Porto de Santos.

Como era comum na época, o sobrenome da família sofreu alterações durante o processo de imigração. Raniero passou a ser registrado como Ramiero Concenttini e foi contratado para trabalhar como agricultor em fazendas de Martinho Prado Júnior, na região de Rincão, interior paulista.

Pouco depois, a família se estabeleceu em Ribeirão Preto, onde nasceram dois filhos: Ermínia, em 1900, e Arderigo, em 1904.

Mudança de sobrenome deu origem ao "Cuccittini"

Foi justamente durante o registro de Arderigo em Ribeirão Preto que ocorreu a transformação do sobrenome da família. O menino passou a ser registrado como Federico Cuccittini, substituindo o sobrenome original Coccettini.

Federico tornou-se o bisavô materno de Lionel Messi. Segundo Fiorenzo Santini, em entrevista ao ge, a descoberta foi possível porque o sobrenome Cuccittini simplesmente não existia na Itália, indicando que a mudança aconteceu durante a passagem da família pelo Brasil.

Destino final foi Rosário

Em 1905, apenas um ano após o nascimento de Federico, toda a família deixou o interior paulista e mudou-se para a Argentina, estabelecendo-se na região de Rosário.

Foi ali que nasceram Antônio Cuccittini, avô do jogador, depois Célia María Cuccittini, mãe de Messi, e, em 24 de junho de 1987, Lionel Andrés Messi Cuccittini.

A pesquisa realizada por Santini entre 2019 e 2022 também permitiu que Messi recebesse, em 2022, o título de cidadão honorário da cidade italiana de San Severino Marche, terra natal de seus antepassados.

Não há registros de descendentes da família de Messi vivendo atualmente em Ribeirão Preto. O principal vestígio da passagem dos Cuccittini pela cidade é uma rua que homenageia Martinho Prado Júnior, fazendeiro responsável por empregar os antepassados do craque italiano-argentino quando chegaram ao Brasil.