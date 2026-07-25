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Messi tem raízes no Brasil? Pesquisa revela que bisavô materno nasceu em Ribeirão Preto

Historiador italiano descobriu que parte da família do craque viveu no interior de São Paulo antes de se estabelecer na Argentina

Messi: Pesquisa revelou que um dos bisavôs maternos do craque nasceu em Ribeirão Preto antes de a família se mudar para a Argentina (Justin Setterfield/Getty Images/AFP)

Messi: Pesquisa revelou que um dos bisavôs maternos do craque nasceu em Ribeirão Preto antes de a família se mudar para a Argentina (Justin Setterfield/Getty Images/AFP)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 25 de julho de 2026 às 13h05.

Lionel Messi carrega uma ligação pouco conhecida com o Brasil. Uma pesquisa genealógica conduzida pelo historiador italiano Fiorenzo Santini revelou que um dos bisavôs maternos do camisa 10 da Argentina nasceu em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, após a família emigrar da Itália no início do século XX, segundo o ge.

O estudo começou por curiosidade de Santini, bancário de profissão e apaixonado por história, que decidiu investigar as origens do sobrenome Messi quando o argentino despontava como estrela do Barcelona. Depois de mapear a linhagem paterna, ele também reconstruiu a árvore genealógica da família da mãe do jogador.

Família passou por São Paulo antes de chegar à Argentina

A pesquisa aponta que o tataravô materno de Messi, Raniero Coccettini, nasceu em San Severino Marche, na região italiana de Marche. Em 1899, ele embarcou com a esposa Rosa Ricchezza e os filhos rumo ao Brasil, desembarcando no Porto de Santos.

Como era comum na época, o sobrenome da família sofreu alterações durante o processo de imigração. Raniero passou a ser registrado como Ramiero Concenttini e foi contratado para trabalhar como agricultor em fazendas de Martinho Prado Júnior, na região de Rincão, interior paulista.

Pouco depois, a família se estabeleceu em Ribeirão Preto, onde nasceram dois filhos: Ermínia, em 1900, e Arderigo, em 1904.

Mudança de sobrenome deu origem ao "Cuccittini"

Foi justamente durante o registro de Arderigo em Ribeirão Preto que ocorreu a transformação do sobrenome da família. O menino passou a ser registrado como Federico Cuccittini, substituindo o sobrenome original Coccettini.

Federico tornou-se o bisavô materno de Lionel Messi. Segundo Fiorenzo Santini, em entrevista ao ge, a descoberta foi possível porque o sobrenome Cuccittini simplesmente não existia na Itália, indicando que a mudança aconteceu durante a passagem da família pelo Brasil.

Destino final foi Rosário

Em 1905, apenas um ano após o nascimento de Federico, toda a família deixou o interior paulista e mudou-se para a Argentina, estabelecendo-se na região de Rosário.

Foi ali que nasceram Antônio Cuccittini, avô do jogador, depois Célia María Cuccittini, mãe de Messi, e, em 24 de junho de 1987, Lionel Andrés Messi Cuccittini.

A pesquisa realizada por Santini entre 2019 e 2022 também permitiu que Messi recebesse, em 2022, o título de cidadão honorário da cidade italiana de San Severino Marche, terra natal de seus antepassados.

Não há registros de descendentes da família de Messi vivendo atualmente em Ribeirão Preto. O principal vestígio da passagem dos Cuccittini pela cidade é uma rua que homenageia Martinho Prado Júnior, fazendeiro responsável por empregar os antepassados do craque italiano-argentino quando chegaram ao Brasil.

 

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