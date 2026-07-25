Esporte

Fase de grupos copa 2026

GP da Hungria de Fórmula 1: veja o grid de largada completo

Lando Norris superou Lewis Hamilton por 0s012 e conquistou a primeira pole de uma equipe que não é a Mercedes na temporada 2026

Lando Norris: piloto britânico vai largar na pole position (Foto por GIUSEPPE CACACE / AFP)

Lando Norris: piloto britânico vai largar na pole position (Foto por GIUSEPPE CACACE / AFP)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 25 de julho de 2026 às 13h21.

Tudo sobreFórmula 1
Saiba mais

O piloto britânico Lando Norris conquistou a pole position do GP da Hungria de Fórmula 1.

O piloto da McLaren registrou 1min17s207 neste sábado, 25, e superou Lewis Hamilton, da Ferrari, por apenas 0s012. Charles Leclerc, também da Ferrari, ficou com o terceiro lugar.

Já o brasileiro Gabriel Bortoleto começará a corrida na 14ª posição.

Como ficou o grid de largada do GP da Hungria?

Lando Norris larga na primeira posição, acompanhado por Lewis Hamilton na primeira fila. Charles Leclerc começa em terceiro, seguido pelo líder do campeonato, Kimi Antonelli (Mercedes).

Pela primeira vez na temporada de 2026, nenhum carro da Mercedes começará uma corrida na primeira fila.

Confira as posições confirmadas na classificação:

  1. Lando Norris — McLaren
  2. Lewis Hamilton — Ferrari
  3. Charles Leclerc — Ferrari
  4. Kimi Antonelli — Mercedes
  5. Oscar Piastri — McLaren
  6. Max Verstappen — Red Bull Racing
  7. George Russell — Mercedes
  8. Isack Hadjar — Red Bull Racing
  9. Arvid Lindblad — Racing Bulls
  10. Nico Hulkenberg — Audi
  11. Liam Lawson — Racing Bulls
  12. Pierre Gasly — Alpine
  13. Franco Colapinto — Alpine
  14. Gabriel Bortoleto — Audi
  15. Esteban Ocon — Haas
  16. Fernando Alonso — Aston Martin
  17. Oliver Bearman — Haas
  18. Carlos Sainz — Williams
  19. Alexander Albon — Williams
  20. Lance Stroll — Aston Martin
  21. Valtteri Bottas — Cadillac
  22. Sergio Pérez — Cadillac

Que horas é o GP da Hungria?

O GP da Hungria começa às 10h (horário de Brasília) deste domingo, 26. A prova terá 70 voltas no Circuito de Hungaroring, que possui 4,381 quilômetros de extensão.

A etapa é a última antes da pausa de um mês para as férias de verão da Fórmula 1.

Onde assistir ao GP da Hungria ao vivo?

O GP da Hungria terá transmissão ao vivo da Globo, do sportv, do Globoplay e da F1 TV.

Como está o campeonato de Fórmula 1?

Kimi Antonelli lidera o Mundial de Pilotos com 204 pontos. Lewis Hamilton aparece na segunda colocação, com 159, enquanto George Russell ocupa o terceiro lugar, com 154.

No Mundial de Construtores, a Mercedes lidera com 358 pontos. A Ferrari aparece em segundo, com 285, seguida pela McLaren, que soma 195.

Acompanhe tudo sobre:Fórmula 1CorridaPilotos de corrida

Mais de Esporte

Messi tem raízes no Brasil? Pesquisa revela que bisavô materno nasceu em Ribeirão Preto

Final da VNL feminina 2026: horário e onde assistir a Brasil x Turquia

VNL feminina 2026: Turquia vence a China e enfrenta o Brasil na final

F1: Aston Martin lança pacote de upgrades no GP da Hungria; veja o que muda

Mais na Exame

Negócios

De um Passat a R$ 180 milhões: como esta sapataria multimarca domina o Nordeste

Esporte

Messi tem raízes no Brasil? Pesquisa revela que bisavô materno nasceu em Ribeirão Preto

Brasil

Itamaraty nega visto a diplomatas dos EUA em missão para questionar eleições brasileiras

Mercados

Leilão de carros tem desconto médio de 30%: saiba como participar