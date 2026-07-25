GP da Hungria de Fórmula 1: veja o grid de largada completo

O piloto britânico Lando Norris conquistou a pole position do GP da Hungria de Fórmula 1.

O piloto da McLaren registrou 1min17s207 neste sábado, 25, e superou Lewis Hamilton, da Ferrari, por apenas 0s012. Charles Leclerc, também da Ferrari, ficou com o terceiro lugar.

Já o brasileiro Gabriel Bortoleto começará a corrida na 14ª posição.

Como ficou o grid de largada do GP da Hungria?

Lando Norris larga na primeira posição, acompanhado por Lewis Hamilton na primeira fila. Charles Leclerc começa em terceiro, seguido pelo líder do campeonato, Kimi Antonelli (Mercedes).

Pela primeira vez na temporada de 2026, nenhum carro da Mercedes começará uma corrida na primeira fila.

Confira as posições confirmadas na classificação:

Lando Norris — McLaren Lewis Hamilton — Ferrari Charles Leclerc — Ferrari Kimi Antonelli — Mercedes Oscar Piastri — McLaren Max Verstappen — Red Bull Racing George Russell — Mercedes Isack Hadjar — Red Bull Racing Arvid Lindblad — Racing Bulls Nico Hulkenberg — Audi Liam Lawson — Racing Bulls Pierre Gasly — Alpine Franco Colapinto — Alpine Gabriel Bortoleto — Audi Esteban Ocon — Haas Fernando Alonso — Aston Martin Oliver Bearman — Haas Carlos Sainz — Williams Alexander Albon — Williams Lance Stroll — Aston Martin Valtteri Bottas — Cadillac Sergio Pérez — Cadillac

Que horas é o GP da Hungria?

O GP da Hungria começa às 10h (horário de Brasília) deste domingo, 26. A prova terá 70 voltas no Circuito de Hungaroring, que possui 4,381 quilômetros de extensão.

A etapa é a última antes da pausa de um mês para as férias de verão da Fórmula 1.

Onde assistir ao GP da Hungria ao vivo?

O GP da Hungria terá transmissão ao vivo da Globo, do sportv, do Globoplay e da F1 TV.

Como está o campeonato de Fórmula 1?

Kimi Antonelli lidera o Mundial de Pilotos com 204 pontos. Lewis Hamilton aparece na segunda colocação, com 159, enquanto George Russell ocupa o terceiro lugar, com 154.

No Mundial de Construtores, a Mercedes lidera com 358 pontos. A Ferrari aparece em segundo, com 285, seguida pela McLaren, que soma 195.