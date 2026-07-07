Resultado dos jogos de ontem pelas oitavas de final da Copa do Mundo

A segunda-feira, 6, definiu mais dois confrontos das quartas de final da Copa do Mundo de 2026. A Espanha venceu Portugal por 1 a 0 nos acréscimos, enquanto a Bélgica goleou os Estados Unidos por 4 a 1.

As duas seleções se enfrentam na próxima sexta-feira, 10, por uma vaga na semifinal.

Como foi Espanha x Portugal

No AT&T Stadium, em Dallas, Espanha e Portugal decidiram a vaga apenas nos acréscimos. Aos 46 minutos do segundo tempo, Mikel Merino recebeu passe de Ferran Torres dentro da área e marcou o gol da vitória espanhola por 1 a 0.

O clássico teve oportunidades para os dois lados. Cristiano Ronaldo levou perigo no primeiro tempo, Nuno Mendes acertou o travessão e Diogo Costa fez boas defesas para manter Portugal vivo na partida. A Espanha também criou chances com Lamine Yamal, Dani Olmo e Oyarzabal antes de chegar ao gol decisivo.

Com o resultado, a Espanha segue com campanha perfeita: são cinco vitórias em cinco jogos e nenhum gol sofrido no torneio. Portugal se despede da competição, encerrando também a trajetória de Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo, após o atacante confirmar que este seria seu último Mundial.

Nas quartas de final, os espanhóis enfrentam a Bélgica na sexta-feira, 10, às 16h (horário de Brasília), no SoFi Stadium, em Los Angeles.

Como foi Bélgica X EUA

Em Seattle, a Bélgica derrotou os Estados Unidos por 4 a 1 e confirmou a classificação. Antes da partida, a presença do atacante americano Folarin Balogun gerou reclamações da delegação belga após a Fifa anular a suspensão do jogador.

Dentro de campo, Charles De Ketelaere foi o destaque ao marcar dois gols. Malik Tillman chegou a empatar para os Estados Unidos ainda no primeiro tempo, mas a seleção belga retomou o controle da partida e ampliou com Hans Vanaken, após uma falha do goleiro Matt Freese, e Romelu Lukaku, que fechou o placar.

Com a derrota, os Estados Unidos se despedem da Copa do Mundo nas oitavas de final, enquanto a Bélgica enfrenta a Espanha por uma vaga entre os quatro melhores do torneio. O duelo será disputado na sexta-feira, 10, às 16h, em Los Angeles.