GP da Hungria: Lando Norris conquista a pole e Bortoleto fica em 14º

A McLaren voltou ao topo da classificação da Fórmula 1 neste sábado (25). O britânico Lando Norris conquistou a pole position para o Grande Prêmio da Hungria ao registrar 1min17s207 na volta decisiva e superar as Ferraris por apenas 12 milésimos de segundo.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, avançou ao Q2 e garantiu a 14ª posição no grid de largada.

Depois de a Ferrari liderar os treinos de sexta-feira com Lewis Hamilton e Charles Leclerc, a expectativa era de que a equipe mantivesse o favoritismo na disputa pela pole. No entanto, Norris conseguiu assumir a primeira colocação nos instantes finais da classificação.

"Estou muito feliz por voltar ao topo", afirmou o piloto da McLaren. "Foi uma sessão difícil, e as Ferraris estavam muito rápidas. Tem sido um fim de semana complicado, mas fomos velozes e nossas atualizações ajudaram. É ótimo conquistar a pole, especialmente nesta pista."

Hamilton, dono dos recordes de oito vitórias e nove pole positions no circuito de Hungaroring, terminou frustrado com o resultado. Segundo o britânico, a estratégia adotada pela Ferrari no Q3 comprometeu a tentativa de conquistar a primeira posição.

"Acho que fizemos um ótimo trabalho durante todo o fim de semana e fomos sólidos na classificação, mas entrar na pista primeiro no Q3 não foi a decisão certa. Além disso, simplesmente não tínhamos aderência no final, nem eu nem o Charles", disse. "Fomos mais rápidos, mas no fim a vitória nos escapou."

A pole de Norris também interrompeu uma sequência da Mercedes, que pela primeira vez na temporada 2026 ficou fora da primeira posição do grid.

O líder do campeonato, o italiano Kimi Antonelli, largará em quarto, à frente do australiano Oscar Piastri, da McLaren. Max Verstappen, da Red Bull, assegurou a sexta posição mesmo após uma saída de pista durante a sessão.

George Russell, da Mercedes, partirá em sétimo depois de encerrar sua participação precocemente devido a um problema mecânico que deixou seu carro parado no fim da reta principal. O top 10 ainda conta com Isack Hadjar, Arvid Lindblad e Nico Hulkenberg.

Bortoleto avança ao Q2; Aston Martin mostra evolução

Gabriel Bortoleto avançou pela primeira vez à segunda fase da classificação neste fim de semana na Hungria, mas acabou eliminado no Q2 e garantiu a 14ª colocação para a corrida de domingo. Também ficaram pelo caminho nessa fase o argentino Franco Colapinto, da Alpine, que terminou em 13º, e Fernando Alonso, da Aston Martin, em 16º.

O resultado de Alonso marcou o primeiro Q2 da Aston Martin em um Grande Prêmio na temporada 2026. A equipe estreou atualizações aerodinâmicas no carro neste fim de semana em uma tentativa de reverter um início de campeonato marcado por desempenhos abaixo do esperado e frequentes posições no fim do grid.

Entre os eliminados ainda no Q1 estiveram Carlos Sainz, da Williams, que largará em 18º, e Sergio Pérez, da Cadillac, apenas na 22ª posição.