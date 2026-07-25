Como a Matières Fécales virou queridinha de Hollywood

Zendaya chegou à première de A Odisseia, em Nova York, com um vestido branco esculpido e asas de pena que se projetavam das costas. Poucos dias depois, a modelo Gabbriette se casou com Matty Healy, da banda The 1975, usando um vestido de noiva em cetim e tule branco, com um espartilho trabalhado à mão e uma barra rasgada que imitava tecido em decomposição. As duas peças saíram do mesmo ateliê parisiense, batizado com um nome que a maioria das marcas de luxo evitaria: Matières Fécales, expressão que em francês significa matéria fecal.

Uma origem fora do circuito tradicional

Zendaya na premiere do filme 'A Odisseia', usando look conceitual inspirado na mitologia grega, criado pela Matières Fécales (ANGELA WEISS / AFP)

A grife foi fundada em Montreal em 2014, pelas mãos dos designers canadenses Hannah Rose Dalton e Steven Raj Bhaskaran. Nenhum dos dois passou por escolas de moda tradicionais como a londrina Central Saint Martins, e nenhum trabalhou antes em ateliês de grandes casas. A dupla começou vendendo peças upcycle e únicas no Depop, enquanto trabalhava como DJ para pagar as contas, e foi construindo seguidores nas redes sociais a partir de uma estética gótica e propositalmente estranha, que misturava beleza convencional com deformação.

A virada aconteceu nos bastidores de um show de Madonna, quando os dois abriam o espetáculo e, ao mesmo tempo, assinavam figurinos para a turnê Celebration. Foi ali que conheceram Adrian Joffe, da Dover Street Market, que se tornou padrinho do projeto por meio da incubadora da loja multimarcas. Com esse apoio, a Matières Fécales estreou oficialmente no calendário de Paris na coleção de outono de 2025.

Estética que distorce em vez de embelezar

O rótulo dos dois criadores para o próprio trabalho é uma estética pós-humana. As coleções questionam os códigos tradicionais de vestimenta, do uniforme corporativo ao vestido de festa, por meio de silhuetas distorcidas e tecidos que parecem se desfazer diante dos olhos.

A coleção de outono de 2026, apresentada em março em Paris, satirizava o um por cento mais rico com luvas de ópera tingidas de vermelho nas palmas, máscaras estampadas com notas de dólar e próteses que simulavam cirurgias plásticas malsucedidas.

Apesar do exagero proposital, a execução técnica das peças chama atenção de quem acompanha moda de perto. Prega, alfaiataria e armação de crinolina recebem o mesmo cuidado que se vê em ateliês de alta costura estabelecidos há décadas, o que ajuda a explicar por que a estética inicialmente vista como nicho vem conquistando um público maior.

Uma lista de nomes que cresce a cada temporada

Antes da première de A Odisseia, Zendaya já havia usado a marca em março, num vestido de chiffon pêssego rasgado para divulgar o filme O Drama. Sarah Paulson escolheu a grife para o Met Gala deste ano, Demi Moore apareceu em um vestido de seda rosa elétrico e desgastado no último Festival de Cannes, e Lady Gaga usou um modelo com um ombro só e penas no Grammy de fevereiro.

A dupla de criadores também assina a própria imagem como parte da marca. Dalton e Bhaskaran raspam a cabeça e usam traços grossos de delineador que se estendem até as têmporas, um visual que carregam tanto nos desfiles quanto no dia a dia. A casting das passarelas segue a mesma lógica de abertura, reunindo modelos de idades, corpos e identidades de gênero variados, incluindo nomes como o influenciador de longevidade Bryan Johnson e a criadora de conteúdo Nikki Lilly.

O que a marca representa hoje no red carpet vai além do choque inicial causado pelo nome. Depois de anos girando por dentro de um circuito alternativo de moda, a Matières Fécales chegou a um momento em que estilistas de celebridades e diretores de imagem procuram justamente aquilo que antes afastava contratos: uma peça que ninguém mais vai repetir naquela mesma noite.